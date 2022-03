Conference All Games

W L Pct W L Pct Providence 14 3 .824 24 4 .857 Villanova 16 4 .800 23 7 .767 UConn 13 6 .684 22 8 .733 Creighton 12 7 .632 20 10 .667 Seton Hall 11 8 .579 20 9 .690 Marquette 11 8 .579 19 11 .633 Xavier 8 11 .421 18 12 .600 St. John’s 8 11 .421 16 14 .533 DePaul 6 14 .300 15 15 .500 Butler 6 14 .300 13 18 .419 Georgetown 0 19 .000 6 24 .200

March 4

No games scheduled

March 5*

Villanova 78, Butler 59

Seton Hall 65, Creighton 60

UConn 75, DePaul 68

Xavier 97, Georgetown 75

Marquette 85, St. John’s 77

*End of regular season

HORIZON LEAGUE TOURNAMENT

March 1

Oakland 70, IUPUI 58

Detroit 79, Green 62

Robert Morris 77, Youngstown St. 73

Ill.-Chicago 80, Milwaukee 69

March 3

PFW 78, Ill.-Chicago 72

N. Kentucky 77, Detroit 59

Wright St. 75, Oakland 63

Cleveland St. 83, Robert Morris 67

At Indianapolis

Monday

Cleveland St. vs. Wright St., 7 p.m.

PFW vs. N. Kentucky, 9:30 p.m.

Tuesday

Championship, 7 p.m.

MAC TOURNAMENT

At Cleveland, Ohio

Thursday

Toledo vs. Cent. Michigan, 11 a.m.

Akron vs. Buffalo, 1:30 p.m.

Kent St. vs. Miami (Ohio), 4 p.m.

Ohio vs. Ball St., 6:30 p.m.

Friday

Toledo-Cent. Michigan winner vs. Akron-Buffalo winner, 5 p.m.

Kent St.-Miami (Ohio) winner vs. Ohio-Ball St. winner, 8:30 p.m.

Saturday

Championship, 7:30 p.m.

No. 8 PURDUE 69, INDIANA 67

INDIANA (18-12): Jackson-Davis 7-12 1-1 15, Kopp 5-9 0-0 14, R.Thompson 4-8 0-0 9, Johnson 7-15 4-4 18, Stewart 1-4 3-3 5, Phinisee 2-7 0-0 4, Geronimo 0-1 0-0 0, Durr 0-2 2-2 2, Bates 0-2 0-0 0. Totals 26-60 10-10 67.

PURDUE (25-6): Gillis 3-6 0-1 7, Edey 5-11 0-3 10, Hunter 7-12 0-0 17, Ivey 2-11 4-4 10, Stefanovic 3-9 6-7 15, Williams 3-5 2-4 8, Morton 0-2 0-0 0, Furst 0-1 2-2 2, I.Thompson 0-1 0-0 0. Totals 23-58 14-21 69.

Halftime—Purdue 33-29. 3-Point Goals—Indiana 5-20 (Kopp 4-6, R.Thompson 1-4, Durr 0-1, Geronimo 0-1, Phinisee 0-2, Stewart 0-2, Johnson 0-4), Purdue 9-24 (Hunter 3-6, Stefanovic 3-6, Ivey 2-6, Gillis 1-3, Furst 0-1, Morton 0-1, I.Thompson 0-1). Rebounds—Indiana 32 (R.Thompson 10), Purdue 36 (Edey 11). Assists—Indiana 17 (Johnson 12), Purdue 15 (Hunter 5). Total Fouls—Indiana 21, Purdue 11. A—14,804 (14,846).

NOTRE DAME 78, PITTSBURGH 54

PITTSBURGH (11-20): Gueye 6-12 0-0 13, Hugley 5-8 3-5 13, Burton 2-9 2-2 6, Ezeakudo 0-5 0-0 0, Horton 2-9 0-0 5, Odukale 3-8 0-0 6, Collier 2-4 0-0 4, Santos 3-6 0-0 7, Jeffress 0-1 0-0 0, Amadasun 0-1 0-0 0, Fisch 0-1 0-0 0. Totals 23-64 5-7 54.

NOTRE DAME (22-9): Atkinson 5-6 0-0 10, Laszewski 6-7 2-2 17, Goodwin 4-9 0-0 10, Hubb 2-5 0-0 5, Ryan 5-9 0-0 15, Wesley 3-7 4-6 11, Wertz 1-2 0-0 3, Konieczny 1-1 0-0 3, Morgan 0-0 0-0 0, Sanders 0-1 3-4 3, Zona 0-1 1-2 1. Totals 27-48 10-14 78.

Halftime—Notre Dame 31-21. 3-Point Goals—Pittsburgh 3-26 (Gueye 1-4, Santos 1-4, Horton 1-6, Amadasun 0-1, Jeffress 0-1, Burton 0-3, Odukale 0-3, Ezeakudo 0-4), Notre Dame 14-24 (Ryan 5-7, Laszewski 3-3, Goodwin 2-5, Konieczny 1-1, Wertz 1-1, Hubb 1-3, Wesley 1-3, Sanders 0-1). Rebounds—Pittsburgh 26 (Gueye 8), Notre Dame 33 (Laszewski 9). Assists—Pittsburgh 10 (Burton 4), Notre Dame 21 (Hubb 6). Total Fouls—Pittsburgh 16, Notre Dame 9. A—8,555 (9,149).

No. 11 VILLANOVA 78, BUTLER 59

VILLANOVA (23-7): Dixon 0-4 0-0 0, Samuels 7-13 0-0 15, Slater 3-3 0-0 7, Gillespie 4-8 0-0 11, Moore 6-11 2-4 16, Daniels 4-7 2-2 11, Longino 4-9 0-0 10, Arcidiacono 2-4 3-4 8, Antoine 0-1 0-0 0, Patterson 0-1 0-0 0, Voigt 0-0 0-0 0. Totals 30-61 7-10 78.

BUTLER (13-18): Golden 0-4 0-0 0, Nze 1-3 4-6 6, Harris 7-13 2-2 19, Hodges 4-15 3-5 12, Thompson 2-6 3-4 7, Lukosius 3-5 0-0 7, Taylor 2-8 0-0 4, Groce 1-1 0-0 2, Mulloy 0-0 0-0 0, Hughes 0-0 0-0 0, Parker 0-0 0-0 0, Tate 0-0 2-2 2, Wilmoth 0-0 0-0 0. Totals 20-55 14-19 59.

Halftime—Villanova 38-24. 3-Point Goals—Villanova 11-24 (Gillespie 3-5, Moore 2-4, Longino 2-5, Slater 1-1, Arcidiacono 1-2, Daniels 1-3, Samuels 1-3, Patterson 0-1), Butler 5-25 (Harris 3-7, Lukosius 1-3, Hodges 1-5, Nze 0-1, Thompson 0-2, Golden 0-3, Taylor 0-4). Rebounds—Villanova 33 (Longino 7), Butler 24 (Nze 9). Assists—Villanova 13 (Gillespie 4), Butler 8 (Thompson 3). Total Fouls—Villanova 19, Butler 15. A—8,163 (9,100).

NAIA TOURNAMENT

First and Second Rounds

At Montgomery, Alabama

Friday

Georgetown (KY) vs. Huntington, 5 p.m.

Faulkner (AL) vs. Florida Memorial, 7 p.m.

Saturday

G1 winner vs. G2 winner, 5 p.m.

At Wichita, Kansas

Friday

Northwestern (Iowa) vs. Saint Francis, 7 p.m.

Briar Cliff (Iowa) vs. Bethel (KS), 9 p.m.

Saturday

G1 winner vs. G2 winner, 7 p.m.

At Marion

Friday

Southwestern (KS) vs. Indiana Tech, 2 p.m.

Ind. Wesleyan vs. Montreat (NC), 7 p.m.

Saturday

G1 winner vs. G2 winner, 6 p.m.

At Bourbonnais, Illinois

Friday

Oliver Nazarene vs. Lourdes (OH), 6 p.m.

Grace vs. Cumberlands (KY), 8 p.m.

Saturday

G1 winner vs. G2 winner, TBD

WOMEN

BIG TEN TOURNAMENT

At Indianapolis

March 2

Rutgers 75, Penn St. 50

Illinois 75, Wisconsin 66

March 3

Michigan St. 73, Purdue 69

Indiana 66, Rutgers 54

Northwestern 65, Minnesota 60

Nebraska 92, Illinois 74

March 4

Ohio St. 74, Michigan St. 58

Indiana 62, Maryland 51

Iowa 72, Northwestern 59

Nebraska 76, Michigan 73

March 5

Indiana 70, Ohio St. 62

Iowa 83, Nebraska 66

Today

Indiana vs. Iowa, 4 p.m.

ACC TOURNAMENT

At Greensboro, N.C.

March 2

Clemson 88, Syracuse 69

Duke 55, Pittsburgh 52

Wake Forest 61, Virginia 53

March 3

Virginia Tech 82, Clemson 60

Florida St. 63, Boston College 58

Miami 61, Duke 55

Georgia Tech 45, Wake Forest 40

March 4

Virginia Tech 87, North Carolina 80, OT

NC State 84, Florida St. 54

Miami 61, Louisville 59

Notre Dame 71, Georgia Tech 53

March 5

NC State 70, Virginia Tech 55

Miami 57, Notre Dame 54

Today

NC State vs. Miami, noon

BIG EAST TOURNAMENT

At Uncasville, Conn.

March 4

Georgetown 68, Providence 55

St. John’s 76, Xavier 69

Seton Hall 58, Butler 39

March 5

UConn 84, Georgetown 38

Marquette 105, DePaul 85

Villanova 76, St. John’s 52

Seton Hall 66, Creighton 65

Today

Marquette vs. UConn, 3 p.m.

Villanova vs. Seton Hall, 5:30 p.m.

Monday

Championship, 8 p.m.

HORIZON LEAGUE TOURNAMENT

March 1

N. Kentucky 73, Detroit 50

Milwaukee 55, Ill.-Chicago 46

Oakland 54, Wright St. 45

Robert Morris 70, PFW 56

March 3

Cleveland St. 59, N. Kentucky 51

IUPUI 72, Robert Morris 41

Oakland 63, Youngstown St. 52

Green Bay 57, Milwaukee 42

At Indianapolis

Monday

IUPUI vs. Oakland, noon

Cleveland St. vs. Green Bay, 2:30 p.m.

Tuesday

Championship, noon

MID-AMERICAN CONFERENCE