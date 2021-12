Conference All Games

W L Pct W L Pct Ohio 0 0 .000 6 2 .750 Toledo 0 0 .000 6 2 .750 Akron 0 0 .000 5 3 .625 Miami (Ohio) 0 0 .000 5 3 .625 Buffalo 0 0 .000 4 3 .571 Kent St. 0 0 .000 4 3 .571 Bowling Green 0 0 .000 4 4 .500 Ball St. 0 0 .000 3 4 .429 E. Michigan 0 0 .000 3 5 .375 W. Michigan 0 0 .000 3 5 .375 N. Illinois 0 0 .000 2 6 .250 Cent. Michigan 0 0 .000 1 7 .125

Sunday

W. Illinois 97, Cent. Michigan 70

Valparaiso 71, W. Michigan 60

E. Michigan 79, Northwood (MI) 57

Monday

Towson 73, Kent St. 58

Today

Oakland at Bowling Green, 7 p.m.

Bradley at Toledo, 7 p.m.

Wednesday

Ball St. at Xavier, 6:30 p.m.

Niagara at E. Michigan, 7 p.m.

Cent. Michigan at Youngstown St., 7 p.m.

Buffalo at W. Kentucky, 8 p.m.

THE TOP TWENTY FIVE

Rec Pts Prv 1. Purdue (61) 8-0 1525 2 2. Baylor 8-0 1421 4 3. Duke 7-1 1390 1 4. UCLA 8-1 1293 5 5. Gonzaga 7-2 1240 3 6. Villanova 6-2 1175 6 7. Texas 6-1 1101 7 8. Kansas 6-1 1068 8 9. Alabama 7-1 1029 16 10. Kentucky 6-1 972 9 11. Arizona 7-0 919 11 12. Arkansas 8-0 905 10 13. Tennessee 6-1 762 13 14. Houston 7-1 686 15 15. UConn 8-1 527 17 16. USC 8-0 510 20 17. Iowa St. 8-0 499 19 18. Auburn 7-1 419 21 19. Michigan St. 7-2 405 22 20. Florida 6-1 386 14 21. Ohio St. 6-2 370 — 22. Wisconsin 7-1 338 23 23. Seton Hall 7-1 177 25 24. BYU 7-1 157 12 25. LSU 8-0 135 —

Others receiving votes: Colorado St. 90,

Xavier 78, Illinois 71, North Carolina 55,

St. Bonaventure 37, Oklahoma 29, Memphis 14, Iowa 12, Michigan 11, San Francisco 10, Loyola Chicago 4, Indiana 3, Texas Tech 2.

FERRIS MOWERS COACHES POLL

Rec Pts Pvs 1. Purdue (29) 8-0 797 2 2. Baylor (3) 8-0 751 4 3. Duke 7-1 703 1 4. UCLA 8-1 648 5 5. Gonzaga 7-2 636 3 6. Villanova 6-2 588 6 7. Kansas 6-1 582 7 8. Arizona 7-0 545 11 9. Alabama 7-1 500 16 10. Arkansas 8-0 498 9 11. Texas 6-1 492 8 12. Kentucky 6-1 486 10 13. Houston 7-1 352 14 14. Tennessee 6-1 328 15 15. USC 8-0 315 18 16. Florida 6-1 261 12 17. Wisconsin 7-1 248 21 18. Connecticut 8-1 245 17 19. Iowa St. 8-0 234 23 20. Michigan St. 7-2 204 22 21. Auburn 7-1 199 20 22. Ohio St. 6-2 158 — 23. BYU 7-1 121 13 24. LSU 8-0 94 — 25. Seton Hall 7-1 84 —

Others Receiving Votes: Colorado St. 79;

Illinois 41; St. Bonaventure 34; Texas Tech 29; Xavier 24; San Francisco 21; Michigan 18; Memphis 15; Iowa 13; Providence 13; North Carolina 12; Indiana 10; Minnesota 7; Oklahoma 7; Weber St 3; Wake Forest 2; Loyola-Chicago 1; Utah Valley 1; Wyoming 1.

WOMEN

No. 10 INDIANA 70, PENN ST. 40

PENN ST. (4-5): Camden 1-3 0-0 3, Brigham 4-10 0-0 8, Beverley 0-3 0-0 0, Kapinus 2-8 0-0 4, Marisa 10-22 0-0 21, Burke 1-5 0-0 2, Hagans 0-2 0-0 0, Jekot 0-0 0-0 0, Sabel 0-1 0-0 0, Thornton 1-2 0-0 2, Thomas 0-0 0-0 0. Totals 19-56 0-0 40

INDIANA (6-2): Gulbe 3-6 4-4 11, Holmes 7-10 2-2 16, Berger 3-8 4-4 10, Cardano-Hillary 5-12 1-2 14, Patberg 6-9 1-2 15, Wisne 0-0 0-0 0, Waggoner 0-0 0-0 0, Berry 0-0 0-0 0, Browne 1-1 0-0 2, Moore-McNeil 1-1 0-0 2, Peterson 0-4 0-2 0, Zaric 0-0 0-0 0. Totals 26-51 12-16 70

Penn St. 13 8 9 10 — 40 Indiana 18 19 23 10 — 70

3-Point Goals—Penn St. 2-16 (Camden 1-3, Beverley 0-2, Marisa 1-7, Burke 0-3, Hagans 0-1), Indiana 6-14 (Gulbe 1-2, Cardano-Hillary 3-6, Patberg 2-3, Peterson 0-3). Assists—Penn St. 10 (Kapinus 3), Indiana 13 (Cardano-Hillary 5). Fouled Out—None. Rebounds—Penn St. 24 (Marisa 2-5), Indiana 37 (Cardano-Hillary 7). Total Fouls—Penn St. 17, Indiana 9. Technical Fouls—None. A—3,224.

THE TOP TWENTY FIVE

Rec Pts Prv 1. South Carolina (30) 9-0 750 1 2. NC State 8-1 708 2 3. UConn 5-1 700 2 4. Stanford 5-2 624 4 5. Baylor 8-1 600 5 6. Arizona 7-0 587 7 7. Louisville 7-1 551 10 8. Maryland 8-2 541 8 9. Tennessee 8-0 529 11 10. Indiana 5-2 526 6 11. Texas 6-1 450 15 12. Iowa 5-1 380 9 13. Michigan 8-1 377 12 14. Kentucky 6-1 350 16 15. Iowa St. 8-1 309 14 16. BYU 8-0 275 21 17. South Florida 5-3 230 13 18. Texas A&M 8-1 229 17 19. Duke 8-0 203 — 20. Ohio St. 6-1 150 18 21. Georgia 7-1 112 20 22. Notre Dame 7-2 90 24 23. Oregon St. 4-2 76 23 24. LSU 6-1 64 — 25. Colorado 8-0 52 —

Others receiving votes: Florida Gulf Coast 51, Oregon 48, Florida St. 40, North Carolina 32, Georgia Tech 29, UCLA 26, Gonzaga 15, Nebraska 11, Virginia Tech 11, West Virginia 7, Oklahoma 6, DePaul 4, Washington St 4, Missouri 3.

Football

BOWL GLANCE

Friday, Dec. 17

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday, Dec. 18

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

At Atlanta

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

At Shreveport, La.

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

At Mobile, Ala.

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 20

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

At Fort Worth, Texas

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

At Tampa, Fla.

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

At Montgomery, Ala.

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 27

Quick Lane Bowl

Nevada (8-4) vs. W. Michigan (7-5),

11 a.m. (ESPN)

Military Bowl

At Annapolis, Md.

Boston College (6-6) vs. East Carolina (7-5), 2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 28

Birmingham Bowl

No. 21 Houston (11-2) vs. Auburn (6-6), Noon (ESPN)

SERVPRO First Responder Bowl

At Dallas

Air Force (9-3) vs. Louisville (6-6),

3:15 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

At Memphis, Tenn.

Mississippi St. (7-5) vs. Texas Tech (6-6), 6:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

At San Diego

UCLA (8-4) vs. NC State (9-3), 8 p.m. (FOX)

Guaranteed Rate Bowl

At Phoenix

Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6), 10:15 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 29

Fenway Bowl

At Boston

Virginia (6-6) vs. SMU (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

At New York

Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6), 2:15 p.m. (ESPN)

Cheez-It Bowl

At Orlando, Fla.

No. 19 Clemson (9-3) vs. Iowa St. (7-5), 5:45 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

No. 14 Oklahoma (10-2) vs. No. 15 Oregon (10-3), 9:15 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 30

Duke’s Mayo Bowl

At Charlotte, N.C.

South Carolina (6-6) vs. North Carolina (6-6), 11:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl

At Nashville

Purdue (8-4) vs. Tennessee (7-5), 3 p.m. (ESPN)

Peach Bowl

At Atlanta

No. 11 Michigan St. (10-2) vs. No. 13 Pittsburgh (11-2), 7 p.m. (ESPN)

Las Vegas Bowl

Wisconsin (8-4) vs. Arizona St. (8-4), 10:30 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 31

Gator Bowl

At Jacksonville, Fla.

No. 20 Wake Forest (10-3) vs. No. 23 Texas A&M (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Sun Bowl

At El Paso, Texas

Washington St. (7-5) vs. Miami (7-5), Noon (CBS)

Arizona Bowl

Cent. Michigan (8-4) vs. Boise St. (7-5),

2 p.m. (TBD)

Soccer

WOMEN

NCAA DIVISION I TOURNAMENT

At Santa Clara, Calif.

Championship

Monday

Florida State 0, BYU 0, SO, Florida State wins 4-3 on pks

Share this article Share Email story