W L Pct W L Pct Oakland 2 0 1.000 7 3 .700 Cleveland St. 2 0 1.000 6 3 .667 Youngstown St. 2 0 1.000 6 3 .667 Detroit 2 0 1.000 3 7 .300 PFW 1 1 .500 5 5 .500 Wright St. 1 1 .500 2 6 .250 Green Bay 1 1 .500 2 8 .200 Milwaukee 1 1 .500 2 8 .200 N. Kentucky 0 2 .000 4 5 .444 Ill.-Chicago 0 2 .000 3 6 .333 IUPUI 0 2 .000 1 8 .111 Robert Morris 0 2 .000 1 8 .111

Monday

Oklahoma St. 98, Cleveland St. 93, OT

Rhode Island 82, Milwaukee 58

Today

DePaul at Ill.-Chicago, 8 p.m.

Wednesday

Akron at Wright St., 7 p.m.

MID-AMERICAN CONFERENCE

Conference All Games Ohio 0 0 .000 7 2 .778 Toledo 0 0 .000 7 3 .700 Akron 0 0 .000 6 3 .667 Buffalo 0 0 .000 6 3 .667 Miami (Ohio) 0 0 .000 5 3 .625 Bowling Green 0 0 .000 5 4 .556 Kent St. 0 0 .000 5 4 .556 E. Michigan 0 0 .000 5 5 .500 Ball St. 0 0 .000 4 5 .444 N. Illinois 0 0 .000 3 6 .333 W. Michigan 0 0 .000 3 6 .333 Cent. Michigan 0 0 .000 1 9 .100

Sunday

Ball St. 85, Indiana-Kokomo 58

Akron 73, Florida A&M 66

West Virginia 63, Kent St. 50

Monday

N. Illinois 70, Chicago St. 59

Today

Miami (Ohio) at Clemson, 7 p.m.

Wednesday

Marshall at Ohio, 7 p.m.

Akron at Wright St., 7 p.m.

GRACE 88,

WEBBER INTERNATIONAL 59

Webber International 25 34 — 59 Grace 45 43 — 88

Grace: Davidson 27, Wadding 12, Malone 7, Graber 5, Gill 4, Scott 11, Gibbs 11, Sickafoose 8, Stoltzfus 3

Webber International: Golden 15, Lakes 11, martin 6, Anukaenyi 6, Myles 4, Natana 8, Divic 5, Boyd 2, Rosse 2

THE TOP TWENTY FIVE

Rec Pts Prv 1. Baylor (61) 9-0 1525 2 2. Duke 7-1 1429 3 3. Purdue 9-1 1319 1 4. UCLA 9-1 1312 4 5. Gonzaga 8-2 1291 5 6. Alabama 8-1 1202 9 7. Kansas 8-1 1181 8 8. Arizona 9-0 1172 11 9. Villanova 7-3 924 6 10. USC 10-0 810 16 11. Iowa St. 10-0 798 17 12. Michigan St. 9-2 707 19 13. Auburn 8-1 693 18 14. Houston 8-2 683 14 15. Ohio St. 8-2 656 21 16. Seton Hall 9-1 635 23 17. Texas 6-2 583 7 18. Tennessee 7-2 390 13 19. LSU 9-0 376 25 20. UConn 9-2 360 15 21. Kentucky 7-2 345 10 22. Xavier 9-1 301 — 23. Colorado St. 10-0 251 — 24. Arkansas 9-1 241 12 25. Texas Tech 7-1 164 —

Others receiving votes: Wisconsin 156,

North Carolina 85, Providence 57, Oklahoma 46, San Francisco 36, Illinois 31, West Virginia 24, Loyola Chicago 20, Michigan 8, St. Bonaventure 6, BYU 4, Minnesota 3, Creighton 1.

FERRIS MOWERS COACHES POLL

Rec Pts Pvs 1. Baylor (19) 9-0 797 2 2. Duke (10) 7-1 748 3 3. UCLA 9-1 680 4 4. Purdue (2) 9-1 663 1 5. Gonzaga 8-2 663 5 6. Arizona 9-0 656 8 7. Kansas 8-1 613 7 8. Alabama 8-1 612 9 9. USC 10-0 443 15 10. Villanova 7-3 415 6 11. Iowa St. 10-0 398 19 12. Michigan St. 9-2 376 20 13. Houston 8-2 376 13 14. Auburn 8-1 345 21 15. Ohio St. 8-2 338 22 16. Seton Hall 9-1 337 25 17. Texas 6-2 255 11 18. Tennessee 7-2 250 14 19. Arkansas 9-1 203 10 20. LSU 9-0 184 24 21. Kentucky 7-2 182 12 22. UConn 9-2 181 18 23. Colorado St. 10-0 153 — 24. Texas Tech 7-1 123 — 25. Xavier 9-1 117 —

Others receiving votes: Wisconsin 110; Providence 41; San Francisco 36; North Carolina 31; Florida 17; Oklahoma 13; St. Bonaventure 11; Loyola-Chicago 10; BYU 9; Minnesota 7; Illinois 6; West Virginia 5; Saint Mary’s 2; Weber St. 1.

WOMEN

THE TOP TWENTY FIVE

The top 25 teams in The Associated Press’ poll, with first-place votes in parentheses, records through Dec. 12, total points based on 25 points for a first-place vote through one point for a 25th-place vote and previous ranking

Rec Pts Prv 1. South Carolina (30) 10-0 750 1 2. NC State 10-1 720 2 3. Stanford 6-2 651 4 4. Arizona 9-0 634 6 5. Baylor 9-1 620 5 6. Louisville 8-1 594 7 7. Tennessee 9-0 556 9 7. UConn 6-2 556 3 9. Maryland 9-3 518 8 10. Indiana 8-2 515 10 11. Texas 7-1 464 11 12. Iowa St. 10-1 402 15 13. Michigan 10-1 400 13 14. Iowa 5-2 316 12 15. Duke 8-0 294 19 16. South Florida 6-3 254 17 17. Georgia 8-1 195 21 18. Georgia Tech 8-2 184 — 19. Kentucky 6-3 170 14 20. BYU 8-1 158 16 21. Notre Dame 9-2 146 22 22. LSU 7-1 123 24 23. Texas A&M 9-2 115 18 24. Ohio St. 7-2 89 20 25. North Carolina 9-0 64 —

Others receiving votes: Oklahoma 63, Colorado 63, Florida Gulf Coast 52, DePaul 30, Nebraska 27, Oregon 13, Washington St 8, Oregon St. 3, UCLA 2, West Virginia 1.

Football

AP ALL-AMERICA TEAM

FIRST TEAM

OFFENSE

Quarterback: Bryce Young, soph., Alabama.

Running backs: Kenneth Walker III, jr, Michigan St.; Breece Hall, jr, Iowa St..

Tackles: Ikem Ekwonu, jr, NC State; Darian Kinnard, sr, Kentucky.

Guards: Kenyon Green, jr, Texas A&M; Zion Johnson, sr, Boston College.

Center: Tyler Linderbaum, jr, Iowa.

Tight end: Trey McBride, sr, Colorado St.

Receivers: Jordan Addison, soph, Pittsburgh; David Bell, jr, Purdue; Jameson Williams, jr, Alabama.

All-purpose player: Deuce Vaughn, soph, Kansas St.

Kicker: Jake Moody, sr, Michigan.

DEFENSE

Edge rushers: Aidan Hutchinson, sr, Michigan; Kayvon Thibodeaux, jr, Oregon.

Linemen: Jordan Davis, sr, Georgia; DeMarvin Leal, jr, Texas A&M.

Linebackers: Will Anderson, Jr., soph, Alabama; Nakobe Dean, jr, Georgia; Devin Lloyd, jr, Utah.

Cornerbacks: Ahmad Gardner, jr, Cincinnati; Roger McCreary, sr, Auburn.

Safeties: Verone McKinley III, soph, Oregon; Jalen Pitre, sr, Baylor.

Defensive back: Marcus Jones, sr, Houston.

Punter: Matt Araiza, jr, San Diego St.

SECOND TEAM

OFFENSE

Quarterback: Kenny Pickett, sr, Pittsburgh.

Running backs: Sean Tucker, soph, Syracuse; Tyler Badie, sr, Missouri.

Tackles: Evan Neal, jr, Alabama; Nicholas Petit-Frere, jr, Ohio St.

Guards: Thayer Munford, sr, Ohio St; William Dunkle, jr, San Diego St.

Center: Alec Lindstrom, sr, Boston College.

Tight end: Brock Bowers, fresh, Georgia.

Receivers: Chris Olave, sr, Ohio St; Garrett Wilson, jr, Ohio St; Jerreth Sterns, jr, Western Kentucky.

All-purpose player: Jahmyr Gibbs, soph, Georgia Tech.

Kicker: Noah Ruggles, sr, Ohio St.

DEFENSE

Edge rushers: Jermaine Johnson, sr, Florida St; Cameron Thomas, jr, San Diego St.

Linemen: Devonte Wyatt, sr, Georgia; Haskell Garrett, sr, Ohio St.

Linebackers: Malcolm Rodriguez, sr, Oklahoma St; Leo Chenal, jr, Wisconsin; David Ojabo, jr, Michigan.

Cornerbacks: Coby Bryant, sr, Cincinnati; Ja’Quan McMillian, jr, East Carolina.

Safeties: Jaquan Brisker, sr, Penn St; Kyle Hamilton, jr, Notre Dame.

Defensive back: JoJo Domann, sr, Nebraska.

Punter: Adam Korsak, sr, Rutgers.

THIRD TEAM

OFFENSE

Quarterback: C.J. Stroud, redshirt fresh, Ohio St.

Running backs: Hassan Haskins, sr, Michigan; Sincere McCormick, jr, UTSA.

Tackles: Connor Galvin, sr, Baylor, Max Mitchell, sr, Louisiana-Lafayette.

Guards: Andrew Vorhees, sr, USC; Josh Seltzner, sr, Wisconsin.

Center: Michael Maietti, sr, Missouri.

Tight end: Michael Mayer, soph, Notre Dame.

Receivers: Drake London, jr, USC; Jaxon Smith-Njigba, soph, Ohio St; Jahan Dotson, sr, Penn St.

All-purpose player: Deven Thompkins, sr, Utah St.

Kicker: Caleb Shudak, sr, Iowa.

DEFENSE

Edge rushers: Will McDonald IV, jr, Iowa St; Sam Williams, sr, Mississippi.

Linemen: Calijah Kancey, soph, Pittsburgh; George Karlaftis, jr, Purdue.

Linebackers: Chad Muma, sr, Wyoming; Nik Bonitto, jr, Oklahoma; Andre Carter II, jr, Army.

Cornerbacks: Riley Moss, sr, Iowa; Trent McDuffie, jr, Washington.

Safeties: Jordan Battle, jr, Alabama; Lewis Cine, jr, Georgia.

Defensive back: Kolby Harvell-Peel, sr, Oklahoma St.

Punter: Jordan Stout, sr, Penn St.

BOWL GLANCE

Friday

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Volleyball

WOMEN

NCAA TOURNAMENT

Semifinals

Thursday

At Columbus, Ohio

Louisville vs. Wisconsin, 7 p.m.

Pittsburgh vs. Nebraska, 9:30 p.m.

