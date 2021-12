Conference All Games

W L Pct W L Pct Cleveland St. 2 0 1.000 6 2 .750 Oakland 2 0 1.000 7 3 .700 Youngstown St. 2 0 1.000 5 3 .625 Detroit 2 0 1.000 2 6 .250 PFW 1 1 .500 4 5 .444 Green Bay 1 1 .500 2 6 .250 Milwaukee 1 1 .500 2 6 .250 Wright St. 1 1 .500 2 6 .250 N. Kentucky 0 2 .000 3 5 .375 Ill.-Chicago 0 2 .000 2 6 .250 IUPUI 0 2 .000 1 7 .125 Robert Morris 0 2 .000 1 7 .125

Tuesday

Bowling Green 73, Oakland 72

Wednesday

N. Kentucky 75, Canisius 62

Robert Morris 99, Lancaster Bible 51

Youngstown St. 84, Cent. Michigan 77

SIU-Edwardsville 80, PFW 59

Today

Detroit at Kent St., 7 p.m.

Friday

IUPUI at Tennessee St., 7 p.m.

Green Bay at Kansas City, 8 p.m.

Milwaukee at Colorado, 9:30 p.m.

Saturday

Southeast Missouri St. at PFW, 1 p.m.

W. Michigan at Detroit, 1 p.m.

Canisius at Youngstown St., 2 p.m.

Florida G.C. at Robert Morris, 7 p.m.

Ill.-Chicago at Cent. Michigan, 7 p.m.

No. 22 WISCONSIN 64, INDIANA 59

INDIANA (7-2): Jackson-Davis 4-10 1-2 9, Kopp 3-6 0-0 7, Thompson 6-11 0-0 12, Johnson 4-16 2-6 10, Stewart 3-7 0-0 9, Bates 1-3 0-0 3, Phinisee 1-4 0-1 2, Geronimo 0-2 3-4 3, Durr 2-3 0-0 4, Leal 0-0 0-0 0. Totals 24-62 6-13 59.

WISCONSIN (8-1): Crowl 2-6 0-0 5, Wahl 2-7 3-4 7, Jon.Davis 8-17 6-7 23, Davison 3-12 0-0 8, Hepburn 0-4 4-4 4, Vogt 4-6 1-1 9, Carlson 1-4 1-2 3, Jor.Davis 1-4 0-0 3, Gilmore 1-2 0-0 2. Totals 22-62 15-18 64.

Halftime—Indiana 42-25. 3-Point Goals—Indiana 5-13 (Stewart 3-5, Kopp 1-1, Bates 1-2, Geronimo 0-1, Johnson 0-1, Thompson 0-1, Phinisee 0-2), Wisconsin 5-23 (Davison 2-7, Crowl 1-2, Jon.Davis 1-3, Jor.Davis 1-4, Gilmore 0-1, Wahl 0-1, Carlson 0-2, Hepburn 0-3). Rebounds—Indiana 39 (Thompson 9), Wisconsin 38 (Wahl 12). Assists—Indiana 14 (Johnson 7), Wisconsin 12 (Crowl, Wahl, Davison 3). Total Fouls—Indiana 19, Wisconsin 15. A—16,013 (17,230).

XAVIER 96, BALL ST. 50

BALL ST. (3-5): Thomas 2-7 0-0 6, Sparks 1-3 2-4 4, Bumbalough 4-10 0-0 10, Cochran 5-14 0-0 10, Jacobs 1-5 0-0 2, Windham 2-8 3-3 8, Jihad 1-6 0-0 3, Sellers 2-5 0-0 4, Pearson 1-5 0-0 3, Huggins 0-0 0-0 0, Suokas 0-1 0-0 0. Totals 19-64 5-7 50.

XAVIER (8-1): Hunter 1-4 4-4 7, Miles 0-1 0-0 0, Johnson 5-9 0-2 14, Jones 6-9 0-0 14, Scruggs 3-5 0-0 7, Kunkel 2-8 0-0 4, Odom 2-5 2-2 7, Freemantle 9-11 6-6 24, Nunge 3-6 2-2 9, Edwards 1-2 1-2 4, Stanley 2-4 1-2 6. Totals 34-64 16-20 96.

Halftime—Xavier 45-23. 3-Point Goals—Ball St. 7-31 (Thomas 2-5, Bumbalough 2-7, Jihad 1-2, Pearson 1-4, Windham 1-5, Sellers 0-1, Sparks 0-1, Suokas 0-1, Cochran 0-2, Jacobs 0-3), Xavier 12-25 (Johnson 4-7, Jones 2-3, Edwards 1-1, Odom 1-1, Stanley 1-1, Nunge 1-2, Scruggs 1-2, Hunter 1-4, Freemantle 0-1, Kunkel 0-3). Rebounds—Ball St. 24 (Jacobs, Jihad 4), Xavier 48 (Scruggs 9). Assists—Ball St. 7 (Bumbalough, Jacobs 2), Xavier 21 (Odom 6). Total Fouls—Ball St. 17, Xavier 12. A—9,865 (10,250).

SIU-EDWARDSVILLE 80, PFW 59

PFW (4-5): Kpedi 1-2 1-2 3, Planutis 2-7 4-4 9, Chong Qui 1-9 2-2 4, Godfrey 5-13 4-4 15, Pipkins 2-11 6-6 10, Billups 6-11 2-2 18, Peterson 0-4 0-0 0, Benford 0-0 0-0 0, Walker 0-2 0-0 0, DeJurnett 0-0 0-0 0. Totals 17-59 19-20 59.

SIU-EDWARDSVILLE (4-6): Doss 6-9 0-0 14, Pruitt 4-7 1-2 11, S.Wright 1-3 1-2 4, L.Wright 3-5 3-4 9, Taylor 12-23 0-0 25, Carter 5-7 2-2 12, D.Polk 1-5 1-2 3, Kurtas 0-2 0-0 0, Williams 1-2 0-0 2. Totals 33-63 8-12 80.

Halftime—SIU-Edwardsville 46-29. 3-Point Goals—PFW 6-27 (Billups 4-8, Planutis 1-3, Godfrey 1-6, Peterson 0-2, Chong Qui 0-3, Pipkins 0-5), SIU-Edwardsville 6-19 (Doss 2-3, Pruitt 2-4, S.Wright 1-2, Taylor 1-7, Carter 0-1, D.Polk 0-1, Williams 0-1). Rebounds—PFW 22 (Kpedi 6), SIU-Edwardsville 41 (Carter 10). Assists—PFW 9 (Chong Qui, Godfrey 3), SIU-Edwardsville 21 (Taylor 6). Total Fouls—PFW 15, SIU-Edwardsville 18. A—863 (4,000).

GRACE 74, SAINT XAVIER 72

Grace 48 26 — 74 Saint Xavier 31 41 — 72

Grace: Wadding 20, Stoltzfus 19, Malone 9, Gibbs 16, Scott 7, Sickafoose 3

Saint Xavier: Evans 31, Halverson 17, Chambers 13, King 4, Cicenas 2, Sebalj 3, Campbell Jr. 2

HEIDELBERG 72, TRINE 67

Heidelberg 28 44 — 72 Trine 37 30 — 67

Heidelberg: Hohman 9, Panning 6, Taylor 5, Woods 11, Perdue 10, Leitwein 9, Young 13, Watkins 7, Hughes 2

Trine: Cox 2, Geller 12, Bowman 26, Warzecha 9, Jones 4, Williams 3, Jones 5, Loeffler 4, Megnanglo 2

WOMEN

No. 8 MARYLAND 86, PURDUE 71

PURDUE (6-4): Woltman 0-2 0-0 0, Ellis 5-8 0-0 10, Hardin 5-16 2-2 15, Smith 2-6 0-0 5, Terry 4-7 1-1 9, Gony 0-1 0-0 0, Doumbia 4-4 0-0 10, Moore 8-14 0-2 22. Totals 28-58 3-5 71.

MARYLAND (9-2): Bibby 5-12 1-1 12, Collins 6-13 0-0 12, Reese 4-10 7-11 15, Benzan 5-12 2-2 15, Owusu 9-18 2-2 20, Masonius 3-4 2-2 8, Sellers 1-4 2-2 4. Totals 33-73 16-20 86.

Purdue 22 18 13 18 — 71 Maryland 21 15 23 27 — 86

3-Point Goals—Purdue 12-32 (Ellis 0-3, Hardin 3-13, Smith 1-4, Doumbia 2-2, Moore 6-10), Maryland 4-15 (Bibby 1-5, Benzan 3-9, Sellers 0-1). Assists—Purdue 15 (Terry 8), Maryland 19 (Benzan 6). Fouled Out—None. Rebounds—Purdue 31 (Terry 10), Maryland 42 (Owusu 9). Total Fouls—Purdue 17, Maryland 10. A—4,254.

No.22 NOTRE DAME 73, VALPARAISO 56

NOTRE DAME (8-2): Dodson 1-7 0-1 2, Westbeld 8-12 2-2 20, Mabrey 4-10 2-2 14, Miles 4-12 3-6 11, Peoples 1-2 1-2 3, Brunelle 2-5 0-0 5, Citron 3-8 2-2 9, Prohaska 4-5 0-0 9. Totals 27-61 10-15 73.

VALPARAISO (0-8): Morrison 3-9 0-0 7, VanKempen 2-2 0-0 5, Frederick 8-15 0-0 19, Weinman 6-12 2-5 15, White 1-10 0-0 2, Brown 0-0 0-0 0, Dunson 0-1 0-0 0, Earnest 3-5 2-2 8, Gunn 0-1 0-0 0. Totals 23-55 4-7 56.

Notre Dame 14 11 25 23 — 73 Valparaiso 19 6 20 11 — 56

3-Point Goals—Notre Dame 9-18 (Westbeld 2-2, Mabrey 4-9, Miles 0-1, Brunelle 1-3, Citron 1-2, Prohaska 1-1), Valparaiso 6-23 (Morrison 1-4, VanKempen 1-1, Frederick 3-8, Weinman 1-3, White 0-6, Gunn 0-1). Assists—Notre Dame 19 (Miles 13), Valparaiso 11 (White 4). Fouled Out—None. Rebounds—Notre Dame 44 (Miles 13), Valparaiso 27 (White 9). Total Fouls—Notre Dame 11, Valparaiso 15. A—1,550.

BALL ST. 73, IUPUI 67

BALL ST. (5-3): Clephane 8-13 2-7 18, Dis Agustsdottir 6-10 0-0 15, Freeman 6-9 3-3 15, Becki 5-10 0-0 10, Kiefer 2-5 0-0 4, Turner 2-4 0-0 4, Latimer 2-3 0-0 4, Bischoff 1-2 0-0 3, Subirats 0-4 0-0 0. Totals 32-60 5-10 73.

IUPUI (4-2): Williams 7-8 5-6 19, Perkins 5-12 2-2 16, Kent 3-11 1-3 8, Wise 2-5 0-0 5, McLimore 1-8 1-1 3, Andersen 6-10 1-2 15, Mortag 0-4 1-2 1, Duckworth 0-1 0-0 0, Allen 0-0 0-0 0, Berg 0-0 0-0 0. Totals 24-59 11-16 67.

Ball St. 20 16 18 19 — 73 IUPUI 6 16 22 23 — 67

3-Point Goals—Ball St. 4-21 (Clephane 0-1, Dis Agustsdottir 3-6, Freeman 0-2, Becki 0-3, Kiefer 0-3, Turner 0-2, Bischoff 1-2, Subirats 0-2), IUPUI 8-31 (Perkins 4-8, Kent 1-7, Wise 1-3, McLimore 0-4, Andersen 2-5, Mortag 0-3, Duckworth 0-1). Fouled Out—Perkins, Kent. Rebounds—Ball St. 35 (Dis Agustsdottir, Kiefer 6), IUPUI 34 (Andersen 8). Assists—Ball St. 14 (Freeman 5), IUPUI 15 (3 tied with 3). Total Fouls—Ball St. 15, IUPUI 17. A—510.

IU KOKOMO 62, HUNTINGTON 47

Huntington 10 17 12 8 — 47 IU Kokomo 22 19 11 10 — 62

IU Kokomo: Chambers 25, Friend 20, Joyner 8, Peete 5, Abriani 2, Mullins 2

Huntington: Seboe 13, Drake 4, Robrock 2, Zook 1, Lovejoy 9, Gambrell 7, R. Bolon 5, E. Bolon 3, Baker 2, Hasty 1

INDIANA TECH 89,

GRACE CHRISTIAN 48

Grace Ch. 14 10 14 10 — 48 Indiana Tech 29 20 22 18 — 89

Indiana Tech: Tuominen 20, Salisbury 17, Whitaker 13, Foy 5, Andrews 4, Steckler 8, Herron 8, Worm 5, Decker-Ter 3, Cutrara 2, Smith 2, Lowery 2

Grace Christian: Hoek 12, Wilkes 11, George 9, Libey 6, Cross 2, Tatum 4, Reese 4

Football

BOWL GLANCE

Friday, Dec. 17

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday, Dec. 18

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 20

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 27

Quick Lane Bowl

Nevada (8-4) vs. W. Michigan (7-5),

11 a.m. (ESPN)

Military Bowl

Boston College (6-6) vs. East Carolina (7-5), 2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 28

Birmingham Bowl

No. 21 Houston (11-2) vs. Auburn (6-6), Noon (ESPN)

SERVPRO First Responder Bowl

Air Force (9-3) vs. Louisville (6-6),

3:15 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Mississippi St. (7-5) vs. Texas Tech (6-6), 6:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

UCLA (8-4) vs. NC State (9-3), 8 p.m. (FOX)

Guaranteed Rate Bowl

Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6), 10:15 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 29

Fenway Bowl

Virginia (6-6) vs. SMU (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6), 2:15 p.m. (ESPN)

Cheez-It Bowl

No. 19 Clemson (9-3) vs. Iowa St. (7-5), 5:45 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

No. 14 Oklahoma (10-2) vs. No. 15 Oregon (10-3), 9:15 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 30

Duke’s Mayo Bowl

South Carolina (6-6) vs. North Carolina (6-6), 11:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl

Purdue (8-4) vs. Tennessee (7-5), 3 p.m. (ESPN)

Peach Bowl

No. 11 Michigan St. (10-2) vs. No. 13 Pittsburgh (11-2), 7 p.m. (ESPN)

Las Vegas Bowl

Wisconsin (8-4) vs. Arizona St. (8-4), 10:30 p.m. (ESPN)

Soccer

MEN

NCAA DIVISION I TOURNAMENT

At Cary, N.C.

Semifinals

Friday

Notre Dame vs. Clemson, 6 p.m.

Georgetown vs. Washington, 8:30 p.m.

Championship

Sunday

Semifinal winners, 2 p.m.

Volleyball

WOMEN

NCAA TOURNAMENT

Third Round

Today

BYU vs. Purdue, 11 a.m.

Florida vs. Louisville, 1 p.m.

Kansas vs. Pittsburgh, 1 p.m.

Ohio St. vs. Georgia Tech, 3 p.m.

Minnesota vs. Baylor, 3 p.m.

UCLA vs. Wisconsin, 5 p.m.

Washington vs. Texas, 7:30 p.m.

Illinois vs. Nebraska, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Saturday

Louisville/Florida winner vs. Ohio St./Georgia Tech winner, TBD

Pittsburgh/Kansas winner vs. BYU/Purdue winner, TBD

Baylor/Minnesota winner vs. UCLA/Wisconsin winner, TBD

Texas/Washington winner vs. Nebraska/Illinois winner, TBD

