PGA

ARNOLD PALMER INVITATIONAL

Thursday

At Bay Hill Club

At Orlando, Fla.

Yardage: 7,466; Par: 72

First Round

Rory McIlroy 33-32—65 Billy Horschel 34-33—67 Beau Hossler 34-33—67 J.J. Spaun 34-33—67 Charles Howell III 34-34—68 Sungjae Im 35-33—68 Graeme McDowell 34-34—68 Ian Poulter 33-35—68 Adam Scott 34-34—68 Will Zalatoris 36-32—68 Hayden Buckley 35-34—69 Talor Gooch 35-34—69 Tyrrell Hatton 35-34—69 Max Homa 35-34—69 Viktor Hovland 35-34—69 Si Woo Kim 34-35—69 Chris Kirk 36-33—69 Patton Kizzire 34-35—69 Adam Long 35-34—69 Aaron Wise 37-32—69 Cameron Champ 35-35—70 Rickie Fowler 36-34—70 Dylan Frittelli 36-34—70 Lanto Griffin 37-33—70 Russell Henley 32-38—70 Lee Hodges 36-34—70 Stephan Jaeger 36-34—70 Matt Jones 34-36—70 Kyoung-Hoon Lee 35-35—70 Marc Leishman 35-35—70 Henrik Norlander 34-36—70 Davis Riley 38-32—70 Scottie Scheffler 34-36—70 Adam Schenk 36-34—70 Brendan Steele 35-35—70 Adam Svensson 33-37—70 Nick Taylor 36-34—70 Lee Westwood 35-35—70 Gary Woodland 36-34—70 Cameron Young 37-33—70 Keegan Bradley 36-35—71 Paul Casey 34-37—71 Doug Ghim 38-33—71 Branden Grace 37-34—71 David Lipsky 32-39—71 Troy Merritt 35-36—71 Taylor Moore 36-35—71 Taylor Pendrith 37-34—71 Pat Perez 35-36—71 Greyson Sigg 36-35—71

PUERTO RICO OPEN

At Grand Reserve Country Club

At Rio Grande, Puerto Rico

Yardage: 7,506; Par: 72

First Round

Michael Kim 33-32—65 Chase Seiffert 32-33—65 Ryan Brehm 33-33—66 Kiradech Aphibarnrat 33-34—67 Aaron Baddeley 32-35—67 Greg Chalmers 34-34—68 Patrick Flavin 32-36—68 Christopher Gotterup 35-33—68 Nick Hardy 34-34—68 Satoshi Kodaira 33-35—68 Ben Kohles 33-35—68 Vaughn Taylor 35-33—68 Peter Uihlein 34-34—68 Sang-Moon Bae 36-33—69 Rafa Cabrera Bello 35-34—69 Brian Davis 35-34—69 Tommy Gainey 34-35—69 Sung Kang 34-35—69 Nate Lashley 35-34—69 Justin Lower 33-36—69 Andrew Novak 35-34—69 D.A. Points 36-33—69 Chad Ramey 35-34—69 Richy Werenski 35-34—69 Brandon Wu 35-34—69 Ricky Barnes 34-36—70 Rafael Campos 36-34—70 Brice Garnett 34-36—70 Michael Gligic 34-36—70 Mark Hensby 34-36—70 Chan Kim 36-34—70 Kelly Kraft 35-35—70 Max McGreevy 36-34—70 Matthias Schwab 34-36—70 Callum Tarren 35-35—70 D.J. Trahan 33-37—70 Jared Wolfe 38-32—70 Scott Brown 37-34—71 Austin Cook 36-35—71 Brett Drewitt 36-35—71 Matt Every 37-34—71 Chesson Hadley 36-35—71 Jim Knous 35-36—71 Seung-Yul Noh 36-35—71 Spencer Ralston 37-34—71 Seth Reeves 33-38—71 Christian Salzer 36-35—71 Kyle Stanley 35-36—71 Brett Stegmaier 37-34—71 Brian Stuard 35-36—71 Josh Teater 36-35—71 Curtis Thompson 36-35—71 Bo Van Pelt 37-34—71 Eric Axley 37-35—72 Joseph Bramlett 36-36—72 Kevin Chappell 36-36—72 Derek Ernst 35-37—72 Edward Figueroa 36-36—72 Robert Garrigus 38-34—72 Scott Gutschewski 36-36—72 Bill Haas 36-36—72 David Lingmerth 37-35—72 Cameron Percy 36-36—72 Ted Purdy 36-36—72 John Rollins 37-35—72 Dawie Van der Walt 35-37—72 Trevor Werbylo 36-36—72 Dylan Wu 36-36—72

LPGA

HSBC WORLD CHAMPIONSHIP

At The New Tanjong

At Sentosa Island, Singapore

Yardage: 6,749; Par: 72

First Round

Patty Tavatanakit 33-34—67 Danielle Kang 31-37—68 A Lim Kim 32-36—68 Inbee Park 32-36—68 Pajaree Anannarukarn 36-33—69 Ashleigh Buhai 35-34—69 Brooke Henderson 36-33—69 Megan Khang 34-35—69 Lydia Ko 33-36—69 Jin Young Ko 36-33—69 Nanna Koerstz Madsen 35-34—69 Jennifer Kupcho 34-35—69 Xiyu Lin 34-35—69 Su-Hyun Oh 35-34—69 Sarah Schmelzel 35-34—69 Atthaya Thitikul 35-34—69 Amy Yang 35-34—69 Angel Yin 35-34—69 In Gee Chun 35-35—70 Carlota Ciganda 36-34—70 Perrine Delacour 35-35—70 Wei-Ling Hsu 33-37—70 Jeongeun Lee6 35-35—70 Gaby Lopez 34-36—70 Leona Maguire 35-35—70 Caroline Masson 35-35—70 Lizette Salas 37-33—70 Jenny Shin 35-35—70 Esther Henseleit 35-36—71 Jeong Eun Lee 35-36—71 Min Lee 35-36—71 Minjee Lee 33-38—71 Emily Pedersen 35-36—71 Madelene Sagstrom 33-38—71 Yuka Saso 33-38—71 Momoko Ueda 33-38—71 Celine Boutier 36-36—72 Ayaka Furue 38-34—72 Nasa Hataoka 37-35—72 Ariya Jutanugarn 34-38—72 Hyo Joo Kim 35-37—72 Alison Lee 34-38—72 Yu Liu 38-34—72 So Yeon Ryu 36-36—72 Jasmine Suwannapura 35-37—72 Emma Talley 37-35—72

DP World

KENYA OPEN

At Muthaiga G.C.

At Nairobi, Kenya

Yardage: 7,184; Par: 71

First Round