MLS

PLAYOFFS

FIRST ROUND

Eastern Conference

Nov. 20: Philadelphia 1, New York 0, ET

Nov. 21: New York City 2, Atlanta 0

Nov. 23: Nashville 3, Orlando City 1

Western Conference

Nov. 20: Sporting K.C. 3, Vancouver 1

Nov. 21: Portland 3, Minnesota 1

Nov. 23: Real Salt Lake 0, Seattle 0;

Real Salt Lake advances 6-5 on pk’s

CONFERENCE SEMIFINALS

Eastern Conference

Nov. 28: Philadelphia 1, Nashville 1; Philadelphia advances 2-0 on pk’s

Nov. 30: N.Y. City FC 2, New England 2, New York City FC advances 5-3 on pk’s

Western Conference

Nov. 25: Portland 1, Colorado 0

Nov. 28: Real Salt Lake 2, Sporting K.C. 1

CONFERENCE FINALS

Eastern Conference

Dec. 5: N.Y. City FC 2, Philadelphia 1

Western Conference

Dec. 4: Portland 2 Real Salt Lake 0

MLS CUP

Dec. 11: New York City FC 1, Portland 1,

New York City FC wins 4-2 on pk’s

CHAMPIONS

2021—New York City FC

2020—Columbus Crew

2019—Seattle Sounders

2018—Atlanta United

2017—Toronto

2016—Seattle Sounders

2015—Portland Timbers

2014—Los Angeles Galaxy

2013—Sporting Kansas City

2012—Los Angeles Galaxy

2011—Los Angeles Galaxy

2010—Colorado Rapids

2009—Real Salt Lake

2008—Columbus Crew

2007—Houston Dynamo