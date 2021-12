HIGH SCHOOLS

Football

IFCA ALL-STATE

TOP 50

Offense

Pos. Name School Gr. Class

OL Sam Buras Center Grove 12 6A

OL Ashton Craig Lawrenceburg 12 3A

OL Keylen Davis Ben Davis 12 6A

OL Preston Jarvis Brownsburg 11 6A

OL Cooper Koers Cathedral 12 5A

OL Landen Livingston Leo 12 4A

OL Demon Moore Snider 12 5A

OL Joey Tanona Zionsville 12 5A

OL Ethan Trent Carmel 11 6A

OL Hunter Whitenack New Prairie 12 4A

TE Jeffrey Simmons Fishers 12 6A

TE Maxwell Sullivan Whiteland 12 5A

WR Omar Cooper Jr. Lawrence North 12 6A

WR Rory Heltsley Gibson Southern 12 3A

WR Chrishon McCray Avon 12 6A

WR Cael Vanderbush Plainfield 12 5A

WR Joe Walker Warren Central 11 6A

WR Rowan Zolman East Noble 12 4A

QB Brady Allen Gibson Southern 12 3A

QB Montasi Clay Lutheran 12 A

QB Tayven Jackson Center Grove 12 6A

QB Maximus Webster Westfield 12 6A

RB Micah Hauser Westfield 12 6A

RB Lavarion Logan Merrillville 12 6A

RB Collin Price Zionsville 12 5A

RB Drew Wheat Center Grove 11 6A

K/P Ben Gomez Cathedral 12 5A

Defense

DL Caden Curry Center Grove 12 6A

DL DuJuan Echoles Warren Central 12 6A

DL Kenneth Grant Merrillville 12 6A

DL Joshua Mickens Lawrence Cntrl 11 6A

DL Mariere Omonode W Lafayette 12 3A

DL Danny Royster Lawrence North 12 6A

DL James Schott Center Grove 12 6A

DL Joe Strickland Brebeuf Jesuit 12 3A

DL Popeye Williams Westfield 12 6A

LB Drayk Bowen Andrean 11 2A

LB Will Heldt Carmel 11 6A

LB Zaven Koltookian Concord 12 5A

LB Keagan LaBelle Mt. Vernon 12 4A

LB Domanick Moon Snider 12 5A

LB Dillon Moore Ben Davis 12 6A

LB Jeff Utzinger Cathedral 12 5A

LB Romaro Warren Jr. Lawrence N 12 6A

DB Mitchell Evans Center Grove 12 6A

DB Joseph Jefferson Pike 12 6A

DB Bryce Llewellyn Cathedral 12 5A

DB R.J. Myles Brownsburg 12 6A

DB Jake Pasch Lutheran 12 A

DB Javon Tracy Decatur Central 12 5A

Mr. Football Position WINNERS

Offense

OL Ashton Craig Lawrenceburg 3A

TE Maxwell Sullivan Whiteland 5A

WR Omar Cooper Jr. Lawrence North 6A

QB Brady Allen Gibson Southern 3A

RB Micah Hauser Westfield 6A

Defense

DL Caden Curry Center Grove 6A

LB Domanick Moon Snider 5A

DB Jake Pasch Lutheran A

K/P Ben Gomez Cathedral 5A

Local recipients

CLASS 6A

Senior

Offense

WR Nate Anderson Homestead

WR Jameson Coverstone Carroll

QB Jeff Becker Carroll

RB Julius Jones Warsaw

Defense

LB Tucker Steely Carroll

JUNIOR

Offense

K Sebastian Lopez Carroll

Defense

LB Dylan Bennett Carroll

CLASS 5A

Senior

Offense

TE Rocco Ciocca Bishop Dwenger

Defense

DL Jack Tippmann Bishop Dwenger

JUNIOR

Offense

ATH Brauntae Johnson North Side

Defense

DB CJ Davis Northrop

P Nick Talamantes Snider

CLASS 4A

Senior

Offense

OL Chris Hood East Noble

RB Mason Sheron Leo

ATH Shawn Collins Wayne

Defense

DL Demetrious Allen Leo

DB Nick Munson East Noble

Junior

Offense

RB Lamarion Nelson Wayne

Defense

DL Nehemiah Young Wayne

CLASS 3A

Senior

Offense

K Julio Macias West Noble

Defense

DL Braxton Pruitt West Noble

DB Trey Richards Garrett

Junior

Offense

OL Brody Bolyn Norwell

OL Cameron Craig Concordia

Defense

LB Luke Graft Norwell

LB James Rusher Concordia

CLASS 2A

Senior

Offense

OL Isaiah Fuentes Eastside

OL George Buday Bishop Luers

TE Gavin Wallace Eastside

WR Brody Glenn Bishop Luers

QB Carson Clark Bishop Luers

RB Sir Hale Bishop Luers

ATH Laban Davis Eastside

Defense

LB Dax Holman Eastside

Junior

Offense

OL Dane Sebert Eastside

Defense

DB Nick Thompson Bishop Luers

CLASS A

Senior

Offense

OL Corbin Hirschy Adams Central

WR Nick Nondorf Churubusco

WR Trey Schoch South Adams

RB Nick Neuenschwander Adams Central

RB Blake Heyerly Adams Central

Defense

DL Hunter Bianski Churubusco

DL Jordan Hinshaw South Adams

DB Alex Currie Adams Central

Junior

Offense

OL Zach Wurm Adams Central

Defense

LB Keegan Bluhm Adams Central

Swimming

BOYS

DEKALB 91,

CANTERBURY 14, SOUTH SIDE 9

200MR—DeKalb 2:16.15; 200Free—Richardson (D) 2:21.16; 200IM—Meyer (D) 2:31.75; 50Free—Valcarcel (C) 29.55; 100Fly—Meyer (D) 1:13.44; 100Free—Massey (SS) 1:08.29; 500Free—Mahoney (D) 8:01.36; 200FR—DeKalb 2:05.06; 100Back—Gillespie (D) 1:11.09; 100Breast—Yarian (D) 1:19.93; 400FR—DeKalb 4:22.7.

COLUMBIA CITY 96,

HUNTINGTON NORTH 72

200MR—Columbia City 1:51.57; 200Free—Schulte (HN) 2:07.21; 200IM—Varga (CC) 2:17.25; 50Free—Bergman (CC) 25.57; 100Fly—Hunter (CC) 58.99; 100Free—Schulte (HN) 54.01; 500Free—Kowalski (HN) 5:43.63; 200FR—Columbia City 1:45.85; 100Back—Gross (HN) 1:10.29; 100Breast—Hunter (CC) 1:09.57; 400FR—Huntington North 4:05.17.

GIRLS

DEKALB 69,

SOUTH SIDE 48, CANTERBURY 44

200MR—DeKalb 2:18.99; 200Free—Budde (D) 2:26.55; 200IM—Rogers (D) 2:48.16; 50Free—Bohnke (C) 27.24; 100Fly—Cox (SS) 1:17.05; 100Free—Embry (SS) 1:07.37; 500Free—Bohnke (C) 6:16.21; 200FR—DeKalb 2:12.69; 100Back—Bohnke (C) 1:17.14; 100Breast—Westropp (C) 1:30.34; 400FR—DeKalb 4:31.83.

HUNTINGTON NORTH 85,

COLUMBIA CITY 68

200MR—Columbia City 2:04.37; 200Free—Varga (CC) 2:22.34; 200IM—Johnson (CC) 2:28.03; 50Free—Kalhoefer 27.75; 100Fly—Hoskins (CC) 1:13.53; 100Free—Reich (HN) 1:00.83; 500Free—Varga (CC) 6:11.46; 200FR—Huntington North 2:03.56; 100Back—Schaekel (CC) 1:14.08; 100Breast—Johnson (CC) 1:15.01; 400FR—Huntington North 4:38.16.