HIGH SCHOOLS

Basketball

BOYS

LATE TUESDAY

NORWELL 42, BISHOP DWENGER 38

B. Dwenger 17 3 11 7 — 38 Norwell 22 7 8 5 — 42

Norwell: Parker 10, Graft 4, C. Bailey 2, L. Bailey 7, McBride 15, Federspiel 2, Bolyn 2

Bishop Dwenger: O’Keefe 3, Campbell 9, Pieper 6, Ross 8, Jacquay 2, Shively 10

COLUMBIA CITY 68, CHURUBUSCO 55

Linescore and Churubusco statistics not available.

Columbia City: Hedrick 20, Mills 12, Crawford 12, Baker 9, Spelman 8, Hedrick 4, Wilson 3

SCORES

Cambridge City 76, Anderson Prep 17

Concord 55, W. Noble 52

Greenfield 57, Triton Central 29

Indpls Attucks 59, Indpls N. Central 54

Lawrence Central 59, Lawrence North 54

Wabash 54, Adams Central 46

GIRLS

CARROLL 58, WARSAW 52

Warsaw 16 12 11 13 — 52 Carroll 17 9 21 11 — 58

Carroll: Fordyce 11, Gibbs 13, Castator 15, Anderson 6, Paul 13

Warsaw: Peterson 3, Stephens 12, Egolf 4, Winchester 7, Sanner 21, Krebs 5

BELLMONT 46, BISHOP LUERS 25

Bellmont 7 12 19 8 — 46 Bishop Luers 6 7 11 1 — 25

Bellmont: Scott 3, Keane 4, E. Bleke 2, Fuelling 17, R. Bleke 4, Cole 16

Bishop Luers: M. Parent 2, A. Parent 11, Rhodehamel 10, Zimmerman 2

EASTSIDE 41, CHURUBUSCO 37

Churubusco 8 7 6 16 — 37 Eastside 8 18 10 5 — 41

Eastside: Geiger 13, Hoffelder 6, Hertig 6, Kreischer 5, Bireley 4, Kessler 4, Traxler 3

Churubusco: C. DeBolt 9, Timbrook 8, Orth 8, J. DeBolt 5, Sinclair 3, K. Timbrook 3, Hamman 1

LATE TUESDAY

WAYNE TRACE (OH) 39, HERITAGE 35

Wayne Trace 13 7 11 8 — 39 Heritage 7 4 8 16 — 35

Wayne Trace: Individual statistics not available

Heritage: C. Bickel 8, K. Zelt 8, Schane 6, Schultz 2, Gerardot 3, A. Zelt 8

GOSHEN 40, WEST NOBLE 33

West Noble 9 6 13 5 — 33 Goshen 8 9 14 9 — 40

Goshen: Nemeth 1, Hill 12, Cline 7, Collins 3, Eldridge 17

West Noble: Mast 2, Mabie 9, Smith 18, Bottles 2, DeLong 2

SCORES

Angola 46, Leo 33

Griffith 36, Hebron 35

Indpls Chatard 62, Whiteland 45

Lapel 54, Madison-Grant 42

Monrovia 59, Indiana Math & Science 13

Northrop 61, E. Noble 18

Silver Creek 47, Floyd Central 34

Tippecanoe Valley 48, Triton 40

Union Co. 36, Hagerstown 32

Hockey

Carroll 1, Homestead 0

FW Vipers 5, Leo 0

Swimming

BOYS

COLUMBIA CITY 105, NORTH SIDE 20

200MR—Columbia City 1:57.66; 200Free—Young (CC) 2:04.25; 200IM—Varga (CC) 2:20.94; 50Free—Bergman (CC) 25.94; 100Fly—Espinosa (NS) 1:05.63; 100Free—Anspach (CC) 1:02.28; 500Free—Shipman (CC) 5:52.34; 200FR—Columbia City 1:51.50; 100Back—Born (CC) 1:21.88; 100Breast—Young (CC) 1:09.84; 400FR—Columbia City 4:11.35

GIRLS

COLUMBIA CITY 73, NORTH SIDE 36

200MR—Columbia City 2:02.13; 200Free—Hoskins (CC) 2:21.59; 200IM—Johnson (CC) 2:43.72; 50Free—Schaekel (CC) 28.53; 100Free—German (CC) 1:13.20; 500Free—Varga (CC) 6:42.08; 200FR—North Side 1:55.19; 100Back—Schaekel (CC) 1:14.83; 100Breast—Johnson (CC) 1:19.27; 400FR—Columbia City 4:11.36

Wrestling

LATE TUESDAY

BELLMONT 54, NEW HAVEN 16

106—Ocampo (NH) won by ff.; 113—Doster (NH) p. Krueckeberg 2:32; 120—Cooper (NH) d. Thomas 13-4; 126—Ruble (B) p. Barkley 1:04; 132—Luginbill (B) p. Bussard 1:31; 138—Litchfield (B) p. Elkins 1:52; 145—Davis (B) d. Miller 12-10; 152—Manley (B) p. Carter 3:02; 160—Myers (B) p. Lepara 1:43; 170—Kirk (NH) p. Christner 1:58; 182—Mendez (B) d. Mason 10-3; 195—Kukelhan (B) p. Head 1:19; 220—Martin (B) p. Ward 2:18; 285—Robinson (B) p. Clark 3:44