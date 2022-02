AUTO RACING

Cup Series

WISE POWER 400 LINEUP

After Saturday qualifying; race today

At Fontana, Calif.

Lap length: 2 miles

(Car number in parentheses)

1. (2) Austin Cindric, Ford, 174.647 mph.

2. (43) Erik Jones, Chevrolet, 174.157.

3. (18) Kyle Busch, Toyota, 173.758.

4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 173.373.

5. (16) Daniel Hemric, Chev., 173.139.

6. (12) Ryan Blaney, Ford, 173.127.

7. (22) Joey Logano, Ford, 170.628.

8. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 174.855.

9. (6) Brad Keselowski, Ford, 173.900.

10. (24) William Byron Jr, Chev., 173.586.

11. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 173.427.

12. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 173.423.

13. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 173.102.

14. (48) Alex Bowman, Chev., 172.936.

15. (99) Daniel Suarez, Chev., 172.927.

16. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 172.753.

17. (47) R. Stenhouse Jr, Chev., 172.712.

18. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 172.344.

19. (20) Christopher Bell, Toy., 171.887.

20. (17) Chris Buescher, Ford, 171.887.

21. (41) Cole Custer, Ford, 171.674.

22. (21) Harrison Burton, Ford, 171.473.

23. (34) Michael McDowell, Frd, 171.200.

24. (14) Chase Briscoe, Ford, 170.859.

25. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 170.665.

26. (38) Todd Gilliland, Ford, 169.392.

27. (51) Cody Ware, Ford, 168.879.

28. (77) Josh Bilicki, Chevrolet, 167.609.

29. (15) Garrett Smithley, Ford, 163.811.

30. (78) BJ McLeod, Ford, 163.254.

31. (10) Aric Almirola, Ford, .000.

32. (4) Kevin Harvick, Ford, .000.

33. (1) Ross Chastain, Chevrolet, .000.

34. (23) Bubba Wallace, Toyota, .000.

35. (31) Justin Haley, Chevrolet, .000.

36. (45) Kurt Busch, Toyota, .000.

Xfinity

PRODUCTION ALLIANCE GROUP 300

At Fontana, Calif.

Lap length: 2 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Cole Custer, Ford, 165 laps, 0 pts.

2. (6) Noah Gragson, Chevrolet, 165, 49.

3. (4) Trevor Bayne, Toyota, 165, 44.

4. (11) Josh Berry, Chevrolet, 165, 39.

5. (28) Anthony Alfredo, Chev., 165, 32.

6. (13) Sam Mayer, Chevrolet, 165, 35.

7. (1) AJ Allmendinger, Chev., 165, 39.

8. (20) Justin Allgaier, Chevrolet, 165, 45.

9. (16) Riley Herbst, Ford, 165, 29.

10. (14) Ryan Sieg, Ford, 165, 30.

11. (30) Brandon Brown, Chev., 165, 26.

12. (5) Daniel Hemric, Chevrolet, 165, 32.

13. (12) Ty Gibbs, Toyota, 165, 36.

14. (21) Jeb Burton, Chevrolet, 165, 23.

15. (18) Joe Graf Jr, Ford, 165, 22.

16. (22) Kyle Weatherman, Chv., 165, 21.

17. (10) Jeremy Clements, Chev., 165, 20.

18. (38) Kyle Sieg, Ford, 165, 19.

19. (17) Brett Moffitt, Chevrolet, 165, 18.

20. (36) Joey Gase, Toyota, 165, 17.

21. (34) Josh Williams, Chev., 165, 16.

22. (24) JJ Yeley, Chevrolet, 165, 15.

23. (25) Matt Mills, Chevrolet, 165, 14.

24. (19) Alex Labbe, Chevrolet, 165, 13.

25. (29) Kaz Grala, Chevrolet, 163, 0.

26. (31) Myatt Snider, Chevrolet, 163, 11.

27. (8) Austin Hill, Chevrolet, 162, 10.

28. (33) Mason Massey, Chev., 162, 9.

29. (37) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 161, 8.

30. (23) Stefan Parsons, Chev., 159, 7.

31. (27) T. Joe Martins, Chev., 158, 6.

32. (9) Sheldon Creed, Chevrolet, 156, 5.

33. (3) Brandon Jones, Toyota, 155, 13.

34. (26) Bayley Currey, Chevrolet, 154, 3.

35. (32) Ryan Vargas, Chevrolet, 150, 2.

36. (35) Jesse Iwuji, Chevrolet, 131, 1.

37. (15) Jade Buford, Chevrolet, 123, 1.

38. (7) Landon Cassill, Chevrolet, 6, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 106.97 mph.

Time of Race: 3 hr., 5 min., 5 sec.

Margin of Victory: .565 seconds.

Caution Flags: 12 for 58 laps.

Lead Changes: 19 among 8 drivers.

Lap Leaders: A.Allmendinger 0-13; T.Bayne 14-23; N.Gragson 24; T.Bayne 25-38; D.Hemric 39-48; C.Custer 49-59; N.Gragson 60; C.Custer 61-72; J.Allgaier 73; B.Jones 74-76; C.Custer 77-103; N.Gragson 104; J.Allgaier 105-108; N.Gragson 109-124; T.Gibbs 125-127; J.Allgaier 128-129; N.Gragson 130-134; C.Custer 135-143; N.Gragson 144; C.Custer 145-165

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Custer, 5 times for 80 laps; N.Gragson, 6 times for 25 laps; T.Bayne, 2 times for 24 laps; A.Allmendinger, 1 time for 13 laps; D.Hemric, 1 time for 10 laps; J.Allgaier, 3 times for 7 laps; T.Gibbs, 1 time for 3 laps; B.Jones, 1 time for 3 laps.

Top 16 in Points: 1. A.Allmendinger, 51; 2. A.Hill, 47; 3. R.Herbst, 42; 4. J.Allgaier, 42; 5. R.Sieg, 41; 6. N.Gragson, 40; 7. T.Gibbs, 35; 8. B.Brown, 34; 9. S.Creed, 31; 10. A.Alfredo, 30; 11. D.Hemric, 29; 12. J.Bilicki, 28; 13. R.Truex, 25; 14. J.Yeley, 24; 15. J.Berry, 24; 16. L.Cassill, 23.