AUTO RACING

Cup Series

DAYTONA 500

At Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) Austin Cindric, Ford, 201 laps, 45 points.

2. (16) Bubba Wallace, Toyota, 201, 43.

3. (9) Chase Briscoe, Ford, 201, 34.

4. (7) Ryan Blaney, Ford, 201, 33.

5. (38) Aric Almirola, Ford, 201, 32.

6. (10) Kyle Busch, Toyota, 201, 31.

7. (6) Michael McDowell, Ford, 201, 30.

8. (34) David Ragan, Ford, 201, 29.

9. (3) Brad Keselowski, Ford, 201, 44.

10. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 201, 28.

11. (26) Ty Dillon, Chevrolet, 201, 26.

12. (33) Daniel Hemric, Chevrolet, 201, 0.

13. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 201, 44.

14. (24) Corey Lajoie, Chevrolet, 201, 23.

15. (27) Landon Cassill, Chev., 201, 0.

16. (4) Chris Buescher, Ford, 200, 25.

17. (32) Cody Ware, Ford, 200, 20.

18. (21) Daniel Suarez, Chev., 199, 19.

19. (17) Kurt Busch, Toyota, 199, 22.

20. (31) Cole Custer, Ford, 199, 17.

21. (20) Joey Logano, Ford, 198, 31.

22. (40) Jac. Villeneuve, Ford, 198, 15.

23. (25) Justin Haley, Chevrolet, 198, 14.

24. (2) Alex Bowman, Chevrolet, 197, 13.

25. (36) Austin Dillon, Chevrolet, 197, 17.

26. (35) Kaz Grala, Chevrolet, 196, 0.

27. (37) BJ McLeod, Ford, 196, 10.

28. (18) R. Stenhouse Jr., Chev., 194, 22.

29. (13) Erik Jones, Chevrolet, 191, 11.

30. (22) Kevin Harvick, Ford, 191, 10.

31. (39) Noah Gragson, Chevrolet, 190, 0.

32. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 190, 9.

33. (29) Todd Gilliland, Ford, 190, 13.

34. (12) Christopher Bell, Toyota, 152, 3.

35. (15) Tyler Reddick, Chevrolet, 151, 2.

36. (28) Greg Biffle, Chevrolet, 136, 0.

37. (30) Denny Hamlin, Toyota, 63, 1.

38. (23) William Byron, Chevrolet, 62, 1.

39. (8) Harrison Burton, Ford, 62, 1.

40. (19) Ross Chastain, Chevrolet, 62, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 142.302 mph.

Time of Race: 3 hr., 31 min., 53 sec.

Margin of Victory: .036 seconds.

Caution Flags: 7 for 37 laps.

Lead Changes: 35 among 13 drivers.

Lap Leaders: K.Larson 0; B.Keselowski 1-6; Ky.Busch 7; B.Keselowski 8-26; Ky.Busch 27-31; B.Keselowski 32; Ky.Busch 33-37; R.Stenhouse 38; H.Burton 39; J.Logano 40; Ky.Busch 41-57; W.Byron 58; H.Burton 59-60; M.Truex 61-67; A.Dillon 68; E.Jones 69-71; R.Blaney 72-107; M.Truex 108; B.Wallace 109; B.Keselowski 110-124; K.Larson 125; B.Keselowski 126-129; M.Truex 130-132; B.Wallace 133; B.Keselowski 134-155; B.Wallace 156; A.Cindric 157-162; B.Wallace 163-166; A.Cindric 167-168; B.Wallace 169-170; A.Cindric 171-175; B.Wallace 176-177; R.Stenhouse 178; B.Wallace 179; R.Stenhouse 180-193; A.Cindric 194-201

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): B.Keselowski, 6 times for 67 laps; R.Blaney, 1 time for 36 laps; Ky.Busch, 4 times for 28 laps; A.Cindric, 4 times for 21 laps; R.Stenhouse, 3 times for 16 laps; B.Wallace, 7 times for 12 laps; M.Truex, 3 times for 11 laps; E.Jones, 1 time for 3 laps; H.Burton, 2 times for 3 laps; J.Logano, 1 time for 1 lap; A.Dillon, 1 time for 1 lap; K.Larson, 2 times for 1 lap; W.Byron, 1 time for 1 lap.

DAYTONA 500 WINNERS

2022 — Austin Cindric

2021 — Michael McDowell

2020 — Denny Hamlin

2019 — Denny Hamlin

2018 — Austin Dillon

2017 — Kurt Busch

2016 — Denny Hamlin

2015 — Joey Logano

2014 — Dale Earnhardt Jr.

2013 — Jimmie Johnson

2012 — Matt Kenseth

2011 — Trevor Bayne

2010 — Jamie McMurray

2009 — Matt Kenseth

2008 — Ryan Newman

2007 — Kevin Harvick

2006 — Jimmie Johnson

2005 — Jeff Gordon

2004 — Dale Earnhardt Jr.

2003 — Michael Waltrip

2002 — Ward Burton

2001 — Michael Waltrip

2000 — Dale Jarrett

1999 — Jeff Gordon

1998 — Dale Earnhardt

1997 — Jeff Gordon

1996 — Dale Jarrett

1995 — Sterling Marlin

1994 — Sterling Marlin

1993 — Dale Jarrett

1992 — Davey Allison

1991 — Ernie Irvan

1990 — Derrike Cope

1989 — Darrell Waltrip

1988 — Bobby Allison

1987 — Bill Elliott

1986 — Geoff Bodine

1985 — Bill Elliott

1984 — Cale Yarborough

1983 — Cale Yarborough

1982 — Bobby Allison

1981 — Richard Petty

1980 — Buddy Baker

1979 — Richard Petty

1978 — Bobby Allison

1977 — Cale Yarborough

1976 — David Pearson

1975 — Benny Parsons

1974 — Richard Petty

1973 — Richard Petty

1972 — A.J. Foyt

1971 — Richard Petty

NHRA

LUCAS OIL NHRA WINTERNATIONALS

At Pomona, Calif.

Final finish order

Top Fuel

1. Justin Ashley; 2. Austin Prock; 3. Brittany Force; 4. Steve Torrence; 5. Josh Hart; 6. Antron Brown; 7. Tony Schumacher; 8. Mike Salinas; 9. Doug Kalitta; 10. Leah Pruett; 11. Ron August; 12. Shawn Langdon; 13. Buddy Hull; 14. Jim Maroney; 15. Clay Millican; 16. Doug Foley.

Funny Car

1. Robert Hight; 2. Ron Capps; 3. Cruz Pedregon; 4. Matt Hagan; 5. Alexis DeJoria; 6. Bob Tasca III; 7. J.R. Todd; 8. Tony Jurado; 9. Bobby Bode; 10. Jim Campbell; 11. Chad Green; 12. Jeff Arend; 13. Tim Wilkerson; 14. Terry Haddock; 15. John Force; 16. Jason Rupert.

Pro Stock

1. Erica Enders; 2. Aaron Stanfield; 3. Fernando Cuadra Jr.; 4. Greg Anderson; 5. Dallas Glenn; 6. Rodger Brogdon; 7. Deric Kramer; 8. Bo Butner; 9. Chris McGaha; 10. Troy Coughlin Jr.; 11. Matt Hartford; 12. Cristian Cuadra; 13. Mason McGaha; 14. John Cerbone; 15. Camrie Caruso; 16. Kyle Koretsky.

Finals Results

Top Fuel

Justin Ashley, 3.694 seconds, 314.53 mph def. Austin Prock, 3.713 seconds, 333.00 mph.

Funny Car

Robert Hight, Chevy Camaro, 3.861, 329.58 def. Ron Capps, Dodge Charger, 3.882, 333.82.

Pro Stock

Erica Enders, Chevy Camaro, 6.559, 210.31 def. Aaron Stanfield, Camaro, 13.250, 67.26.

Top Alcohol Dragster

Mike Coughlin, 5.237, 275.90 def. Joey Severance, 6.863, 133.18.

Top Alcohol Funny Car

Shane Westerfield, Chevy Camaro, 5.482, 266.27 def. Nick Januik, Camaro, 5.628, 260.56.

Competition Eliminator

Cody Lane, Chevy Cavalier, 8.417, 152.11 def. Doug Lambeck, Pontiac Sunfire, 8.358, 146.61.

Super Stock

Ken Etter, Dodge Shadow, 10.178, 129.02 def. Jimmy DeFrank, Chevy Cobalt, 8.936, 154.02.

Stock Eliminator

Leo Glasbrenner, Chevy Camaro, 9.470, 141.94 def. Jeff Lane, Camaro, 9.263, 145.00.

Super Comp

James Glenn, Dragster, 8.907, 172.28 def. Wade Archer, Dragster, 8.939, 170.75.

Super Gas

Ed Olpin, Chevy Camaro, 9.924, 167.99 def. Pete Bothe, Porsche, 9.893, 147.25.

Top Dragster

Moe Trujillo, Dragster, 7.066, 188.41 def. Phil Dion, Dragster, Foul - Red Light.

Top Sportsman

Don Meziere, Chevy Cobalt, 6.776, 193.21 def. Jeff Gillette, Pontiac GTO, 6.932, 198.50.