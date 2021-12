NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA New England 9 5 0 .643 367 227 Buffalo 7 6 0 .538 363 229 Miami 6 7 0 .462 254 288 N.Y. Jets 3 10 0 .231 226 397

South

W L T Pct PF PA Tennessee 9 4 0 .692 324 290 Indianapolis 8 6 0 .571 398 300 Houston 2 11 0 .154 177 356 Jacksonville 2 11 0 .154 180 340

North

W L T Pct PF PA Baltimore 8 5 0 .615 304 284 Cincinnati 7 6 0 .538 354 293 Cleveland 7 6 0 .538 278 289 Pittsburgh 6 6 1 .500 272 322

West

W L T Pct PF PA Kansas City 10 4 0 .714 385 296 L.A. Chargers 8 6 0 .571 379 370 Denver 7 6 0 .538 275 228 Las Vegas 6 7 0 .462 283 360

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 9 4 0 .692 380 287 Philadelphia 6 7 0 .462 337 291 Washington 6 7 0 .462 266 324 N.Y. Giants 4 9 0 .308 232 310

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 10 3 0 .769 410 297 Atlanta 6 7 0 .462 245 353 New Orleans 6 7 0 .462 304 285 Carolina 5 8 0 .385 257 282

North

W L T Pct PF PA Green Bay 10 3 0 .769 328 272 Minnesota 6 7 0 .462 344 333 Chicago 4 9 0 .308 231 332 Detroit 1 11 1 .115 213 354

West

W L T Pct PF PA Arizona 10 3 0 .769 366 254 L.A. Rams 9 4 0 .692 366 293 San Francisco 7 6 0 .538 329 301 Seattle 5 8 0 .385 272 262

Dec. 16

Kansas City 34, L.A. Chargers 28, OT

Dec. 18

Indianapolis 27, New England 17

Today

Arizona at Detroit, 1 p.m.

Carolina at Buffalo, 1 p.m.

Dallas at N.Y. Giants, 1 p.m.

Houston at Jacksonville, 1 p.m.

N.Y. Jets at Miami, 1 p.m.

Tennessee at Pittsburgh, 1 p.m.

Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.

Cincinnati at Denver, 4:05 p.m.

Green Bay at Baltimore, 4:25 p.m.

New Orleans at Tampa Bay, 8:20 p.m.

Monday

Las Vegas at Cleveland, 5 p.m.

Minnesota at Chicago, 8:15 p.m.

Tuesday

Seattle at L.A. Rams, 7 p.m.

Washington at Philadelphia, 7 p.m.

Thursday

San Francisco at Tennessee, 8:20 p.m.

Saturday

Cleveland at Green Bay, 4:30 p.m.

Indianapolis at Arizona, 8:15 p.m.

Dec. 26

Baltimore at Cincinnati, 1 p.m.

Buffalo at New England, 1 p.m.

Detroit at Atlanta, 1 p.m.

Jacksonville at N.Y. Jets, 1 p.m.

L.A. Chargers at Houston, 1 p.m.

L.A. Rams at Minnesota, 1 p.m.

N.Y. Giants at Philadelphia, 1 p.m.

Tampa Bay at Carolina, 1 p.m.

Chicago at Seattle, 4:05 p.m.

Denver at Las Vegas, 4:25 p.m.

Pittsburgh at Kansas City, 4:25 p.m.

Washington at Dallas, 8:20 p.m.

Dec. 27

Miami at New Orleans, 8:15 p.m.

INDIANAPOLIS 27,

NEW ENGLAND 17

New England 0 0 0 17 — 17 Indianapolis 14 3 3 7 — 27

First Quarter

Ind—Hines 8 pass from Wentz (Badgley kick), 3:53.

Ind—Speed 0 blocked punt return (Badgley kick), :14.

Second Quarter

Ind—FG Badgley 25, 4:31.

Third Quarter

Ind—FG Badgley 41, 11:49.

Fourth Quarter

NE—Henry 12 pass from M.Jones (Folk kick), 14:55.

NE—FG Folk 25, 8:57.

NE—Henry 7 pass from M.Jones (Folk kick), 2:21.

Ind—Jo.Taylor 67 run (Badgley kick), 2:01.

NE Ind First downs 20 15 Total Net Yards 365 275 Rushes-yards 19-81 39-226 Passing 284 49 Punt Returns 1-1 0-0 Kickoff Returns 1-20 3-63 Interceptions Ret. 1-0 2-13 Comp-Att-Int 26-45-2 5-12-1 Sacked-Yards Lost 1-15 1-8 Punts 3-26.7 2-43.5 Fumbles-Lost 2-0 0-0 Penalties-Yards 8-50 2-13 Time of Possession 29:38 30:22

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—New England, Stevenson 10-36, Bourne 2-19, M.Jones 1-12, Meyers 1-9, Bolden 4-3, Smith 1-2. Indianapolis, Taylor 29-170, Dulin 2-39, Wentz 8-17.

PASSING—New England, M.Jones 26-45-2-299. Indianapolis, Wentz 5-12-1-57.

RECEIVING—New England, Henry 6-77, Meyers 6-44, Agholor 4-34, Bourne 3-44, Bolden 3-41, Harry 2-52, Stevenson 1-4, Smith 1-3. Indianapolis, Pascal 1-23, Hilton 1-19, Hines 1-8, Pittman 1-7, Doyle 1-0.

MISSED FIELD GOALS—Indianapolis, Badgley 49, Badgley 46.

INJURY REPORT

Today

CAROLINA PANTHERS at BUFFALO BILLS — CAROLINA: OUT: CB A.J. Bouye (foot). QUESTIONABLE: G Michael Jordan (hamstring), G John Miller (ankle), WR D.J. Moore (hamstring). BUFFALO: DOUBTFUL: WR Emmanuel Sanders (knee). QUESTIONABLE: DE A.J. Epenesa (ankle), RB Taiwan Jones (knee), DT Star Lotulelei (toe).

DALLAS COWBOYS at NEW YORK GIANTS — DALLAS: OUT: T Tyron Smith (ankle). QUESTIONABLE: RB Tony Pollard (foot). NEW YORK: OUT: QB Daniel Jones (neck). DOUBTFUL: G Ben Bredeson (ankle). QUESTIONABLE: DT Austin Johnson (foot), WR Sterling Shepard (calf), DT Leonard Williams (triceps).

HOUSTON TEXANS at JACKSONVILLE JAGUARS — HOUSTON: OUT: S Justin Reid (concussion/illness), QB Deshaun Watson (NIR). QUESTIONABLE: RB Rex Burkhead (hip, quadricep), TE Brevin Jordan (hand), LB Kevin Pierre-Louis (hamstring, wrist). JACKSONVILLE: OUT: RB Carlos Hyde (concussion).

ARIZONA CARDINALS at DETROIT LIONS — ARIZONA: OUT: CB Robert Alford (pectoral), WR DeAndre Hopkins (knee). QUESTIONABLE: RB James Conner (ankle), TE Zach Ertz (hamstring), DT Leki Fotu (shoulder), DT Zach Kerr (ribs), DT Corey Peters (knee), DE Jordan Phillips (thumb), G Justin Pugh (calf, illness). DETROIT: OUT: LB Julian Okwara (ankle), RB D’Andre Swift (shoulder). QUESTIONABLE: LB Alex Anzalone (ankle), DE Michael Brockers (knee), T Will Holden (NIR-personal matter), G Jonah Jackson (back), LB Jalen Reeves-Maybin (shoulder), WR Josh Reynolds (thigh).

TENNESSEE TITANS at PITTSBURGH STEELERS — TENNESSEE: OUT: FB Tory Carter (ankle), CB Janoris Jenkins (ankle), LB David Long (hamstring), DT Larrell Murchison (knee), G Rodger Saffold (shoulder), DT Teair Tart (ankle). QUESTIONABLE: C Aaron Brewer (toe). PITTSBURGH: QUESTIONABLE: DE Isaiah Buggs (ankle), CB Joe Haden (foot), LB Buddy Johnson (foot), TE Kevin Rader (hip).

NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS — NEW YORK: DOUBTFUL: T George Fant (knee) QUESTIONABLE: G Laurent Duvernay-Tardif (ankle), G Dan Feeney (back), T Sheldon Rankins (knee). MIAMI: QUESTIONABLE: S Clayton Fejedelem (ankle), TE Adam Shaheen (knee), T Austin Jackson (illness).

ATLANTA FALCONS at SAN FRANCISCO 49ERS — ATLANTA: OUT: S Erik Harris (chest). QUESTIOABLE: LB Dante Fowler (calf). SAN FRANCISCO: OUT: LB Dre Greenlaw (groin), DT Maurice Hurst (calf), RB Elijah Mitchell (concussion, knee). DOUBTFUL: LB Azeez Al-Shaair (elbow). QUESTIONABLE: DT D.J. Jones (knee), S Jaquiski Tartt (glute), CB Ambry Thomas (concussion).

CINCINNATI BENGALS at DENVER BRONCOS — CINCINNATI: OUT: OT Riley Reiff (ankle), LB Logan Wilson (shoulder). QUESTIONABLE: LB Markus Bailey (neck), CB Vernon Hargreaves (illness), C Trey Hill (illness), OT Isaiah Prince (illness). DENVER: DOUBTFUL: DE Dre’Mont Jones (foot), ILB Kenny Young (concussion). QUESTIONABLE: RB Melvin Gordon III (thumb/hip), CB Nate Hairston (neck), DE Shelby Harris (ankle), S Kareem Jackson (back), S Cader Sterns (shoulder/neck), RB Javonte Williams (knee), T Bobby Massie (hip).

GREEN BAY PACKERS at BALTIMORE RAVENS — GREEN BAY: OUT: T David Bakhtiari (knee), TE Dominique Dafney (ankle), G Billy Tirner (knee). DOUBTFUL: WR Equanimeous St. Brown (concussion). QUESTIONABLE: WR Malik Taylor (abdomen), WR Marquez Valdes-Scantling (back). BALTIMORE: OUT: G Ben Powers (foot). DOUBTFUL: DT Calais Campbell (thigh). QUESTIONABLE: TE Nick Boyle (knee), WR Marquise Brown (illness), QB Lamar Jackson (ankle), OL Patrick Mekari (hand), G Tyre Phillips (illness), FB/DL Patrick Ricard (back/knee), OT Alejandro Villanueva (knee), CB Chris Westry (knee).

NEW ORLEANS SAINTS at TAMPA BAY BUCCANEERS — NEW ORLEANS: OUT: T Terron Armstead (knee), TE Garrett Griffin (hamstring), T Ryan Ramczyk (knee). QUESTIONABLE: LB Kaden Elliss (hamstring), WR Lil’Jordan Humphrey (hamstring). TAMPA BAY: OUT: CB Jamel Dean (illness). DOUBTFUL: CB Richard Sherman (Achilles). QUESTIONABLE: RB Leonard Fournette (ankle), S Jordan Whitehead (calf), S Antoine Winfield (foot).

Monday

LAS VEGAS RAIDERS at CLEVELAND BROWNS — LAS VEGAS: OUT: CB Trayvon Mullen (toe), LB Denzel Perryman (ankle), TE Darren Waller (knee, back). QUESTIONABLE: DE Carl Nassib (knee). CLEVELAND: OUT: RB Kareem Hunt (ankle), CB Greg Newsome II (concussion),

WR Anthony Schwartz (concussion). QUESTIONABLE : TE Harrison Bryant (ankle), DT Malik Jackson (knee).

MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — MINNESOTA: DNP: WR Adam Thielen (ankle). LIMITED: T Christian Darrisaw (ankle), LB Eric Kendricks (low back). FULL: RB Dalvin Cook (shoulder). CHICAGO: DNP: DB Xavier Crawford (concussion), WR Marquise Goodwin (foot), DB DeAndre Houston-Carson (forearm), OL Jason Peters (ankle), DL Khyiris Tonga (shoulder/illness). LIMITED: TE Jimmy Graham (knee), LB Roquan Smith (hamstring).

Tuesday

SEATTLE SEAHAWKS at LOS ANGELES RAMS — SEATTLE: DNP: DT Bryan Mone (knee), T Brandon Shell (shoulder). LIMITED: C/G Kyle Fuller (calf). FULL: S Quandre Diggs (knee), LB Carlos Dunlap (quadricep), WR D’Wayne Eskridge (foot), G Kyle Fuller (calf), RB Travis Homer (hamstring), G Gabe Jackson (knee), WR DK Metcalf (foot, back), S Ryan Neal (oblique), WR Freddie Swain (ankle, NIR-personal matter), DT Al Woods (NIR-resting player). LOS ANGELES: LIMITED: C Brian Allen (knee), DT Aaron Donald (knee).

WASHINGTON FOOTBALL TEAM at PHILADELPHIA EAGLES — WASHINGTON: DNP: RB J.D. McKissic (concussion), WR Curtis Samuel (hamstring). LIMITED: WR Terry McLaurin (concussion). FULL: LB Cole Holcomb (ankle), C Keith Ismael (illness), LB Jordan Kunaszyk (hamstring), G Brandon Scherff (ankle). PHILADELPHIA: FULL: DE Derek Barnett (neck), DT Fletcher Cox (NIR-resting player), RB Jordan Howard (knee), QB Jalen Hurts (ankle), T Lane Johnson (NIR-resting player), LB Patrick Johnson (back), C Jason Kelce (NIR-resting player, ankle), CB Steven Nelson (shoulder), RB Miles Sanders (ankle).