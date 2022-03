PGA

ARNOLD PALMER INVITATIONAL

At Bay Hill Club

At Orlando, Fla.

Yardage: 7,466; Par: 72

Third Round

Talor Gooch 69-68-72—209 Billy Horschel 67-71-71—209 Viktor Hovland 69-66-75—210 Scottie Scheffler 70-73-68—211 Gary Woodland 70-72-70—212 Chris Kirk 69-76-68—213 Graeme McDowell 68-76-69—213 Rory McIlroy 65-72-76—213 Corey Conners 72-73-69—214 Matt Fitzpatrick 73-71-70—214 Russell Henley 70-72-72—214 Tyrrell Hatton 69-68-78—215 Charles Howell III 68-73-74—215 Sungjae Im 68-77-70—215 Nick Watney 74-72-69—215 Will Zalatoris 68-77-70—215 Christiaan Bezuidenhout 73-74-69—216 Keegan Bradley 71-75-70—216 Sam Burns 72-69-75—216 Tom Hoge 78-69-69—216 Max Homa 69-74-73—216 Beau Hossler 67-74-75—216 Martin Laird 72-69-75—216 Jon Rahm 72-70-74—216 Aaron Wise 69-73-74—216

PUERTO RICO OPEN

At Grand Reserve Country Club

At Rio Grande, Puerto Rico

Yardage: 7,506; Par: 72

Third Round

Ryan Brehm 66-67-68—201 Michael Kim 65-69-70—204 Tommy Gainey 69-67-69—205 Max McGreevy 70-64-71—205 Andrew Novak 69-67-69—205 Chad Ramey 69-68-68—205 Kiradech Aphibarnrat 67-69-70—206 Christopher Gotterup 68-68-70—206 Callum Tarren 70-65-71—206 Brandon Wu 69-69-68—206 Scott Brown 71-69-67—207 Brice Garnett 70-68-69—207 Spencer Ralston 71-68-68—207 Aaron Baddeley 67-72-69—208 Bill Haas 72-66-70—208 Mark Hensby 70-67-71—208 Jim Herman 76-66-66—208 Matthias Schwab 70-66-72—208 Chase Seiffert 65-72-71—208 Brian Stuard 71-69-68—208 Dawie Van der Walt 72-66-70—208 Greg Chalmers 68-71-70—209 Sung Kang 69-68-72—209 Chan Kim 70-70-69—209 Kurt Kitayama 76-66-67—209

LPGA

HSBC WORLD CHAMPIONSHIP

At The New Tanjong

At Sentosa Island, Singapore

Yardage: 6,749; Par: 72

Third Round

In Gee Chun 70-68-66—204 Jin Young Ko 69-67-69—205 Jeongeun Lee6 70-70-65—205 Danielle Kang 68-71-68—207 Atthaya Thitikul 69-68-70—207 Amy Yang 69-67-71—207 Brooke Henderson 69-68-71—208 Pajaree Anannarukarn 69-69-71—209 Hannah Green 74-69-66—209 Nasa Hataoka 72-71-67—210 Megan Khang 69-68-73—210 Minjee Lee 71-69-70—210 Yealimi Noh 75-64-71—210 Su-Hyun Oh 69-70-71—210 Perrine Delacour 70-72-69—211 Ariya Jutanugarn 72-68-71—211 A Lim Kim 68-70-73—211 Jennifer Kupcho 69-71-71—211 Gaby Lopez 70-70-71—211 Leona Maguire 70-72-69—211 Madelene Sagstrom 71-69-71—211 Jenny Shin 70-71-70—211 Angel Yin 69-69-73—211 Xiyu Lin 69-72-71—212 Inbee Park 68-71-73—212 Patty Tavatanakit 67-74-71—212

DP World

KENYA OPEN

At Muthaiga Golf Club

At Nairobi, Kenya

Yardage: 7,184; Par: 71

Third Round

Ewen Ferguson 66-67-66—199 Wu Ashun 69-68-66—203 Marcus Kinhult 71-68-64—203 Jorge Campillo 70-69-65—204 Sebastian G. Rodriguez 70-68-66—204 David Horsey 69-70-65—204 Matthias Schmid 69-71-64—204 Aaron Cockerill 70-68-67—205 Thomas Detry 71-68-66—205 Masahiro Kawamura 67-66-72—205 Matthieu Pavon 69-68-68—205 Scott Jamieson 69-73-64—206 Thriston Lawrence 69-66-71—206 Hurly Long 68-68-70—206 Richard Sterne 71-68-67—206 Connor Syme 69-71-66—206 Daniel Gavins 64-73-70—207 Craig Howie 70-69-68—207 Espen Kofstad 69-70-68—207 Lukas Nemecz 68-70-69—207 Garrick Porteous 68-70-69—207 Shubhankar Sharma 65-67-75—207 Jesper Svensson 70-66-71—207

Champions

HOAG CLASSIC

At Newport Beach CC

At Newport Beach, Calif.

Yardage: 6,612; Par: 71

Second Round