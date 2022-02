Medals Table

92 of 109 total events

G S B Tot Norway 14 7 8 29 ROC 5 9 12 26 Germany 10 7 5 22 United States 8 8 5 21 Canada 4 5 11 20 Austria 6 7 4 17 Japan 3 5 9 17 Italy 2 7 7 16 Sweden 7 4 4 15 Netherlands 6 5 4 15 China 7 4 2 13 France 4 7 2 13 Switzerland 6 1 5 12 South Korea 2 4 1 7 Slovenia 2 3 2 7 Finland 1 2 3 6 Australia 1 2 1 4 Hungary 1 0 2 3 New Zealand 1 1 0 2 Czech Republic 1 0 1 2 Belarus 0 2 0 2 Slovakia 1 0 0 1 Spain 0 1 0 1 Ukraine 0 1 0 1 Belgium 0 0 1 1 Estonia 0 0 1 1 Latvia 0 0 1 1 Poland 0 0 1 1

Thursday’s Medalists

ALPINE SKIING

Women’s Alpine Combined

GOLD—Michelle Gisin, Switzerland

SILVER—Wendy Holdener, Switzerland

BRONZE—Federica Brignone, Italy

FREESTYLE SKIING

Women’s Ski Cross

GOLD—Sandra Naeslund, Sweden

SILVER—Marielle Thompson, Canada

BRONZE—Daniela Maier, Germany

FIGURE SKATING

Women Single Skating

GOLD—Anna Shcherbakova, ROC

SILVER—Alexandra Trusova, ROC

BRONZE—Kaori Sakamoto, Japan

HOCKEY

Women

GOLD—Canada (Jocelyne Larocque, Rebecca Johnston, Laura Stacey, Sarah Fillier, Jill Saulnier, Renata Fast, Melodie Daoust, Ella Shelton, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Ashton Bell, Erin Ambrose, Natalie Spooner, Emily Clark, Emma Maltais, Micah Zandee-Hart, Marie-Philip Poulin, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer, Blayre Turnbull, Claire Thompson, Jamie Lee Rattray, Kristen Campbell)

SILVER—United States (Lee Stecklein, Cayla Barnes, Caroline Harvey, Megan Keller, Megan Bozek, Abby Roque, Kelly Pannek, Grace Zumwinkle, Brianna Decker, Savannah Harmon, Hayley Scamurra, Jesse Compher, Jincy Dunne, Hannah Brandt, Hilary Knight, Dani Cameranesi, Alex Carpenter, Kendall Coyne Schofield, Amanda Kessel, Nicole Hensley, Alex Cavallini, Maddie Rooney, Abbey Murphy)

BRONZE—Finland (Eveliina Makinen, Sini Karjalainen, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Ella Viitasuo, Nelli Laitinen, Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Minnamari Tuominen, Petra Nieminen, Meeri Raisanen, Sanni Hakala, Viivi Vainikka, Julia Liikala, Jenniina Nylund, Emilia Vesa, Michelle Karvinen, Sofianna Sundelin, Anni Keisala, Noora Tulus, Tanja Niskanen, Susanna Tapani, Ronja Savolainen)

NORDIC COMBINED

Team Gundersen Large Hill/4x5km

GOLD—Norway (Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Espen Bjoernstad, Espen Andersen)

SILVER—Germany (Manuel Faisst, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Julian Schmid)

BRONZE—Japan (Akito Watabe, Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Ryota Yamamoto)

SPEED SKATING

Women’s 1000m

GOLD—Miho Takagi, Japan

SILVER—Jutta Leerdam, Netherlands

BRONZE—Brittany Bowe, United States

Hockey

MEN

Feb. 12

Germany 3, China 2

Czech Republic 6, ROC 5, OT

Denmark 5, Switzerland 3

Slovakia 5, Latvia 2

Feb. 13

Finland 4, Sweden 3, OT

Canada 5, China 0

United States 3, Germany 2

Feb. 14

Slovakia 4, Germany 0

Denmark 3, Latvia 2

Feb. 15

Switzerland 4, Czech Republic 2

Canada 7, China 2

Slovakia 3, United States 2, Slovakia wins 1-0 in shootout

Feb. 16

ROC 3, Denmark 1

Finland 5, Switzerland 1

Sweden 2, Canada 0

Feb. 17

Finland vs. Slovakia, late

Today

ROC vs. Sweden, 8:10 a.m.

Saturday

Bronze Medal, 8:10 a.m.

Gold Medal, 11:10 p.m.

WOMEN

Feb. 10

United States 4, Czech Republic 1

Feb. 11

Canada 11, Sweden 0

Switzerland 4, ROC 2

Feb. 12

Finland 7, Japan 1

Feb. 13

Canada 10, Switzerland 3

Feb. 14

United States 4, Finland 1

Feb. 16

Bronze Medal

Finland 4, Switzerland 0

Gold Medal

Canada 3, United States 2

LATE WEDNESDAY

CANADA 3,

UNITED STATES 2

Canada 2 1 0 — 3 United States 0 1 1 — 2

First Period—1, Canada, Sarah Nurse (Claire Thompson, Marie-Philip Poulin), 07:50. 2, Canada, Marie-Philip Poulin, 15:02. Penalties—Kendall Coyne Schofield, United States (delaying the game).

Second Period—3, Canada, Marie-Philip Poulin (Brianne Jenner, Sarah Nurse), 29:08. 4, United States, Hilary Knight (Hannah Brandt), 36:39 (sh). Penalties—Jocelyne Larocque, Canada (holding an opponent); Megan Keller, United States (holding an opponent).

Third Period—5, United States, Amanda Kessel (Abby Roque, Alex Carpenter), 59:47 (pp). Penalties—Jocelyne Larocque, Canada (hooking); Marie-Philip Poulin, Canada (tripping).

Shots on Goal—Canada 11-6-4—21. United States 11-13-16—40.

Goalies—Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer. United States, Alex Cavallini, Maddie Rooney.

Referee—Kelly Cooke, United States. Anna Wiegand, Switzerland. Anna Hammar, Sweden. Kendall Hanley, United States.