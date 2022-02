AUTO RACING

Cup Series

WISE POWER 400

At Fontana, Calif.

Lap length: 2 miles

(Start position in parentheses)

1. (13) Kyle Larson, Chevrolet, 200 laps, 52 points.

2. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 35.

3. (2) Erik Jones, Chevrolet, 200, 52.

4. (15) Daniel Suarez, Chevrolet, 200, 33.

5. (7) Joey Logano, Ford, 200, 44.

6. (31) Aric Almirola, Ford, 200, 34.

7. (32) Kevin Harvick, Ford, 200, 30.

8. (36) Kurt Busch, Toyota, 200, 29.

9. (5) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 0.

10. (17) R. Stenhouse Jr., Chev., 200, 28.

11. (21) Cole Custer, Ford, 200, 31.

12. (1) Austin Cindric, Ford, 200, 31.

13. (12) Martin Truex Jr., Toyota, 200, 24.

14. (3) Kyle Busch, Toyota, 200, 23.

15. (4) Denny Hamlin, Toyota, 200, 23.

16. (24) Chase Briscoe, Ford, 200, 28.

17. (18) Ty Dillon, Chevrolet, 200, 20.

18. (6) Ryan Blaney, Ford, 200, 29.

19. (34) Bubba Wallace, Toyota, 200, 18.

20. (26) Todd Gilliland, Ford, 200, 17.

21. (29) Garrett Smithley, Ford, 200, 16.

22. (30) BJ McLeod, Ford, 200, 15.

23. (35) Justin Haley, Chevrolet, 200, 14.

24. (11) Tyler Reddick, Chev., 199, 33.

25. (14) Alex Bowman, Chev., 199, 17.

26. (8) Chase Elliott, Chevrolet, 198, 11.

27. (9) Brad Keselowski, Ford, 198, 10.

28. (25) Corey Lajoie, Chevrolet, 198, 9.

29. (33) Ross Chastain, Chevrolet, 198, 8.

30. (28) Josh Bilicki, Chevrolet, 198, 0.

31. (23) Michael McDowell, Ford, 193, 6.

32. (27) Cody Ware, Ford, 187, 5.

33. (22) Harrison Burton, Ford, 157, 4.

34. (10) William Byron Jr., Chev., 151, 13.

35. (20) Chris Buescher, Ford, 111, 2.

36. (19) Christopher Bell, Toyota, 94, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 114.221 mph.

Time of Race: 3 hr., 3 min., 7 sec.

Margin of Victory: .195 seconds.

Caution Flags: 12 for 59 laps.

Lead Changes: 32 among 10 drivers.

Lap Leaders: A.Cindric 0; E.Jones 1-10; T.Reddick 11-15; E.Jones 16; T.Reddick 17-22; C.Elliott 23-34; T.Reddick 35-38; W.Byron 39; T.Reddick 40-53; W.Byron 54; K.Harvick 55; T.Reddick 56-67; E.Jones 68; T.Reddick 69-73; K.Larson 74; C.Briscoe 75-91; W.Byron 92; T.Reddick 93-99; W.Byron 100-112; T.Reddick 113-121; E.Jones 122; T.Reddick 123-132; E.Jones 133; T.Reddick 134-151; E.Jones 152-155; J.Logano 156-166; K.Larson 167-174; R.Blaney 175; C.Briscoe 176-178; J.Logano 179-180; K.Larson 181-192; J.Logano 193; K.Larson 194-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Reddick, 10 times for 90 laps; K.Larson, 4 times for 28 laps; C.Briscoe, 2 times for 20 laps; E.Jones, 6 times for 18 laps; W.Byron, 4 times for 16 laps; J.Logano, 3 times for 14 laps; C.Elliott, 1 time for 12 laps; K.Harvick, 1 time for 1 lap; R.Blaney, 1 time for 1 lap; A.Cindric, 1 time for 0 laps.

Wins: A.Cindric, 1; K.Larson, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Cindric, 85; 2. J.Logano, 77; 3. M.Truex, 73; 4. R.Blaney, 70; 5. C.Briscoe, 69; 6. E.Jones, 68; 7. A.Almirola, 66; 8. K.Larson, 65; 9. B.Wallace, 65; 10. B.Keselowski, 64; 11. Ky.Busch, 61; 12. R.Stenhouse, 53; 13. Ku.Busch, 53; 14. A.Dillon, 52; 15. D.Suarez, 52; 16. C.Custer, 48.

IndyCar

FIRESTONE GRAND PRIX OF ST. PETERSBURG

At St. Petersburg, Fla.

Lap length: 1.8 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Scott McLaughlin, Chev., 100 laps

2. (10) Alex Palou, Honda, 100

3. (2) Will Power, Chevrolet, 100

4. (3) Colton Herta, Honda, 100

5. (5) Romain Grosjean, Honda, 100

6. (4) Rinus Veekay, Chevrolet, 100

7. (11) Graham Rahal, Honda, 100

8. (7) Scott Dixon, Honda, 100

9. (8) Marcus Ericsson, Honda, 100

10. (22) Takuma Sato, Honda, 100

11. (15) Christian Lundgaard, Honda, 100

12. (16) Pato O’Ward, Chevrolet, 100

13. (23) Jack Harvey, Honda, 100

14. (17) Helio Castroneves, Honda, 100

15. (6) Simon Pagenaud, Honda, 100

16. (9) Josef Newgarden, Chevrolet, 100

17. (21) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 100

18. (12) Kyle Kirkwood, Chevrolet, 100

19. (19) Callum Ilott, Chevrolet, 100

20. (13) Alexander Rossi, Honda, 100

21. (20) Conor Daly, Chevrolet, 100

22. (18) Devlin DeFrancesco, Honda, 100

23. (26) Jimmie Johnson, Honda, 99

24. (25) Tatiana Calderon, Chevrolet, 97

25. (14) Dalton Kellett, Chevrolet, 62

26. (24) David Malukas, Honda, 23

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 96.899 mph.

Time of Race: 01:51:27.3466.

Margin of Victory: 0.5095 seconds.

Cautions: 1 for 8 laps.

Lead Changes: 8 among 6 drivers.

Lap Leaders: McLaughlin 1-26, Rossi 27-36, Dixon 37-48, VeeKay 49-61, McLaughlin 62-63, Palou 64, Power 65, Dixon 66-79, McLaughlin 80.

Points: McLaughlin 54, Palou 41, Power 36, Herta 32, Grosjean 30, Veekay 29, Rahal 26, Dixon 25, Ericsson 22, Sato 20.

NHRA

NHRA ARIZONA NATIONALS

At Chandler, Ariz.

Final finish order

Top Fuel

1. Mike Salinas; 2. Clay Millican; 3. Josh Hart; 4. Steve Torrence; 5. Brittany Force; 6. Shawn Langdon; 7. Tony Schumacher; 8. Rob Passey; 9. Leah Pruett; 10. Antron Brown; 11. Jim Maroney; 12. Justin Ashley; 13. Austin Prock; 14. Tripp Tatum; 15. Doug Kalitta; 16. Doug Foley.

Funny Car

1. Robert Hight; 2. Matt Hagan; 3. Tim Wilkerson; 4. John Force; 5. Ron Capps; 6. Cruz Pedregon; 7. Bob Tasca III; 8. Alexis DeJoria; 9. Chad Green; 10. Jim Campbell; 11. Terry Haddock; 12. J.R. Todd; 13. Bobby Bode; 14. Jeff Arend; 15. Jeff Diehl; 16. Paul Lee.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield; 2. Troy Coughlin Jr.; 3. Kyle Koretsky; 4. Mason McGaha; 5. Greg Anderson; 6. Deric Kramer; 7. Camrie Caruso; 8. Erica Enders; 9. Dallas Glenn; 10. Rodger Brogdon; 11. Chris McGaha; 12. Cristian Cuadra; 13. John Cerbone; 14. Matt Hartford; 15. Bo Butner; 16. Alan Prusiensky.

Finals Results

Top Fuel

Mike Salinas, 3.751 seconds, 318.24 mph def. Clay Millican, 3.769 seconds, 322.73 mph.

Funny Car

Robert Hight, Chevy Camaro, 3.837, 330.39 def. Matt Hagan, Dodge Charger, 4.045, 267.00.

Pro Stock

Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.526, 210.50 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.539, 210.24.

Super Stock

Ryan McClanahan, Chevy Cobalt, 21.649, 46.98 def. Larry McLanahan, Ford Mustang, Broke - No Show.

Stock Eliminator

Leo Glasbrenner, Chevy Camaro, 9.414, 136.28 def. Jeff Jerome, Plymouth Savoy, 10.164, 130.24.

Super Comp

Dan Foley, Dragster, 8.901, 174.44 def. James Glenn, Dragster, 8.905, 175.09.

Super Gas

Mark Yeager, Chevy Corvette, 9.905, 169.53 def. Mike Boehner, Chevy Camaro, 9.924, 151.17.

Super Street

Matthew Bong, Ford Mustang, 10.901, 136.65 def. Troy Grant, Chevy Nova, 10.882, 141.62.

Top Dragster

Art Hoover, Dragster, 6.428, 207.30 def. Rodger Comstock, Dragster, 7.187, 185.97.

Top Sportsman

Don Meziere, Chevy Cobalt, 6.909, 162.14 def. Mike Ferderer, Pontiac Grand Am, Broke.

Point Standings

Top Fuel

1. Mike Salinas, 181; 2. Justin Ashley, 159; 3. Steve Torrence, 152; 4. Brittany Force, 139; 5. Josh Hart, 125; 6. Austin Prock, 123; 7. Clay Millican, 122; 8. Tony Schumacher, 89; 9. Shawn Langdon, 86; 10. Antron Brown, 80.

Funny Car

1. Robert Hight, 247; 2. Matt Hagan, 182; 3. Ron Capps, 159; 4. Cruz Pedregon, 131; 5. Tim Wilkerson, 110; 6. Alexis DeJoria, 106; 7. (tie) John Force, 104; Bob Tasca III, 104; 9. J.R. Todd, 86; 10. Jim Campbell, 64.