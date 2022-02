AUTO RACING

Cup Series

DAYTONA 500

After Saturday qualifying; race today

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (5) Kyle Larson, Chev., 181.159 mph.

2. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 181.046.

3. (24) William Byron, Chev., 180.850.

4. (10) Aric Almirola, Ford, 180.527.

5. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 180.314.

6. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 180.040.

7. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 179.845.

8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 179.723.

9. (99) Daniel Suarez, Chevrolet, 179.619.

10. (21) Harrison Burton, Ford, 179.508.

11. (16) Daniel Hemric, Chev., 179.429.

12. (22) Joey Logano, Ford, 179.426.

13. (12) Ryan Blaney, Ford, 179.419.

14. (20) Christopher Bell, Toy., 179.329.

15. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 179.315.

16. (23) Bubba Wallace, Toyota, 179.297.

17. (6) Brad Keselowski, Ford, 179.297.

18. (18) Kyle Busch, Toyota, 179.276.

19. (14) Chase Briscoe, Ford, 179.272.

20. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 179.269.

21. (2) Austin Cindric, Ford, 179.265.

22. (34) Michael McDowell, Frd, 179.251.

23. (43) Erik Jones, Chevrolet, 179.219.

24. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 179.194.

25. (45) Kurt Busch, Toyota, 178.980.

26. (4) Kevin Harvick, Ford, 178.884.

27. (31) Justin Haley, Chevrolet, 178.873.

28. (17) Chris Buescher, Ford, 178.649.

29. (41) Cole Custer, Ford, 178.080.

30. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 178.042.

31. (38) Todd Gilliland, Ford, 178.010.

32. (47) R. Stenhouse Jr., Chev., 177.729.

33. (62) Noah Gragson, Chev., 177.553.

34. (77) Landon Cassill, Chev., 176.873.

35. (51) Cody Ware, Ford, 176.720.

36. (27) Jac. Villeneuve, Ford, 176.436.

37. (50) Kaz Grala, Chevrolet, 176.146.

38. (44) Greg Biffle, Chevrolet, 176.125.

39. (78) BJ McLeod, Ford, 175.943.

40. (15) David Ragan, Ford, 175.726.

41. (55) JJ Yeley, Ford, 173.060.

42. (66) Timmy Hill, Ford, 172.206.

Xfinity

BEEF. IT’S WHAT’S FOR DINNER. 300

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Austin Hill, Chev., 120 laps, 47 pts.

2. (11) AJ Allmendinger, Chev., 120, 51.

3. (14) Noah Gragson, Chevrolet, 120, 40.

4. (10) Riley Herbst, Ford, 120, 42.

5. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 120, 42.

6. (4) Sheldon Creed, Chevrolet, 120, 31.

7. (16) Anthony Alfredo, Chev., 120, 30.

8. (19) Ryan Sieg, Ford, 120, 41.

9. (31) Josh Bilicki, Chevrolet, 120, 28.

10. (13) Brandon Brown, Chev., 120, 34.

11. (15) Ty Gibbs, Toyota, 120, 35.

12. (38) Ryan Truex, Toyota, 120, 25.

13. (21) JJ Yeley, Chevrolet, 120, 24.

14. (6) Landon Cassill, Chev., 120, 23.

15. (20) Jeff. Earnhardt, Toyota, 120, 22.

16. (7) Josh Berry, Chevrolet, 120, 24.

17. (9) Brandon Jones, Toyota, 120, 22.

18. (8) Ryan Vargas, Chevrolet, 120, 19.

19. (27) Jeb Burton, Chevrolet, 120, 18.

20. (25) Bayley Currey, Chev., 120, 17.

21. (36) Kyle Sieg, Ford, 120, 16.

22. (33) Myatt Snider, Chevrolet, 119, 0.

23. (3) Jade Buford, Chevrolet, 119, 14.

24. (32) Tommy J. Martins, Chev, 119, 13

25. (18) Matt Mills, Chevrolet, 119, 12.

26. (28) Joey Gase, Ford, 119, 11.

27. (30) Jesse Iwuji, Chevrolet, 118, 10.

28. (1) Daniel Hemric, Chevrolet, 116, 29.

29. (29) Joe Graf Jr, Ford, 110, 8.

30. (34) Sam Mayer, Chevrolet, 105, 16.

31. (24) Josh Williams, Chevrolet, 95, 6.

32. (23) Kyle Weatherman, Chev., 91, 5.

33. (37) Shane Lee, Toyota, 91, 0.

34. (5) Brett Moffitt, Chevrolet, 91, 3.

35. (26) Cj McLaughlin, Ford, 91, 0.

36. (12) Drew Dollar, Toyota, 14, 1.

37. (35) Jeremy Clements, Chev., 13, 1.

38. (22) Caesar Bacarella, Chev., 11, 1.

Note: Race statistics were not immediately available.