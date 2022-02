NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA Tampa Bay 49 32 11 6 70 169 139 Florida 47 32 10 5 69 194 139 Toronto 46 31 12 3 65 167 125 Boston 47 27 16 4 58 136 132 Detroit 50 22 22 6 50 144 174 Buffalo 48 16 24 8 40 131 167 Ottawa 46 17 25 4 38 124 150 Montreal 48 8 33 7 23 106 191

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA Pittsburgh 50 31 11 8 70 169 132 Carolina 46 32 11 3 67 161 109 N.Y. Rangers 48 31 13 4 66 147 123 Washington 51 27 15 9 63 166 142 Columbus 46 23 22 1 47 147 167 N.Y. Islanders 43 17 20 6 40 105 122 Philadelphia 48 15 24 9 39 122 167 New Jersey 50 17 28 5 39 146 182

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA Colorado 46 34 8 4 72 190 131 Minnesota 44 30 11 3 63 171 128 St. Louis 47 28 14 5 61 167 131 Nashville 49 28 17 4 60 150 138 Dallas 46 25 19 2 52 137 141 Winnipeg 46 20 18 8 48 131 137 Chicago 49 18 24 7 43 120 163 Arizona 48 12 32 4 28 108 180

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA Vegas 48 28 17 3 59 162 143 Calgary 45 26 13 6 58 152 108 Los Angeles 47 24 16 7 55 136 130 Anaheim 49 23 17 9 55 144 141 Edmonton 46 25 18 3 53 149 147 Vancouver 49 22 21 6 50 126 135 San Jose 47 22 21 4 48 126 145 Seattle 49 16 29 4 36 129 173

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Monday

Minnesota 7, Detroit 4

Chicago 3, Winnipeg 1

Toronto 6, Seattle 2

Edmonton 3, San Jose 0

Tuesday

N.Y. Rangers 2, Boston 1, SO

Buffalo 6, N.Y. Islanders 3

Pittsburgh 5, Philadelphia 4, OT

St. Louis 5, Ottawa 2

Tampa Bay 6, New Jersey 3

Washington 4, Nashville 1

Columbus at Calgary, late

Dallas at Colorado, late

Edmonton at Los Angeles, late

Today

Minnesota at Winnipeg, 7 p.m.

Florida at Carolina, 7:30 p.m.

Anaheim at Calgary, 9:30 p.m.

Colorado at Vegas, 10 p.m.

Thursday

Detroit at N.Y. Rangers, 7 p.m.

Ottawa at Buffalo, 7 p.m.

Pittsburgh at Toronto, 7 p.m.

St. Louis at Montreal, 7 p.m.

Washington at Philadelphia, 7 p.m.

Boston at N.Y. Islanders, 7:30 p.m.

Seattle at Winnipeg, 8 p.m.

Columbus at Chicago, 8:30 p.m.

Anaheim at Edmonton, 9 p.m.

Vancouver at San Jose, 10:30 p.m.

LATE MONDAY

CHICAGO 3,

WINNIPEG 1

Chicago 0 1 2 — 3 Winnipeg 0 0 1 — 1

First Period—None. Penalties—Murphy, CHI (Hooking), 11:08.

Second Period—1, Chicago, Kane 12 (Dach, McCabe), 10:21. Penalties—Toninato, WPG (Tripping), 3:33.

Third Period—2, Winnipeg, Scheifele 14 (Heinola, Schmidt), 6:17. 3, Chicago, DeBrincat 28, 9:42. 4, Chicago, Hagel 14 (Kane, Fleury), 19:04 (en). Penalties—None.

Shots on Goal—Chicago 8-8-8—24. Winnipeg 11-9-12—32.

Power-play opportunities—Chicago 0 of 1; Winnipeg 0 of 1.

Goalies—Chicago, Fleury 16-17-3 (32 shots-31 saves). Winnipeg, Hellebuyck 16-16-7 (23-21).

A—7,511 (15,321). T—2:14.

Referees—Wes McCauley, Kevin Pollock. Linesmen—David Brisebois, Michel Cormier.

ECHL

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Reading 39 23 10 5 1 52 139 117 Newfoundland 36 21 12 3 0 45 126 102 Trois-Rivieres 36 20 13 2 1 43 136 118 Maine 43 19 18 4 2 44 128 151 Worcester 40 18 19 2 1 39 135 143 Adirondack 40 16 22 2 0 34 116 149

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Jacksonville 43 26 14 2 1 55 122 102 Florida 46 24 15 4 3 55 153 123 Atlanta 46 25 17 3 1 54 129 122 Orlando 44 24 17 3 0 51 132 137 Greenville 41 16 18 4 3 39 121 123 Norfolk 43 16 23 2 2 36 109 155 S. Carolina 44 16 24 4 0 36 106 145

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Toledo 42 29 10 1 2 61 161 116 Wheeling 44 25 18 1 0 51 153 142 Kalamazoo 42 24 18 0 0 48 139 142 KOMETS 44 22 16 5 1 50 153 135 Cincinnati 45 24 19 2 0 50 158 142 Indy 46 19 23 2 2 42 145 158 Iowa 47 17 23 6 1 41 136 175

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Utah 47 29 15 2 1 61 164 144 Idaho 47 27 17 2 1 57 147 113 Tulsa 45 24 19 1 1 50 134 134 Rapid City 48 23 19 4 2 52 147 155 Allen 44 20 18 5 1 46 143 153 Kansas City 47 22 23 2 0 46 140 160 Wichita 47 19 21 7 0 45 138 154

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an OT or shootout loss.

Monday

No games scheduled

Tuesday

Trois-Rivieres 5, Adirondack 3

Greenville 6, South Carolina 2

Allen 7, Kansas City 2

Today

Jacksonville at Florida, 7:30 p.m.

Kalamazoo at KOMETS, 7:30 p.m.

Rapid City at Norfolk, 7:30 p.m.

Toledo at Cincinnati, 7:30 p.m.

Tulsa at Iowa, 8 p.m.

Allen at Kansas City, 8 p.m.

Idaho at Wichita, 8:05 p.m.

Thursday

Jacksonville at Orlando, 7 p.m.

Friday

Indy at Orlando, 7 p.m.

Iowa at Kalamazoo, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.

Newfoundland at Maine, 7:15 p.m.

Rapid City at Norfolk, 7:30 p.m.

South Carolina at Florida, 7:30 p.m.

Tulsa at Cincinnati, 7:35 p.m.

Toledo at KOMETS, 8 p.m.

Allen at Wichita, 8:05 p.m.

Idaho at Kansas City, 8:05 p.m.

Worcester at Utah, 9:10 p.m.