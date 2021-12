Conference All Games

W L Pct W L Pct Cleveland St. 2 0 1.000 6 2 .750 Oakland 2 0 1.000 7 3 .700 Youngstown St. 2 0 1.000 6 3 .667 Detroit 2 0 1.000 3 7 .300 PFW 1 1 .500 5 5 .500 Wright St. 1 1 .500 2 6 .250 Green Bay 1 1 .500 2 7 .222 Milwaukee 1 1 .500 2 7 .222 N. Kentucky 0 2 .000 3 5 .375 Ill.-Chicago 0 2 .000 3 6 .333 IUPUI 0 2 .000 1 8 .111 Robert Morris 0 2 .000 1 8 .111

Friday

Tennessee St. 70, IUPUI 44

Kansas City 64, Green Bay 55

Colorado 65, Milwaukee 54

Saturday

PFW 78, Southeast Missouri St. 65

Detroit 83, W. Michigan 64

Youngstown St. 71, Canisius 43

Florida G.C. 85, Robert Morris 74

Ill.-Chicago 71, Cent. Michigan 67

Today

Alice Lloyd at N. Kentucky, 2 p.m.

Green Bay at Kansas St., 5 p.m.

Monday

Cleveland St. at Oklahoma St., 8 p.m.

Rhode Island at Milwaukee, 8 p.m.

NOTRE DAME 66,

No. 10 KENTUCKY 62

KENTUCKY (7-2): Brooks 5-10 2-4 12, Tshiebwe 11-14 3-4 25, Grady 3-8 0-0 8, Washington 3-7 0-0 6, Wheeler 0-5 3-4 3, Mintz 2-7 2-3 6, Toppin 1-2 0-0 2, Hopkins 0-2 0-0 0, Collins 0-0 0-0 0. Totals 25-55 10-15 62.

NOTRE DAME (4-4): Atkinson 5-8 0-0 10, Laszewski 3-8 0-0 7, Goodwin 5-9 3-4 14, Ryan 3-4 0-0 7, Wesley 6-12 0-0 14, Wertz 3-9 4-4 12, Hubb 1-6 0-0 2. Totals 26-56 7-8 66.

Halftime—Kentucky 30-28. 3-Point Goals—Kentucky 2-19 (Grady 2-7, Brooks 0-1, Toppin 0-1, Washington 0-1, Hopkins 0-2, Wheeler 0-2, Mintz 0-5), Notre Dame 7-22 (Wertz 2-4, Wesley 2-5, Goodwin 1-2, Ryan 1-2, Laszewski 1-5, Hubb 0-4). Rebounds—Kentucky 26 (Brooks, Tshiebwe 7), Notre Dame 29 (Atkinson, Goodwin 6). Assists—Kentucky 9 (Washington 5), Notre Dame 15 (Ryan 4). Total Fouls—Kentucky 10, Notre Dame 14. A—8,283 (9,149).

BUTLER 66,

E. ILLINOIS 54

E. ILLINOIS (2-9): Friday 1-3 1-2 3, Rufino Bolis 3-7 0-0 7, Abraham 2-4 0-0 6, Charles 2-9 1-1 5, Luers 5-7 0-0 11, Bizimana 4-11 2-3 10, Lane 4-8 0-0 12, Hamlin 0-1 0-0 0, Robinson 0-0 0-0 0. Totals 21-50 4-6 54.

BUTLER (7-3): Golden 8-10 2-2 20, Groce 4-6 0-0 8, Bolden 4-11 0-0 10, Taylor 3-8 0-0 7, Thompson 4-8 6-7 14, Hughes 0-3 0-1 0, Harris 1-8 0-0 2, Lukosius 0-2 0-0 0, David 2-3 0-0 5, Tate 0-1 0-0 0. Totals 26-60 8-10 66.

Halftime—Butler 32-21. 3-Point Goals—E. Illinois 8-27 (Lane 4-7, Abraham 2-4, Luers 1-2, Rufino Bolis 1-3, Bizimana 0-4, Charles 0-7), Butler 6-22 (Golden 2-2, Bolden 2-7, David 1-2, Taylor 1-3, Groce 0-1, Thompson 0-1, Lukosius 0-2, Harris 0-4). Rebounds—E. Illinois 26 (Bizimana 7), Butler 30 (Groce 7). Assists—E. Illinois 15 (Abraham 4), Butler 17 (Thompson 10). Total Fouls—E. Illinois 15, Butler 11. A—7,654 (9,100).

PFW 78,

SE MISSOURI 65

SE MISSOURI (5-5): Patterson 2-3 1-2 5, Harris 4-12 2-2 11, Nicholas 3-6 0-0 6, Reed 5-10 3-5 14, P.Russell 5-9 6-7 17, Branson 3-6 0-0 8, Akenten 0-6 0-0 0, Johnson 2-2 0-2 4, C.Thompson 0-0 0-0 0. Totals 24-54 12-18 65.

PFW (5-5): Kpedi 2-2 4-6 8, Planutis 3-5 0-0 8, Chong Qui 1-6 0-0 3, Godfrey 6-11 2-3 16, Pipkins 10-14 2-3 24, Billups 2-5 2-2 8, Walker 0-2 0-0 0, Benford 0-0 0-0 0, DeJurnett 2-2 3-3 7, Peterson 1-2 2-2 4, Ogom 0-0 0-0 0. Totals 27-49 15-19 78.

Halftime—PFW 36-30. 3-Point Goals—SE Missouri 5-20 (Branson 2-4, Reed 1-3, P.Russell 1-3, Harris 1-5, Nicholas 0-1, Akenten 0-4), PFW 9-21 (Billups 2-4, Pipkins 2-4, Planutis 2-4, Godfrey 2-5, Chong Qui 1-2, Peterson 0-1, Walker 0-1). Rebounds—SE Missouri 24 (Harris 6), PFW 25 (Kpedi 5). Assists—SE Missouri 10 (Harris 3), PFW 13 (Godfrey 4). Total Fouls—SE Missouri 20, PFW 19. A—1,073 (13,000).

SOUTHEASTERN 74, SAINT FRANCIS 72

Saint Francis 30 42 — 72 Southeastern 39 35 — 74

Southeastern: Minix 29, Gorman 11, Yagodin 5, Ford 4, Matticks 3, Mesidor 12, Blazquez 5, Diaz 3, Brown 2

Saint Francis: Ejah 20, Cushingberry 19, McKeeman 11, Mull 10, Burke 8, Anderson 2, Thompson 2

INDIANA TECH 70, LAWRENCE TECH 54

Lawrence Tech 28 26 — 54 Indiana Tech 35 35 — 70

Indiana Tech: Smith 15, Stein 19, McKinney 8, Kline 4, Helm 12, Davison 6, Luciani 6

Lawrence Tech: Beavers 15, Cumberland 3, Frantz 2, Gustafson 4, Ivanovic 3, Sisawo 5, Rinn 22

FRANKLIN 76, MANCHESTER 65

Franklin 33 43 — 76 Manchester 28 37 — 65

Franklin: Wright 20, Wiggins 18, Krause 14, McDonald 4, Crowe 2, Samples 12, King 4, Flatt 2

Manchester: Columbus 20, CJ Hampton 15, Smith 10, Christlieb 3, Co. Hampton 2, Snelling 10, Perlich 5

WISC.-LA CROSSE 68, TRINE 61

Wisc.-La Crosse 40 28 — 68 Trine 19 42 — 61

Wisc.-La Crosse: Cook 20, S. Anderson 12, Fuhrmann 8, E. Anderson 12, Suchomel 2, Noone 9, Steele 3, Westra 2

Trine: Geller 11, Megnanglo 2, Bowman 17, Warzecha 16, C. Jones 9, Williams 6

WOMEN

BALL ST. 81,

UTAH ST. 55

UTAH ST. (5-4): Quezada 7-13 0-0 14, Latone 3-14 4-5 12, Brantley 3-5 0-0 7, Stafford 2-6 2-2 7, Randhawa 1-8 0-0 2, Wikstrom 4-6 0-0 9, Harris 0-4 2-2 2, Franson 1-1 0-0 2, Mensah 0-3 0-0 0, Falslev 0-0 0-0 0. Totals 21-60 8-9 55.

BALL ST. (6-3): Freeman 5-13 2-2 16, Clephane 6-9 3-3 16, Dis Agustsdottir 4-10 0-0 12, Kiefer 4-8 2-2 11, Becki 3-6 0-0 8, Bischoff 4-8 0-0 11, Puiggros 1-5 0-0 3, Latimer 1-3 0-0 2, Subirats 1-2 0-0 2, Rauch 0-3 0-0 0, Smith 0-0 0-0 0, Grant 0-0 0-0 0. Totals 29-67 7-7 81.

Utah St. 11 18 12 14 — 55 Ball St. 23 22 15 21 — 81

3-Point Goals—Utah St. 5-21 (Latone 2-9, Brantley 1-2, Stafford 1-3, Randhawa 0-3, Wikstrom 1-2, Harris 0-1, Mensah 0-1), Ball St. 16-37 (Freeman 4-9, Clephane 1-3, Dis Agustsdottir 4-8, Kiefer 1-2, Becki 2-5, Bischoff 3-5, Puiggros 1-4, Latimer 0-1). Fouled Out—None. Rebounds—Utah St. 41 (Quezada 10), Ball St. 36 (Becki 7). Assists—Utah St. 7 (Randhawa 3), Ball St. 21 (Becki 8). Total Fouls—Utah St. 8, Ball St. 12. A—1,045.

INDIANA TECH 72, LAWRENCE TECH 47

Law. Tech 8 4 17 18 — 47 Indiana Tech 17 12 21 22 — 72

Indiana Tech: Andrews 15, Tuominen 17, Foy 11, Whitaker 8, Salisbury 6, Worm 5, Cutrara 4, Dossen 2, Barton 2, Herron 2

Lawrence Tech: Evans 4, Fisher 6, Batey 2, Huey 12, Faris 6, Long 2, Nagel 5, Siedlecki 1, Mitchell 3, Lunniss 6

FRANKLIN 76, MANCHESTER 54

Franklin 23 12 20 21 — 76 Manchester 14 12 17 11 — 54

Franklin: Nix 19, Cross 16, O’Day 11, Torrance 7, Bailey 8, Barnes 8, Anderson 3, Bruner 2, Kinberlin 2

Manchester: Miller 13, Bieghler 12, Nash 9, Bazzoni 3, Stamm 3, Keim 5, Shepherd 5, Pfeil 2, Porter 2

TRINE 78, OLIVET 20

Olivet 5 5 5 5 — 20 Trine 12 14 34 18 — 78

Trine: Taylor 12, Wildman 11, K. Argyle 2, K. Sloneker 3, Bieniewicz 9, A. Argyle 5, Ardis 7, Kunse 6, Giesige 4, S. Sloneker 3, Wagner 2, Underhill 11, McGowan 3

Olivet: Zatarga 4, Swartz 3, Bullaro 2, Pavoni 1, Allen 1, Kelly 2, Decker 1, Balazs 4, Shoales 2

Football

HEISMAN FINALIST VOTING

Finalist voting for the 2021 Heisman Trophy, with first-, second- and third-place votes and total points (voting on 3-2-1 basis):

Player 1st 2nd 3rd Ttl B. Young, Alabama 684 107 45 2,311 A. Hutchinson, Mich. 78 273 174 954 K. Pickett, Pittsburgh 28 175 197 631 CJ Stroud, Ohio St. 12 118 127 399

HEISMAN WINNERS

(x-vacated)

2021—Bryce Young, Alabama, QB

2020—DeVonta Smith, Alabama, WR

2019—Joe Burrow, LSU, QB

2018—Kyler Murray, Oklahoma, QB

2017—Baker Mayfield, Oklahoma, QB

2016—Lamar Jackson, Louisville, QB

2015—Derrick Henry, Alabama, RB

2014—Marcus Mariota, Oregon, QB

2013—Jameis Winston, Florida State, QB

2012—Johnny Manziel, Texas A&M, QB

2011—Robert Griffin III, Baylor, QB

2010—Cam Newton, Auburn, QB

2009—Mark Ingram, Alabama, RB

2008—Sam Bradford, Oklahoma, QB

2007—Tim Tebow, Florida, QB

2006—Troy Smith, Ohio State, QB

2005—x-Reggie Bush, Southern Cal, RB

2004—Matt Leinart, Southern Cal, QB

2003—Jason White, Oklahoma, QB

2002—Carson Palmer, Southern Cal, QB

2001—Eric Crouch, Nebraska, QB

2000—Chris Weinke, Florida St., QB

1999—Ron Dayne, Wisconsin, RB

1998—Ricky Williams, Texas, RB

1997—Charles Woodson, Michigan, CB

1996—Danny Wuerffel, Florida, QB

1995—Eddie George, Ohio State, TB

1994—Rashaan Salaam, Colorado, RB

1993—Charlie Ward, Florida State, QB

1992—Gino Torretta, Miami, QB

1991—Desmond Howard, Michigan, WR

1990—Ty Detmer, Brigham Young, QB

1989—Andre Ware, Houston, QB

1988—Barry Sanders, Oklahoma St., RB

1987—Tim Brown, Notre Dame, WR

1986—Vinny Testaverde, Miami, QB

1985—Bo Jackson, Auburn, TB

1984—Doug Flutie, Boston College, QB

1983—Mike Rozier, Nebraska, TB

1982—Herschel Walker, Georgia, HB

1981—Marcus Allen, Southern Cal, TB

1980—George Rogers, S. Carolina, HB

1979—Charles White, Southern Cal, TB

1978—Billy Sims, Oklahoma, HB

1977—Earl Campbell, Texas, FB

1976—Tony Dorsett, Pittsburgh, HB

1975—Archie Griffin, Ohio State, HB

1974—Archie Griffin, Ohio State, HB

BOWL GLANCE

Friday

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 20

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 27

Quick Lane Bowl

Nevada (8-4) vs. W. Michigan (7-5),

11 a.m. (ESPN)

Military Bowl

Boston College (6-6) vs. East Carolina (7-5), 2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 28

Birmingham Bowl

No. 21 Houston (11-2) vs. Auburn (6-6), Noon (ESPN)

SERVPRO First Responder Bowl

Air Force (9-3) vs. Louisville (6-6),

3:15 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Mississippi St. (7-5) vs. Texas Tech (6-6), 6:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

UCLA (8-4) vs. NC State (9-3), 8 p.m. (FOX)

Guaranteed Rate Bowl

Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6), 10:15 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 29

Fenway Bowl

Virginia (6-6) vs. SMU (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6), 2:15 p.m. (ESPN)

Cheez-It Bowl

No. 19 Clemson (9-3) vs. Iowa St. (7-5), 5:45 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

No. 14 Oklahoma (10-2) vs. No. 15 Oregon (10-3), 9:15 p.m. (ESPN)

Soccer

MEN

NCAA DIVISION I TOURNAMENT

At Cary, N.C.

Semifinals

Friday

Clemson 1, Notre Dame 1, PK, Clemson advances 5-3 on pk’s

Washington 2, Georgetown 1

Championship

Today

Clemson vs. Washington, 2 p.m.

Volleyball

WOMEN

NCAA TOURNAMENT

Quarterfinals

Saturday

Pittsburgh 3, Purdue 1

Louisville 3, Georgia Tech 1

Wisconsin 3, Minnesota 0

Texas vs. Nebraska, late

Share this article Share Email story