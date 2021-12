NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA New England 9 4 0 .692 350 200 Buffalo 7 6 0 .538 363 229 Miami 6 7 0 .462 254 288 N.Y. Jets 3 10 0 .231 226 397

South

W L T Pct PF PA Tennessee 9 4 0 .692 324 290 Indianapolis 7 6 0 .538 371 283 Houston 2 11 0 .154 177 356 Jacksonville 2 11 0 .154 180 340

North

W L T Pct PF PA Baltimore 8 5 0 .615 304 284 Cincinnati 7 6 0 .538 354 293 Cleveland 7 6 0 .538 278 289 Pittsburgh 6 6 1 .500 272 322

West

W L T Pct PF PA Kansas City 9 4 0 .692 351 268 L.A. Chargers 8 5 0 .615 351 336 Denver 7 6 0 .538 275 228 Las Vegas 6 7 0 .462 283 360

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 9 4 0 .692 380 287 Philadelphia 6 7 0 .462 337 291 Washington 6 7 0 .462 266 324 N.Y. Giants 4 9 0 .308 232 310

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 10 3 0 .769 410 297 Atlanta 6 7 0 .462 245 353 New Orleans 6 7 0 .462 304 285 Carolina 5 8 0 .385 257 282

North

W L T Pct PF PA Green Bay 10 3 0 .769 328 272 Minnesota 6 7 0 .462 344 333 Chicago 4 9 0 .308 231 332 Detroit 1 11 1 .115 213 354

West

W L T Pct PF PA Arizona 10 3 0 .769 366 254 L.A. Rams 9 4 0 .692 366 293 San Francisco 7 6 0 .538 329 301 Seattle 5 8 0 .385 272 262

Today

Kansas City at L.A. Chargers, 8:20 p.m.

Saturday

Las Vegas at Cleveland, 4:30 p.m.

New England at Indianapolis, 8:15 p.m.

Sunday

Arizona at Detroit, 1 p.m.

Carolina at Buffalo, 1 p.m.

Dallas at N.Y. Giants, 1 p.m.

Houston at Jacksonville, 1 p.m.

N.Y. Jets at Miami, 1 p.m.

Tennessee at Pittsburgh, 1 p.m.

Washington at Philadelphia, 1 p.m.

Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.

Cincinnati at Denver, 4:05 p.m.

Green Bay at Baltimore, 4:25 p.m.

Seattle at L.A. Rams, 4:25 p.m.

New Orleans at Tampa Bay, 8:20 p.m.

Monday

Minnesota at Chicago, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

Today

KANSAS CITY CHIEFS at LOS ANGELES CHARGERS — KANSAS CITY: OUT: CB L’Jarius Sneed (NIR-personal matter). FULL: LB Nick Bolton (wrist), CB Rashad Fenton (knee), T Lucas Niang (ribs), DT Derrick Nnadi (elbow), RB Darrel Williams (quadricep), G Andrew Wylie (knee). L.A. CHARGERS: QUESTIONABLE: RB Austin Ekeler (ankle), S Alohi Gilman (quadricep), S Derwin James (hamstring), CB Asante Samuel (concussion). FULL: TE Jared Cook (quadricep), DT Justin Jones (ankle, knee), DT Linval Joseph (shoulder), S Trey Marshall (ankle, hand), TE Donald Parham (knee), WR Mike Williams (heel).

Saturday

LAS VEGAS RAIDERS at CLEVELAND BROWNS — LAS VEGAS: DNP: CB Trayvon Mullen (toe), LB Denzel Perryman (ankle), TE Darren Waller (knee, back). LIMITED: TE Foster Moreau (abdomen), DE Carl Nassib (knee), LB Patrick Onwuasor (hamstring). FULL: S Johnathan Abram (illness), DE Maxx Crosby (calf), LB Marquel Lee (ribs), S Trevon Moehrig (tooth). CLEVELAND: DNP: DE Jadeveon Clowney (knee, NIR-resting player), DE Myles Garrett (NIR-resting player), RB Kareem Hunt (ankle), DT Malik Jackson (knee), CB Greg Newsome (concussion), WR Anthony Schwartz (concussion). LIMITED: G Joel Bitonio (back), TE Harrison Bryant (ankle), S Ronnie Harrison (ankle), C J.C. Tretter (knee). FULL: LB Sione Takitaki (shoulder).

NEW ENGLAND PATRIOTS at INDIANAPOLIS COLTS — NEW ENGLAND: DNP: OL Yodny Cajuste (illness), LB Ronnie Perkins (ankle), LB Chase Winovich (illness). LIMITED: C David Andrews (shoulder), DL Christian Barmore (knee), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), RB Brandon Bolden (knee), OT Trent Brown (calf/wrist), K Nick Folk (left knee), RB Damien Harris (hamstring), S Adrian Phillips (knee). FULL: QB Mac Jones (left thumb). INDIANAPOLIS: DNP: LB Bobby Okereke (illness). LIMITED: TE Jack Doyle (ankle). FULL: TE Kylen Granson (NIR-personal matter), C Ryan Kelly (knee, illness).

Sunday

ARIZONA CARDINALS at DETROIT LIONS — ARIZONA: DNP: CB Robert Alford (pectoral), RB James Conner (ankle), DT Leki Fotu (shoulder), WR DeAndre Hopkins (knee), DT Zach Kerr (ribs), DT Corey Peters (knee). LIMITED: DE Jordan Phillips (thumb), G Justin Pugh (calf). DETROIT: DNP: LB Alex Anzalone (ankle), S Jalen Elliott (NIR-personal matter), TE T.J. Hockenson (hand), T Will Holden (NIR-personal matter), G Jonah Jackson (back), LB Julian Okwara (ankle), RB D’Andre Swift (shoulder) LIMITED: LB Derrick Barnes (knee), DE Michael Brockers (knee), LB Austin Bryant (shoulder), LB Jalen Reeves-Maybin (shoulder), T Penei Sewell (shoulder).

ATLANTA FALCONS at SAN FRANCISCO 49ERS — ATLANTA: DNP: LB Dante Fowler (calf), S Erik Harris (chest), TE Hayden Hurst (illness). LIMITED: DT Grady Jarrett (NIR-resting player). FULL: S Richie Grant (ankle), LB Adetokunbo Ogundeji (ankle). SAN FRANCISCO: DNP: LB Azeez Al-Shaair (elbow), DL Nick Bosa (NIR), LB Dre Greenlaw (groin), DL Maurice Hurst (calf), CB Dontae Johnson (NIR), DL D.J. Jones (knee), TE George Kittle (knee), C Alex Mack (NIR), RB Elijah Mitchell (concussion/knee), T Trent Williams (NIR). LIMITED: S Jaquiski Tartt (glute), DB Ambry Thomas (concussion), LB Fred Warner (ankle)..

CAROLINA PANTHERS at BUFFALO BILLS — CAROLINA: DNP: CB A.J. Bouye (foot). LIMITED: G Michael Jordan (hamstring), WR D.J. Moore (hamstring). FULL: LB Jermaine Carter (groin), G John Miller (ankle). BUFFALO: DNP: DE Mario Addison (NIR-resting player), WR Cole Beasley (NIR-resting player), RB Taiwan Jones (knee), WR Emmanuel Sanders (knee). LIMITED: QB Josh Allen (foot), DE Jerry Hughes (foot), DT Star Lotulelei (toe), TE Tommy Sweeney (hip).

CINCINNATI BENGALS at DENVER BRONCOS — CINCINNATI: DNP: CB Chidobe Awuzie (foot), QB Joe Burrow (right finger), LS Clark Harris (illness), DE Trey Hednrickson (back), C Trey Hill (illness), C Trey Hopkins (illness), OT Isaiah Prince (illness), DT D.J. Reader (NIR-rest), OT Riley Reiff (ankle), LB Logan Wilson (shoulder). LIMITED: G Hakeem Adeniji (knee), LB Markus Bailey (neck), HB Chris Evans (ankle), WR Tee Higgins (ankle), WR Stanley Morgan (thigh), DT Josh Tupou (knee). DENVER: DNP: S Kareem Jackson (back), DE Dre’Mont Jones (foot), T Bobby Massie (hip), S Caden Sterns (shoulder/neck), OLB Stephen Weatherly (illness), ILB Kenny Young (concussion). LIMITED: RB Melvin Gordon III (thumb/hip), DE SHelby Harris (ankle), RB Javonte Williams (knee). FULL: FB/TE Andrew Beck (elbow), OLB Bradley Chubb (shoulder/ankle), WR Tim Patrick (hand), DL Mike Purcell (thumb).

GREEN BAY PACKERS at BALTIMORE RAVENS — GREEN BAY: DNP: TE Dominique Dafney (ankle), QB Aaron Rodgers (toe), WR Equanimeous St. Brown (concussion), G/T Billy Turner (knee). LIMITED: T David Bakhtiari (knee), RB Aaron Jones (knee), WR Malik Taylor (abdomen), WR Marquez Valdes-Scantling (back. FULL: P Corey Bojorquez (left knew). BALTIMORE: DNP: DT Calais Campbell (thigh), OLB Justin Houston (NIR-rest), QB Lamar Jackson (ankle), T/G Tyre Phillips (illness), G Ben Powers (foot), FB Patrick Ricard (back/knee), T Alejandro Villanueva (knee), WR Tylan Wallace (concussion), CB Chris Westry (knee), CB Tavon Young (NIR-rest).

DALLAS COWBOYS at NEW YORK GIANTS — DALLAS: DNP: RB Tony Pollard (foot), T Tyron Smith (ankle). FULL: RB Ezekiel Elliott (knee), TE Sean McKeon (neck). N.Y. GIANTS: DNP: RB Saquon Barkley (ankle), G Ben Bredeson (ankle), K Graham Gano (illness), CB Adoree’ Jackson (quadricep), DT Austin Johnson (foot). LIMITED: QB Daniel Jones (neck), T Andrew Thomas (ankle), DT Leonard Williams (triceps).

HOUSTON TEXANS at JACKSONVILLE JAGUARS — HOUSTON: DNP: DB Terrence Brooks (hamstring), RB Rex Burkhead (hip/quad), DB Terrence Mitchell (ankle/knee), DB Justin Reid (concussion/illness), QB Deshaun Watson (NIR). LIMITED: OL Justin Britt (knee), TE Brevin Jordan (hand), LB Kevin Pierre-Louis (hamstring/wrist). FULL: QB Tyrod Taylor (left wrist). JACKSONVILLE: DNP: DE Josh Allen (shoulder), WR Tavon Austin (NIR-resting player), DT Malcom Brown (toe), RB Carlos Hyde (concussion), LB Myles Jack (knee), WR Marvin Jones (NIR-resting player), G Andrew Norwell (back). LIMITED: G Ben Bartch (back), C Brandon Linder (back), RB James Robinson (heel, knee), T Jawaan Taylor (ankle).

NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS — N.Y. JETS: DNP: CB Isaiah Dunn (illness), T George Fant (knee), LB Hamsah Nasirildeen (illness), DT Sheldon Rankins (knee). LIMITED: G Laurent Duvernay-Tardif (ankle), G Dan Feeney (back), DE John Franklin-Myers (knee). FULL: CB Michael Carter (concussion), RB Tevin Coleman (concussion), TE Trevon Wesco (ankle), DT Quinnen Williams (shoulder). MIAMI: DNP: TE Hunter Long (illness), WR DeVante Parker (NIR-resting player). LIMITED: S Brandon Jones (ankle, elbow), TE Adam Shaheen (knee). FULL: TE Cethan Carter (thumb), C Michael Deiter (quadricep, foot), CB Trill Williams (hamstring).

SEATTLE SEAHAWKS at LOS ANGELES RAMS — SEATTLE: No Data Reported. L.A. RAMS: No Data Reported.

TENNESSEE TITANS at PITTSBURGH STEELERS — TENNESSEE: DNP: FB Troy Carter (ankle), DB Dane Cruikshank (illness), CB Jackrabbit Jenkins (ankle), LB David Long Jr. (hamstring), DL Larrell Murshicon (knee), G Rodger Saffold III (shoulder), DT Teair Tart (ankle). LIMITED: OLB Harold Landry III (hamstring). PITTSBURGH: DNP: DE Montravius Adams (illness), CB Joe Haden (foot), QB Ben Roethlisberger (pectoral, right shoulder). LIMITED: DT Carlos Davis (knee), LB Alex Highsmith (quadricep), TE Kevin Rader (hip), LB Robert Spillane (foot), LB T.J. Watt (groin). FULL: DE Isaiah Buggs (ankle).

WASHINGTON FOOTBALL TEAM at PHILADELPHIA EAGLES — WASHINGTON: DNP: CB Troy Apke (illness), C Keith Ismael (illness), LB Jordan Kunaszyk (hamstring), C Tyler Larsen (Achilles), RB J.D. McKissic (concussion), WR Terry McLaurin (concussion), WR Curtis Samuel (hamstring). LIMITED: LB Cole Holcomb (ankle), G Brandon Scherff (ankle). FULL: QB Taylor Heinicke (right elbow). PHILADELPHIA: LIMITED: DE Derek Barnett (neck), DT Fletcher Cox (NIR-resting player), RB Jordan Howard (knee), QB Jalen Hurts (ankle), T Lane Johnson (NIR-resting player), LB Patrick Johnson (back), C Jason Kelce (NIR-resting player, ankle), RB Miles Sanders (ankle). FULL: CB Steven Nelson (shoulder).

NEW ORLEANS SAINTS at TAMPA BAY BUCCANEERS — NEW ORLEANS: DNP: T Terron Armstead (knee), LB Kaden Elliss (hamstring), TE Garrett Griffin (hamstring), WR Lil’Jordan Humphrey (hamstring), T Ryan Ramczyk (knee). LIMITED: DE Marcus Davenport (shoulder), S Chauncey Gardner-Johnson (toe), LB Pete Werner (elbow). FULL: QB Taysom Hill (right finger). TAMPA BAY: DNP: CB Jamel Dean (illness), RB Leonard Fournette (ankle), CB Richard Sherman (Achilles), S Antoine Winfield (foot). LIMITED: S Jordan Whitehead (calf). FULL: LB Jason Pierre-Paul (shoulder), P Bradley Pinion (right hip).