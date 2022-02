Conference All Games

W L Pct W L Pct Michigan 12 3 .800 21 4 .840 Indiana 11 3 .786 19 5 .792 Ohio St. 12 4 .750 20 5 .800 Maryland 12 4 .750 20 7 .741 Iowa 11 4 .733 17 7 .708 Michigan St. 8 6 .571 14 11 .560 Nebraska 9 7 .563 20 7 .741 Northwestern 7 7 .500 15 10 .600 Purdue 7 9 .438 16 11 .593 Minnesota 5 11 .313 12 16 .429 Penn St. 4 11 .267 10 15 .400 Wisconsin 4 12 .250 7 19 .269 Rutgers 2 13 .133 9 18 .333 Illinois 1 11 .083 6 17 .261

Saturday

Iowa 96, Indiana 91

Sunday

Purdue 70, Rutgers 59

Ohio St. 59, Wisconsin 42

Michigan 71, Maryland 59

Nebraska 93, Minnesota 70

Northwestern 82, Illinois 59

Today

Penn St. at Michigan St., 6 p.m.

Indiana at Iowa, 8 p.m.

Tuesday

No games scheduled

CROSSROADS LEAGUE TOURNAMENT

Quarterfinals

Tuesday

Bethel at Marian, 7 p.m.

Mt. Vernon Naz. at Taylor, 7 p.m.

Goshen at Indiana Wesleyan, 7 p.m.

Grace at Saint Francis, 7 p.m.

WHAC TOURNAMENT

Quarterfinals

Tuesday

Madonna at Indiana Tech, 6 p.m.

Lawrence Tech at Concordia, 7 p.m.

Aquinas at Siena Heights, 7 p.m.

UM-Dearborn at Rochester, 6 p.m.

MIAA TOURNAMENT

Quarterfinals

Wednesday

Kalamazoo at Trine, 7 p.m.

Alma at Albion, 7 p.m.

Saint Mary’s at Hope, 7 p.m.

Adrian at Calvin, 7 p.m.

HCAC TOURNAMENT

Quarterfinals

Sunday

Transylvania 90, Manchester 44

Rose-Hulman 51, Defiance 42

Bluffton 55, Franklin 48

Anderson 88, Hanover 80

Semifinals

Friday

At Transylvania

Rose-Hulman at Transylvania, TBD

Anderson vs. Bluffton, TBD

PURDUE 70,

RUTGERS 59

PURDUE (16-11): Woltman 3-3 3-4 9, Ellis 6-14 5-6 20, Hardin 1-6 0-0 3, Layden 6-14 0-0 15, Terry 0-2 0-0 0, Moore 2-7 2-2 6, Smith 2-5 0-0 4, Learn 6-9 1-1 13. Totals 26-60 11-13 70.

RUTGERS (9-18): Brown 4-8 1-3 9, Singleton 3-7 3-4 9, Lassiter 1-3 0-0 3, Mason 2-7 2-2 8, Petree 3-8 2-2 9, Dickson 2-7 3-4 7, Morris 0-1 0-0 0, Sidibe 6-8 0-0 12, Cornwell 1-2 0-1 2. Totals 22-51 11-16 59.

Purdue 15 18 15 22 — 70 Rutgers 16 13 16 14 — 59

3-Point Goals—Purdue 7-30 (Ellis 3-8, Hardin 1-6, Layden 3-11, Terry 0-1, Moore 0-2, Smith 0-2), Rutgers 4-14 (Lassiter 1-3, Mason 2-5, Petree 1-4, Dickson 0-2). Assists—Purdue 17 (Layden 4, Terry 4), Rutgers 11 (Brown 3, Dickson 3). Fouled Out—None. Rebounds—Purdue 33 (Layden 6), Rutgers 32 (Singleton 7). Total Fouls—Purdue 12, Rutgers 15. A—2,961.

TRANSYLVANIA 90, MANCHESTER 44

Manchester 7 6 14 17 — 44 Transylvania 33 20 11 26 — 90

Transylvania: Kellione 16, Stacy 12, Ball 10, Thornton 9, Shope 3, Cornelison 24, Harris 6, Wright 4, Wurth 2, Teall 2, Littlejohn 2

Manchester: Miller 11, Bieghler 10, Bazzoni 5, Pfeil 1, Shepherd 7, Sanchez 5, Walker 3, Soden 2

Hockey

MEN

WHAC CHAMPIONSHIP

INDIANA TECH 6, UM-DEARBORN 1

UM-Dearborn 1 0 0 — 1 Indiana Tech 1 2 3 — 6

G—Lee (UMD), Ali (IT), Frieson (IT), Carrothers (IT), Chabot (IT), Bennett (IT), Holmberg (IT). A—LaForest (UMD), Groat (UMD), Bennett (IT), Arnold (IT), Nikiforuk (IT), Barney (IT), Chabot (IT). S—Beals (UMD) 9, Pickles (UMD) 16, Barnhill (IT) 23.

