AUTO RACING

Xfinity

ALSCO UNIFORMS 300

At Las Vegas

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (11) Ty Gibbs, Toyota, 200 laps, 56 pts.

2. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 200, 55.

3. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 42.

4. (2) Josh Berry, Chevrolet, 200, 45.

5. (16) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 33.

6. (5) Landon Cassill, Chevrolet, 200, 31.

7. (8) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 30.

8. (13) Brett Moffitt, Chevrolet, 200, 29.

9. (1) AJ Allmendinger, Chev., 200, 33.

10. (21) Brandon Jones, Toyota, 200, 35.

11. (12) Jeremy Clements, Chev., 200, 26.

12. (10) John H. Nemechek, Toy., 200, 0.

13. (35) Ryan Ellis, Chevrolet, 200, 24.

14. (3) Riley Herbst, Ford, 200, 23.

15. (17) Alex Labbe, Chevrolet, 199, 22.

16. (24) Kyle Sieg, Ford, 199, 21.

17. (25) Anthony Alfredo, Chev., 199, 20.

18. (27) Bayley Currey, Chev., 199, 19.

19. (38) Jeb Burton, Chevrolet, 198, 18.

20. (30) JJ Yeley, Toyota, 198, 17.

21. (34) Myatt Snider, Chevrolet, 198, 16.

22. (36) Joey Gase, Toyota, 198, 15.

23. (23) Kaz Grala, Chevrolet, 198, 0.

24. (31) Cj McLaughlin, Ford, 198, 13.

25. (9) Sam Mayer, Chevrolet, 198, 29.

26. (26) Kyle Weatherman, Chv., 196, 11.

27. (32) Mason Massey, Chev., 195, 10.

28. (14) Jade Buford, Chevrolet, 195, 9.

29. (18) Brandon Brown, Chev., 193, 8.

30. (7) Ryan Truex, Toyota, 190, 15.

31. (15) Austin Hill, Chevrolet, 188, 17.

32. (28) Ryan Vargas, Chevrolet, 168, 5.

33. (29) Stefan Parsons, Chev., 168, 4.

34. (37) Jesse Iwuji, Chevrolet, 156, 3.

35. (19) Matt Mills, Chevrolet, 83, 2.

36. (20) Ryan Sieg, Ford, 25, 1.

37. (33) Brennan Poole, Chevrolet, 3, 1.

38. (22) Joe Graf Jr, Ford, 194, 1.

Note: Race statistics were not immediately available.

Truck Series

LATE FRIDAY

VICTORIA’S VOICE FOUNDATION 200

At Las Vegas

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Chandler Smith, Toyota, 134 laps, 54 points.

2. (2) Kyle Busch, Toyota, 134, 0.

3. (17) Stewart Friesen, Toyota, 134, 36.

4. (5) Ryan Preece, Ford, 134, 34.

5. (8) Tanner Gray, Ford, 134, 46.

6. (15) Matt DiBenedetto, Chev., 134, 31.

7. (7) Matt Crafton, Toyota, 134, 39.

8. (32) Bret Holmes, Chevrolet, 134, 29.

9. (18) Austin Wayne Self, Chev., 134, 28.

10. (10) Ty Majeski, Toyota, 134, 37.

11. (29) Dean Thompson, Chev., 134, 26.

12. (21) Tate Fogleman, Toyota, 134, 25.

13. (12) Carson Hocevar, Chev., 134, 30.

14. (19) Chase Purdy, Toyota, 134, 23.

15. (27) Matt Mills, Chevrolet, 134, 0.

16. (14) Tyler Ankrum, Toyota, 134, 21.

17. (16) Kris Wright, Chevrolet, 134, 20.

18. (28) Timmy Hill, Toyota, 134, 19.

19. (26) Lawless Alan, Chevrolet, 134, 18.

20. (36) Loris Hezemans, Toyota, 134, 17.

21. (23) Todd Bodine, Toyota, 134, 16.

22. (33) Matt Jaskol, Toyota, 134, 15.

23. (11) Grant Enfinger, Chev., 134, 14.

24. (13) Derek Kraus, Chevrolet, 134, 14.

25. (1) John H. Nemechek, Toy., 134, 22.

26. (34) Jordan Anderson, Chev., 133, 11.

27. (35) Spencer Boyd, Chev., 132, 10.

28. (9) Christian Eckes, Toyota, 126, 12.

29. (31) Thad Moffitt, Chevrolet, 114, 8.

30. (25) Kaz Grala, Chevrolet, 113, 7.

31. (4) Ben Rhodes, Toyota, 103, 26.

32. (24) Jack Wood, Chevrolet, 71, 12.

33. (20) Hailie Deegan, Ford, 44, 4.

34. (22) Colby Howard, Chevrolet, 28, 3.

35. (30) Blaine Perkins, Chevrolet, 21, 2.

36. (6) Zane Smith, Ford, 134, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 93.223 mph.

Time of Race: 2 hr., 9 min., 22 sec.

Margin of Victory: 0.289 seconds.

Caution Flags: 10 for 52 laps.

Lead Changes: 21 among 10 drivers.

Lap Leaders: J.Nemechek 0-1; K.Busch 2-10; Z.Smith 11-24; C.Smith 25-27; B.Rhodes 28-32; T.Gray 33-36; C.Hocevar 37-45; K.Busch 46-55; T.Gray 56-58; B.Rhodes 59-62; K.Busch 63-71; J.Nemechek 72-91; T.Hill 92; J.Nemechek 93-94; C.Smith 95-101; C.Eckes 102; C.Smith 103-122; C.Eckes 123-125; R.Preece 126-128; K.Busch 129-131; Z.Smith 132; C.Smith 133-134