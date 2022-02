Conference All Games

W L Pct W L Pct Cleveland St. 15 4 .789 19 7 .731 PFW 13 6 .684 18 10 .643 N. Kentucky 12 6 .667 16 11 .593 Wright St. 13 7 .650 16 13 .552 Oakland 11 6 .647 18 10 .643 Youngstown St. 12 7 .632 18 11 .621 Detroit 9 6 .600 12 13 .480 Ill.-Chicago 7 10 .412 11 15 .423 Milwaukee 7 13 .350 9 20 .310 Robert Morris 5 14 .263 7 21 .250 Green Bay 3 15 .167 4 23 .148 IUPUI 1 14 .067 3 23 .115

Sunday

Detroit 80, Wright St. 75

PFW 81, Milwaukee 71

Cleveland St. 79, Green Bay 67

N. Kentucky 71, Oakland 66

Monday

No games scheduled

Today

No games scheduled

MID-AMERICAN CONFERENCE

Conference All Games Ohio 13 3 .813 22 5 .815 Toledo 13 3 .813 21 6 .778 Kent St. 12 4 .750 17 9 .654 Buffalo 10 4 .714 16 8 .667 Akron 10 6 .625 17 9 .654 Ball St. 7 8 .467 12 14 .462 Miami (Ohio) 6 9 .400 12 14 .462 Cent. Michigan 5 8 .385 6 18 .250 N. Illinois 5 10 .333 8 17 .320 Bowling Green 5 11 .313 12 15 .444 E. Michigan 4 12 .250 9 18 .333 W. Michigan 2 14 .125 6 21 .222

Sunday

No games scheduled

Monday

No games scheduled

Today

N. Illinois at E. Michigan, 7 p.m.

Ball St. at Kent St., 7 p.m.

Bowling Green at Akron, 7 p.m.

Buffalo at Miami (Ohio), 7 p.m.

Toledo at W. Michigan, 7 p.m.

Cent. Michigan at Ohio, 7 p.m.

No. 22 OHIO ST. 80,

INDIANA 69, OT

INDIANA (16-10): Jackson-Davis 3-9 7-13 13, Kopp 2-8 2-2 7, Thompson 6-12 0-0 13, X.Johnson 3-12 10-10 16, Stewart 4-9 0-0 11, Bates 3-11 0-0 7, Leal 0-1 0-2 0, Durr 0-1 0-0 0, Geronimo 1-1 0-0 2. Totals 22-64 19-27 69.

OHIO ST. (17-7): Key 3-6 0-1 6, Liddell 6-15 3-4 16, Brown 4-6 0-0 10, Branham 9-13 8-8 27, Wheeler 2-6 3-4 8, Young 1-3 6-8 8, M.Johnson 1-5 2-3 5, Russell 0-0 0-0 0, Ahrens 0-0 0-0 0. Totals 26-54 22-28 80.

Halftime—Ohio St. 33-28. 3-Point Goals—Indiana 6-19 (Stewart 3-4, Thompson 1-2, Bates 1-4, Kopp 1-5, Leal 0-1, X.Johnson 0-3), Ohio St. 6-19 (Brown 2-2, Branham 1-2, M.Johnson 1-4, Liddell 1-5, Wheeler 1-5, Young 0-1). Fouled Out—X.Johnson. Rebounds—Indiana 33 (Jackson-Davis, Thompson 9), Ohio St. 32 (Liddell 7). Assists—Indiana 12 (X.Johnson 4), Ohio St. 8 (Branham 3). Total Fouls—Indiana 21, Ohio St. 22. A—13,744 (18,809).

TOP 25 SCHEDULE

Today

No. 5 Kansas vs. Kansas St., 9 p.m.

No. 8 Villanova at No. 21 UConn, 8 p.m.

No. 9 Texas Tech vs. Oklahoma, 8 p.m.

No. 17 Tennessee at Missouri, 7 p.m.

No. 18 Arkansas at Florida, 7 p.m.

No. 24 Alabama at Vanderbilt, 9 p.m.

No. 25 Iowa vs. Michigan St., 7 p.m.

Wednesday

No. 3 Auburn vs. Mississippi, 8:30 p.m.

No. 6 Kentucky vs. LSU, 9 p.m.

No. 7 Duke at Virginia, 7 p.m.

No. 11 Providence vs. Xavier, 7 p.m.

No. 13 Wisconsin at Minnesota, 9 p.m.

No. 14 Houston at Tulane, 8 p.m.

No. 20 Texas vs. TCU, 7 p.m.

Thursday

No. 1 Gonzaga at San Francisco, 9 p.m.

No. 2 Arizona at Utah, 11 p.m.

No. 12 UCLA at Oregon, 9:30 p.m.

No. 15 Illinois vs. No. 22 Ohio St., 9 p.m.

No. 16 USC at Oregon St., 11 p.m.

No. 19 Murray St. vs. Belmont, 9 p.m.

No. 23 Saint Mary’s at San Diego, 10 p.m.

Friday

No. 25 Iowa at Nebraska, 9 p.m.

Saturday

No. 1 Gonzaga at No 23 St Mary’s, 10 p.m

No. 2 Arizona at Colorado, 8 p.m.

No. 3 Auburn at No. 17 Tennessee, 4 p.m.

No. 4 Purdue at Michigan St., noon

No. 5 Kansas at No. 10 Baylor, 8 p.m.

No. 6 Kentucky at No. 18 Arkansas, 2 p.m

No. 7 Duke at Syracuse, 6 p.m.

No. 9 Texas Tech at TCU, 6 p.m.

No. 11 Providence vs. Creighton, 8:30 pm

No. 12 UCLA at Oregon St., 4 p.m.

No. 13 Wisconsin at Rutgers, 6 p.m.

No. 16 Southern Cal at Oregon, 10 p.m.

No. 19 Murray St. at SE Missouri, 5 p.m.

No. 20 Texas at West Virginia, 2 p.m.

No. 24 Alabama vs. S. Carolina, 6 p.m.

Sunday

No. 14 Houston vs. SMU, 12:30 p.m.

No. 15 Illinois at Michigan, 2 p.m.

No. 21 UConn at Georgetown, noon

No. 22 Ohio St. at Maryland, 4 p.m.

SCORES

MIDWEST

Drake 74, Indiana St. 58

Loyola Chicago 59, Illinois St. 50

SIU-Edwardsville 66, E. Illinois 52

Valparaiso 74, Evansville 69

EAST

Colgate 63, American 49

Coppin St. 86, Howard 82

Lafayette 84, Holy Cross 61

Morgan St. 85, Norfolk St. 74

SOUTH

Alabama A&M 71, Florida A&M 63

Marshall 74, Southern Miss. 60

Md.-Eastern Shore 79, NC Central 66

Middle Tennessee 77, UTEP 59

SC State 79, Delaware St. 74

Samford 76, The Citadel 74

SOUTHWEST

Liberty 85, Cent. Arkansas 66

TCU 77, West Virginia 67

Texas Southern 70, Ark.-Pine Bluff 68

FAR WEST

N. Colorado 77, Idaho St. 70

S. Utah 79, N. Arizona 48

THE TOP TWENTY FIVE

The top 25 teams in The Associated Press’ poll, with first-place votes in parentheses, records through Feb. 20, total points based on 25 points for a first-place vote through one point for a 25th-place vote and previous ranking

Rec Pts Prv 1. Gonzaga (61) 23-2 1525 1 2. Arizona 24-2 1461 3 3. Auburn 24-3 1313 2 4. Purdue 24-4 1299 5 5. Kansas 22-4 1297 6 6. Kentucky 22-5 1248 4 7. Duke 23-4 1146 9 8. Villanova 21-6 1071 10 9. Texas Tech 21-6 1066 11 10. Baylor 22-5 984 7 11. Providence 22-3 910 8 12. UCLA 19-5 802 13 13. Wisconsin 21-5 735 15 14. Houston 22-4 734 14 15. Illinois 19-7 666 12 16. USC 23-4 586 17 17. Tennessee 19-7 580 16 18. Arkansas 21-6 502 23 19. Murray St. 26-2 371 21 20. Texas 19-8 349 20 21. UConn 19-7 340 24 22. Ohio St. 16-7 320 18 23. Saint Mary’s (Cal) 22-6 148 — 24. Alabama 17-10 63 25 25. Iowa 18-8 59 —

Others receiving votes: Michigan St. 58,

Rutgers 35, Wyoming 24, Boise St. 22, Davidson 19, San Diego St. 14, South Dakota St. 13, LSU 13, Marquette 12, Wake Forest 11, Colorado St. 10, Belmont 5, Notre Dame 4, SMU 3, Xavier 2, North Texas 2, Wagner 1, Vermont 1, Creighton 1.

FERRIS MOWERS

TOP 25 COACHES POLL

The Ferris Mowers Coaches Poll, with team’s records through Sunday in parentheses, total points based on 25 for first place through one point for 25th, ranking in last week’s poll and first-place votes received.

Rec Pts Pvs 1. Gonzaga (32) 23-2 800 1 2. Arizona 24-2 757 4 3. Kentucky 22-5 682 3 4. Auburn 24-3 669 2 5. Kansas 22-4 658 6 6. Duke 23-4 652 5 7. Purdue 24-4 643 7 8. Villanova 21-6 546 10 9. Texas Tech 21-6 534 11 10. Providence 22-3 511 9 11. Baylor 22-5 509 8 12. Wisconsin 21-5 434 16 13. UCLA 19-5 394 14 14. Illinois 19-7 375 12 15. Houston 22-4 333 15 16. USC 23-4 325 17 17. Tennessee 19-7 311 13 18. Arkansas 21-6 211 24 19. Ohio St. 16-7 179 18 20. UConn 19-7 170 24 21. Murray St. 26-2 163 21 22. Texas 19-8 151 20 23. Saint Mary’s 22-6 75 27 24. Michigan St. 18-8 72 19 24. Alabama 17-10 46 26

Others receiving votes: Wyoming 34; Marquette 31; Wake Forest 26; Iowa 19; Notre Dame 17; Rutgers 17; Boise St. 12; Creighton 12; Colorado St. 11; SMU 5; Davidson 4; San Diego St. 4; Miami 3; North Texas 2; Seton Hall 2; San Francisco 1.

CROSSROADS LEAGUE TOURNAMENT

Quarterfinals

Wednesday

Taylor at Indiana Wesleyan, 7 p.m.

Grace at Mt. Vernon Naz., 7 p.m.

Huntington at Saint Francis, 7 p.m.

Bethel at Marian, 7 p.m.

WHAC TOURNAMENT

Quarterfinals

Wednesday

UNOH at Indiana Tech, 7 p.m.

Rochester at Lourdes, 7 p.m.

Aquinas at Madonna, 7 p.m.

Lawrence Tech at Cornerstone, 7:30 p.m.

MIAA TOURNAMENT

Quarterfinals

Today

Kalamazoo at Hope, 7 p.m.

Olivet at Albion, 7 p.m.

Alma at Calvin, 7 p.m.

Adrian at Trine, 7 p.m.

WOMEN

BIG TEN