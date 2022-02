AUTO RACING

NASCAR Cup Series

BLUEGREEN VACATIONS DUEL 2

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (14) Chris Buescher, Ford, 60 laps, 10 points.

2. (11) Michael McDowell, Ford, 60, 9.

3. (5) Harrison Burton, Ford, 60, 8.

4. (9) Kyle Busch, Toyota, 60, 7.

5. (7) Christopher Bell, Toyota, 60, 6.

6. (3) Martin Truex Jr, Toyota, 60, 5.

7. (8) Bubba Wallace, Toyota, 60, 4.

8. (16) Ricky Stenhouse Jr, Chev., 60, 3.

9. (6) Joey Logano, Ford, accident, 59, 2.

10. (13) Kevin Harvick, Ford, 59, 1.

11. (15) Corey Lajoie, Chevrolet, 59, 0.

12. (12) Ty Dillon, Chevrolet, 59, 0.

13. (19) Greg Biffle, Chevrolet, 59, 0.

14. (1) Alex Bowman, Chevrolet, 59, 0.

15. (4) Denny Hamlin, Toyota, 59, 0.

16. (17) Cody Ware, Ford, 59, 0.

17. (20) David Ragan, Ford, 58, 0.

18. (10) Austin Dillon, Chevrolet, 58, 0.

19. (2) Aric Almirola, Ford, 58, 0.

20. (21) Timmy Hill, Ford, 56, 0.

21. (18) Jacques Villeneuve, Ford, 34, 0.

BLUEGREEN VACATIONS DUEL 1

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Brad Keselowski, Ford, 60 laps, 10 points.

2. (11) Austin Cindric, Ford, 60, 9.

3. (7) Ryan Blaney, Ford, 60, 8.

4. (10) Chase Briscoe, Ford, 60, 7.

5. (3) Chase Elliott, Chevrolet, 60, 6.

6. (12) Erik Jones, Chevrolet, 60, 5.

7. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 60, 4.

8. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 60, 3.

9. (13) Kurt Busch, Toyota, 60, 2.

10. (4) Ross Chastain, Chevrolet, 60, 1.

11. (5) Daniel Suarez, Chevrolet, 60, 0.

12. (2) William Byron, Chevrolet, 60, 0.

13. (14) Justin Haley, Chevrolet, 60, 0.

14. (18) Landon Cassill, Chevrolet, 60, 0.

15. (16) Todd Gilliland, Ford, 60, 0.

16. (15) Cole Custer, Ford, 59, 0.

17. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 59, 0.

18. (19) Kaz Grala, Chevrolet, 58, 0.

19. (21) JJ Yeley, Ford, 58, 0.

20. (20) BJ McLeod, Ford, 58, 0.

21. (17) Noah Gragson, Chevrolet, 57, 0.

Race Statistics were not immediately available.