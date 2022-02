PGA

GENESIS INVITATIONAL

At Riviera Country Club

At Pacific Palisades, Calif.

Yardage: 7,322; Par: 71

Final Round

Joaquin Niemann 63-63-68-71—265 Collin Morikawa 67-67-68-65—267 Cameron Young 66-62-69-70—267 Adam Scott 68-65-71-66—270 Viktor Hovland 71-64-65-70—270 Justin Thomas 67-64-70-70—271 Maverick McNealy 68-68-67-69—272 Scottie Scheffler 66-72-65-69—272 C.T. Pan 67-70-69-67—273 Chez Reavie 74-68-66-66—274 Rory McIlroy 69-70-67-68—274 Max Homa 66-70-67-71—274 Cameron Tringale 69-68-69-69—275 Xander Schauffele 69-70-66-70—275 Sepp Straka 74-68-66-68—276 Matt Jones 70-67-71-68—276 Mito Pereira 70-68-68-70—276 Robert MacIntyre 71-67-67-71—276 Paul Casey 68-71-66-71—276 Marc Leishman 70-66-67-73—276 Taylor Moore 69-69-69-70—277 Sebastián Muñoz 70-66-69-72—277 Danny Lee 70-70-65-72—277 Emiliano Grillo 69-70-65-73—277 Jon Rahm 69-73-70-65—277 Dylan Frittelli 68-73-68-69—278 Sam Ryder 70-69-68-71—278 Will Zalatoris 69-70-68-71—278 Jordan Spieth 66-67-73-72—278 Peter Malnati 69-68-69-72—278 K.H. Lee 72-67-67-72—278 Jason Kokrak 67-72-66-73—278 Patrick Cantlay 70-72-66-71—279 Russell Henley 72-66-69-72—279 Russell Knox 68-67-74-70—279 Cameron Smith 67-68-74-70—279 Tony Finau 69-71-71-68—279 Sungjae Im 71-66-75-67—279 Lanto Griffin 74-66-68-72—280 Pat Perez 70-68-70-72—280 Abraham Ancer 69-72-68-71—280 Sergio Garcia 71-68-69-72—280 Lee Hodges 71-70-68-71—280 Carlos Ortiz 68-71-68-73—280 Erik van Rooyen 74-65-68-73—280 Martin Laird 68-71-68-73—280 Hideki Matsuyama 72-70-68-70—280

Champions

CHUBB CLASSIC

At The Black Course

At Naples, Fla.

Yardage: 6,909; Par: 72

Final Round