Conference All Games

W L Pct W L Pct Toledo 0 0 .000 7 2 .778 Ohio 0 0 .000 6 2 .750 Akron 0 0 .000 5 3 .625 Miami (Ohio) 0 0 .000 5 3 .625 Buffalo 0 0 .000 4 3 .571 Kent St. 0 0 .000 4 3 .571 Bowling Green 0 0 .000 5 4 .556 Ball St. 0 0 .000 3 4 .429 E. Michigan 0 0 .000 3 5 .375 W. Michigan 0 0 .000 3 5 .375 N. Illinois 0 0 .000 2 6 .250 Cent. Michigan 0 0 .000 1 7 .125

Tuesday

Bowling Green 73, Oakland 72

Toledo 67, Bradley 65

Today

Ball St. at Xavier, 6:30 p.m.

Niagara at E. Michigan, 7 p.m.

Cent. Michigan at Youngstown St., 7 p.m.

Buffalo at W. Kentucky, 8 p.m.

Thursday

Detroit at Kent St., 7 p.m.

BUTLER 66,

OKLAHOMA 62, OT

BUTLER (6-3): Golden 5-9 0-2 10, Groce 1-2 0-0 3, Bolden 1-8 0-0 3, Taylor 0-2 0-0 0, Thompson 3-8 1-4 7, Harris 10-21 2-2 26, Hughes 3-4 0-0 6, David 2-6 0-0 4, Lukosius 1-3 4-4 7, Wilmoth 0-0 0-0 0. Totals 26-63 7-12 66.

OKLAHOMA (7-2): T.Groves 4-7 0-0 10, Hill 2-6 1-2 5, Gibson 3-12 0-0 8, Goldwire 4-9 0-1 10, Harkless 7-13 0-0 16, Noland 2-4 2-2 6, J.Groves 2-4 0-0 5, Chargois 1-1 0-0 2, Cortes 0-0 0-0 0. Totals 25-56 3-5 62.

Halftime—Oklahoma 31-21. 3-Point Goals—Butler 7-19 (Harris 4-7, Groce 1-2, Lukosius 1-3, Bolden 1-5, Golden 0-1, Taylor 0-1), Oklahoma 9-31 (T.Groves 2-4, Goldwire 2-5, Harkless 2-5, Gibson 2-11, J.Groves 1-3, Noland 0-1, Hill 0-2). Fouled Out—Hill. Rebounds—Butler 40 (Golden, Harris, Hughes 7), Oklahoma 28 (Noland 6). Assists—Butler 7 (Thompson 3), Oklahoma 14 (Goldwire 4). Total Fouls—Butler 11, Oklahoma 18.

INDIANA TECH 69, TAYLOR 45

Indiana Tech 37 32 — 69 Taylor 31 14 — 45

Indiana Tech: Smith 17, Stein 10, McKinney 2, Kline 12, Helm 7, Ja. Luciani 3, Lehrman 4, Davison 7, Je. Luciani 7

Taylor: Hubbard 15, Lewis 2, Clayton 1, Fuhrman 13, Hahn 8, Yoon 3, Kinsey 3

HUNTINGTON 99,

SIMMONS COLLEGE OF KENTUCKY 44

Simmons 20 24 — 44 Huntington 51 48 — 99

Huntington: West 4, Humrichous 19, Middlesworth 13, Pulver 12, Goodline 2, Jordan 26, Wilson 2, Dyer 9, Sparks 12

Simmons College of Kentucky: Jackson 2, Miller 4, Hamby 5, Palmer 9, Andrews 9, Melton 2, Queen 11, Haley 2

SCORES

MIDWEST

Belmont 64, Saint Louis 59

Kansas 78, UTEP 52

Loyola Chicago 88, Roosevelt 49

Missouri 72, E. Illinois 44

Valparaiso 101, East-West 58

EAST

Army 97, SUNY-Purchase 40

Brown 76, Merrimack 56

La Salle 81, Fairleigh Dickinson 55

Northeastern 82, UMass 76

Princeton 82, Bucknell 69

Providence 68, Vermont 58

Rhode Island 72, Sacred Heart 62

Yale 71, Albany (NY) 52

SOUTH

Campbell 74, Columbia International 56

Coll. of Charleston 86, Tulane 72

East Carolina 82, NC A&T 71

Florida Gulf Coast 69, Florida A&M 55

George Mason 71, Navy 65

Georgia 69, Jacksonville 58

High Point 64, Guilford 59

James Madison 52, Virginia 49

Kentucky 76, Southern U. 64

Old Dominion 74, William & Mary 59

Temple 72, Vanderbilt 68, OT

Texas Tech 57, Tennessee 52, OT

Winthrop 85, Furman 80

SOUTHWEST

Arkansas 86, Charlotte 66

FAR WEST

Montana St. 68, N. Dakota St. 49

N. Colorado 74, South Dakota 69

Santa Clara 90, Mount St. Mary’s 77

WOMEN

USA TODAY TOP 25 POLL

Rec Pts Pvs 1. South Carolina (32) 9-0 800 1 2. UConn 5-1 752 2 3. NC State 8-1 748 3 4. Stanford 5-2 688 4 5. Louisville 7-1 669 5 6. Baylor 8-1 611 7 7. Maryland 8-2 574 8 8. Indiana 6-2 572 6 9. Tennessee 8-0 549 10 10. Arizona 7-0 541 11 11. Michigan 8-1 484 9 12. Texas 6-1 451 14 13. Iowa 5-1 383 12 14. Kentucky 6-1 348 18 15. Texas A&M 8-1 329 15 16. Iowa St. 8-1 316 13 17. Georgia 7-1 219 19 17. BYU 8-0 219 23 19. South Florida 5-3 158 17 20. Oregon St. 4-2 144 21 21. Ohio St. 6-1 131 20 22. Oregon 4-3 122 16 23. Notre Dame 7-2 100 25 24. North Carolina 8-0 88 NR 25. UCLA 5-2 66 24 25. Notre Dame 6-1 59 NR

Others receiving votes: Fla Gulf Coast 59; Gonzaga 54; Duke 50; Georgia Tech 39; Colorado 32; Central Florida 20; Florida St. 18; Oklahoma 14; Virginia Tech 13; Washington St. 9; Kansas St. 6; Nebraska 6; West Virginia 6; LSU 5; Long Beach St. 3; Coastal Carolina 2; Missouri St. 1; Princeton 1.

Football

AP ALL-BIG TEN

FIRST TEAM

Offense

WR: David Bell, Purdue, Jr.

WR: Chris Olave, Ohio State, Sr.

OT: Nicholas Petit-Frere, Ohio St., Jr.

OT: Peter Skoronski, Northwestern, So.

OG: Thayer Munford, Ohio State, Sr.

OG: Josh Seltzner, Wisconsin, Sr.

C: u-Tyler Linderbaum, Iowa, Jr.

TE: Austin Allen, Nebraska, Jr.

QB: u-C.J. Stroud, Ohio State, Fr.

RB: u-Kenneth Walker III, Michigan St, Jr.

RB: Hassan Haskins, Michigan, Sr.

PK: Jake Moody, Michigan, Sr.

All-purpose: Jayden Reed, Michigan St, Jr

Defense

DE: u-Aidan Hutchinson, Michigan, Sr.

DE: George Karlaftis, Purdue, Jr.

DT: Haskell Garrett, Ohio State, Sr.

DT: PJ Mustipher, Penn State, Sr.

LB: Leo Chenal, Wisconsin, Jr.

LB: David Ojabo, Michigan, Jr.

LB: Jack Sanborn, Wisconsin, Sr.

CB: Riley Moss, Iowa, Sr.

CB: Cam Taylor-Britt, Nebraska, Jr.

S: Jaquan Brisker, Penn State, Sr.

S: Kerby Joseph, Illinois, Jr.

P: Jordan Stout, Penn State, Sr.

SECOND TEAM

Offense

WR: Jahan Dotson, Penn State, Sr.

WR: Garrett Wilson, Ohio State, Jr.

OT: Andrew Stueber, Michigan, Sr.

OT: Daniel Faalele, Minnesota, Sr.

OG: Blaise Andries, Minnesota, Sr.

OG: Kyler Schott, Iowa, Sr.

C: Andrew Vastardis, Michigan, Sr.

TE: Jake Ferguson, Wisconsin, Sr.

QB: Aidan O’Connell, Purdue, Sr.

RB: TreVeyon Henderson, Ohio St, Fr.

RB: Braelon Allen, Wisconsin, Fr.

PK: Caleb Shudak, Iowa, Sr.

All-purpose: Charlie Jones, Iowa, Sr.

Defense

DE: Arnold Ebiketie, Penn State, Sr.,

DE: Zach VanValkenburg, Iowa, Sr.

DT: Jacob Slade, Michigan State, Jr.

DT: Keeanu Benton, Wisconsin, Jr.

LB: Jack Campbell, Iowa, Jr.

LB: Micah McFadden, Indiana, Sr.

LB: JoJo Domann, Nebraska, Sr.

CB: Matt Hankins, Iowa, Sr.

CB: Denzel Burke, Ohio State,Fr.

S: Dane Belton, Iowa, Jr.

S: Daxton Hill, Michigan, Jr.

P: Adam Korsak, Rutgers, Sr.

Co-offensive Players of the Year: Kenneth Walker III, Michigan St., and C.J. Stroud, Ohio St.

Defensive Player of the Year: Aidan Hutchinson, Michigan.

Newcomer of the Year: Kenneth Walker, Michigan St.

Coach of the Year: Mel Tucker, Michigan St.

u-Unanimous selection

BOWL GLANCE

Friday, Dec. 17

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday, Dec. 18

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 20

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 27

Quick Lane Bowl

Nevada (8-4) vs. W. Michigan (7-5),

11 a.m. (ESPN)

Military Bowl

Boston College (6-6) vs. East Carolina (7-5), 2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 28

Birmingham Bowl

No. 21 Houston (11-2) vs. Auburn (6-6), Noon (ESPN)

SERVPRO First Responder Bowl

Air Force (9-3) vs. Louisville (6-6),

3:15 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Mississippi St. (7-5) vs. Texas Tech (6-6), 6:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

UCLA (8-4) vs. NC State (9-3), 8 p.m. (FOX)

Guaranteed Rate Bowl

Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6), 10:15 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 29

Fenway Bowl

Virginia (6-6) vs. SMU (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6), 2:15 p.m. (ESPN)

Cheez-It Bowl

No. 19 Clemson (9-3) vs. Iowa St. (7-5), 5:45 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

No. 14 Oklahoma (10-2) vs. No. 15 Oregon (10-3), 9:15 p.m. (ESPN)

