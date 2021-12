NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA New England 9 4 0 .692 350 200 Buffalo 7 5 0 .583 336 196 Miami 6 7 0 .462 254 288 N.Y. Jets 3 9 0 .250 217 367

South

W L T Pct PF PA Tennessee 8 4 0 .667 304 290 Indianapolis 7 6 0 .538 371 283 Houston 2 10 0 .167 164 323 Jacksonville 2 10 0 .167 180 320

North

W L T Pct PF PA Baltimore 8 4 0 .667 282 260 Cincinnati 7 5 0 .583 331 267 Pittsburgh 6 6 1 .500 272 322 Cleveland 6 6 0 .500 254 267

West

W L T Pct PF PA Kansas City 8 4 0 .667 303 259 L.A. Chargers 7 5 0 .583 314 315 Denver 6 6 0 .500 237 218 Las Vegas 6 6 0 .500 274 312

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 8 4 0 .667 353 267 Washington 6 6 0 .500 246 297 Philadelphia 6 7 0 .462 337 291 N.Y. Giants 4 8 0 .333 211 273

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 9 3 0 .750 377 270 Atlanta 5 7 0 .417 216 332 Carolina 5 7 0 .417 236 253 New Orleans 5 7 0 .417 274 276

North

W L T Pct PF PA Green Bay 9 3 0 .750 283 242 Minnesota 6 7 0 .462 344 333 Chicago 4 8 0 .333 201 287 Detroit 1 10 1 .125 203 316

West

W L T Pct PF PA Arizona 10 2 0 .833 343 224 L.A. Rams 8 4 0 .667 336 270 San Francisco 6 6 0 .500 303 278 Seattle 4 8 0 .333 239 249

Dec. 9

Minnesota 36, Pittsburgh 28

Today

Atlanta at Carolina, 1 p.m.

Baltimore at Cleveland, 1 p.m.

Dallas at Washington, 1 p.m.

Jacksonville at Tennessee, 1 p.m.

Las Vegas at Kansas City, 1 p.m.

New Orleans at N.Y. Jets, 1 p.m.

Seattle at Houston, 1 p.m.

Detroit at Denver, 4:05 p.m.

N.Y. Giants at L.A. Chargers, 4:05 p.m.

Buffalo at Tampa Bay, 4:25 p.m.

San Francisco at Cincinnati, 4:25 p.m.

Chicago at Green Bay, 8:20 p.m.

Byes: Indianapolis, Miami, New England, Philadelphia

Monday

L.A. Rams at Arizona, 8:15 p.m.

Thursday

Kansas City at L.A. Chargers, 8:20 p.m.

Saturday

Las Vegas at Cleveland, 4:30 p.m.

New England at Indianapolis, 8:15 p.m.

Dec. 19

Arizona at Detroit, 1 p.m.

Carolina at Buffalo, 1 p.m.

Dallas at N.Y. Giants, 1 p.m.

Houston at Jacksonville, 1 p.m.

N.Y. Jets at Miami, 1 p.m.

Tennessee at Pittsburgh, 1 p.m.

Washington at Philadelphia, 1 p.m.

Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.

Cincinnati at Denver, 4:05 p.m.

Green Bay at Baltimore, 4:25 p.m.

Seattle at L.A. Rams, 4:25 p.m.

New Orleans at Tampa Bay, 8:20 p.m.

Dec. 20

Minnesota at Chicago, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

ATLANTA FALCONS at CAROLINA PANTHERS — ATLANTA: QUESTIONABLE: S Richie Grant (ankle), LB Adetokunbo Ogundeji (ankle). CAROLINA: OUT: G Michael Jordan (hamstring), G John Miller (ankle).

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS — BALTIMORE: OUT: OL Patrick Mekari (hand). DOUBTFUL: WR MileS Boykin (finger). QUESTIONABLE: CB Anthony Averett (knee), TE Nick Boyle (illness, knee), S Anthony Levine (knee), S Brandon Stephens (shoulder), FB Patrick Ricard (back), S Brandon Stephens (shoulder), CB Chris Westry (thigh). CLEVELAND: OUT: TE Harrison Bryant (ankle), CB Greg Newsome (head), WR Anthony Schwartz (concussion). QUESTIONABLE: DT Jordan Elliot (knee), S Ronnie Harrison (ankle), DT Malik Jackson (knee), LB Jacob Phillips (biceps).

BUFFALO BILLS at TAMPA BAY BUCCANEERS — BUFFALO: OUT: DT Star Lotulelei (toe), TE Tommy Sweeney (hip). QUESTIONABLE: FB Reggie Gilliam (ankle), DE Efe Obada (hip). TAMPA BAY: OUT: S Jordan Whitehead (calf). QUESTIONABLE: WR Jaelon Darden (concussion), CB Jamel Dean (concussion), DE William Gholston (wrist, knee), C Ryan Jensen (ankle).

CHICAGO BEARS at GREEN BAY PACKERS — CHICAGO: OUT: LB Cassius Marsh (knee). Doubtful: QB Andy Dalton (left hand), WR Marquise Goodwin (foot). QUESTIONABLE: DE Mario Edwards Jr. (ribs), DT Akiem Hicks (ankle). GREEN BAY: OUT: T David Bakhtiari (knee), WR Randall Cobb (core). QUESTIONABLE: LB De’Vondre Campbell (illness).

DALLAS COWBOYS at WASHINGTON — DALLAS: QUESTIONABLE: RB Tony Pollard (foot). WASHINGTON: OUT: LB Jordan Kunaszyk (hamstring), G Wes Schweitzer (ankle). QUESTIONABLE: S Landon Collins (foot), LB Jamin Davis (concussion), RB J.D. McKissic (concussion), WR Curtis Samuel (groin).

DETROIT LIONS at DENVER BRONCOS — DETROIT: OUT: LB Julian Okwara (ankle), LB Jalen Reeves-Maybin (shoulder), RB D’Andre Swift (shoulder). DOUBTFUL: TE T.J. Hockenson (hand). QUESTIONABLE: DE Michael Brockers (knee, illness), LB Austin Bryant (shoulder), LB Charles Harris (illness), G Jonah Jackson (illness), DT Alim McNeill (illness), T Matt Nelson (ankle), DE Levi Onwuzurike (illness), K Riley Patterson (illness), DT John Penisini (illness), T Penei Sewell (illness, shoulder), G Halapoulivaati Vaitai (illness), DE Nicholas Williams (illness). DENVER: LIMITED: LB Bradley Chubb (shoulder, ankle), RB Melvin Gordon (hip), DE Shelby Harris (ankle).

JACKSONVILLE JAGUARS at TENNESSEE TITANS — JACKSONVILLE: OUT: C Brandon Linder (back). TENNESSEE: OUT: LB Zach Cunningham (not injury related), TE Tommy Hudson (ankle), CB Janoris Jenkins (ankle), LB David Long (hamstring), DT Teair Tart (ankle).

LAS VEGAS RAIDERS at KANSAS CITY CHIEFS — LAS VEGAS: OUT: DE Carl Nassib (knee), LB Patrick Onwuasor (hamstring), TE Darren Waller (knee, back), LB Denzel Perryman (ankle). KANSAS CITY: OUT: CB Chris Lammons (ankle). QUESTIONABLE: CB Rashad Fenton (knee), T Lucas Niang (ribs), CB L’Jarius Sneed (personal matter).

NEW ORLEANS SAINTS at NEW YORK JETS — NEW ORLEANS: OUT: LB Kaden Elliss (hamstring), T Ryan Ramczyk (knee), LB Pete Werner (elbow). QUESTIONABLE: WR Lil’Jordan Humphrey (hamstring). N.Y. JETS: OUT: CB Michael Carter (concussion), RB Tevin Coleman (concussion), TE Trevon Wesco (ankle). QUESTIONABLE: G Laurent Duvernay-Tardif (ankle), DE John Franklin-Myers (hip), TE Ryan Griffin (knee, ankle), WR Elijah Moore (quadricep), LB C.J. Mosley (back), DT Sheldon Rankins (knee).

NEW YORK GIANTS at LOS ANGELES CHARGERS — NEW YORK GIANTS: OUT: DB Adoree Jackson (quadricep), QB Daniel Jones (neck), WR Kadarius Toney (oblique). QUESTIONABLE: WR Kenny Golladay (rib), WR Sterling Shepard (quadricep), DL Danny Shelton (calf). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: OLB Kyler Fackrell (knee), S Alohi Gilman (quadricep), CB Asante Samuel Jr. (concussion).

SAN FRANCISCO 49ERS at CINCINNATI BENGALS — SAN FRANCISCO: OUT: RB Trenton Cannon (concussion), LB Dre Greelaw (groin), DL Maurice Hurst (calf), RB Elijah Mitchell (concussion/knee), CB Emmanuel Moseley (ankle). QUESTIONABLE: CB Dontae Johnson (NIR-personal), WR Deebo Samuel (groin). CINCINNATI: OUT: HB Chris Evans (ankle), LB Logan Wilson (shoulder). DOUBTFUL: LB Markus Bailey (neck), DT Tyler Shelvin (illness). QUESTIONABLE: CB Chidobe Awuzie (foot), WR Tee Higgins (ankle), HB Joe Mixon (illness).

SEATTLE SEAHAWKS at HOUSTON TEXANS — SEATTLE: OUT: S Jamal Adams (shoulder), G Kyle Fuller (calf), RB Travis Homer (calf, hamstring), T Brandon Shell (shoulder). QUESTIONABLE: S Quandre Diggs (calf). HOUSTON: OUT: S Terrence Brooks (hamstring), QB Deshaun Watson (NIR - personal matter). QUESTIONABLE: WR Brandin Cooks (back), DE Jonathan Greenard (foot), TE Brevin Jordan (hand), S A.J. Moore (hip), CB Jimmy Moreland (foot), LB Kevin Pierre-Louis (hamstring, wrist).

MONDAY

LOS ANGELES RAMS at ARIZONA CARDINALS — LOS ANGELES RAMS: DOUBTFUL: C Brian Allen (knee). QUESTIONABLE: CB Donte Deayon (illness), LB Terrell Lewis (back). DNP: WR Odell Beckham (NIR - resting player), DT Aaron Donald (NIR - resting player), T Andrew Whitworth (NIR - resting player). FULL: OL David Edwards (foot), WR Cooper Kupp (toe), LB Von Miller (personal matter). ARIZONA: OPT: NT Zach Kerr (ribs). QUESTONABLE: OL Justin Pugh (calf). DNP: S Budda Baker (NIR - personal matter), DT Zach Kerr (ribs). FULL: TE Zach Ertz (shoulder), CB Byron Murphy (foot), RB Jonathan Ward (illness).