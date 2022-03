Basketball

MEN

BIG TEN TOURNAMENT

At Indianapolis

Wednesday

Northwestern 71, Nebraska 69

Penn St. 60, Minnesota 51

Thursday

Indiana 74, Michigan 69

Iowa 112, Northwestern 76

Michigan St. 76, Maryland 72

Penn St. 71, Ohio St. 68

Friday

Indiana 65, Illinois 63

Iowa 84, Rutgers 74

Michigan St. 69, Wisconsin 63

Purdue 69, Penn St. 61

Today

Indiana vs. Iowa, 1 p.m.

Michigan St. vs. Purdue, 3:30 p.m.

Sunday

Championship, 3:30 p.m.

No. 9 PURDUE 69,

PENN ST. 61

PENN ST. (14-17): Harrar 7-9 1-2 15, Lundy 0-8 2-3 2, Dread 2-4 0-0 6, Johnson 3-10 0-0 7, Pickett 6-10 2-2 16, Sessoms 4-14 0-0 9, Cornwall 2-3 0-0 6, Lee 0-0 0-0 0, Scott 0-1 0-0 0. Totals 24-59 5-7 61.

PURDUE (26-6): Gillis 2-3 0-0 4, Edey 6-10 3-4 15, Hunter 3-7 0-1 8, Ivey 6-13 4-4 17, Stefanovic 0-4 2-2 2, Williams 4-7 1-2 9, Newman 4-4 2-4 12, Morton 1-3 0-0 2, Thompson 0-1 0-0 0. Totals 26-52 12-17 69.

Halftime—Purdue 35-31. 3-Point Goals—Penn St. 8-26 (Cornwall 2-3, Dread 2-3, Pickett 2-3, Sessoms 1-3, Johnson 1-6, Scott 0-1, Lundy 0-7), Purdue 5-14 (Newman 2-2, Hunter 2-3, Ivey 1-4, Gillis 0-1, Thompson 0-1, Stefanovic 0-3). Rebounds—Penn St. 27 (Harrar 12), Purdue 32 (Ivey 7). Assists—Penn St. 11 (Pickett 6), Purdue 14 (Williams 5). Total Fouls—Penn St. 17, Purdue 11.

INDIANA 65,

No. 16 ILLINOIS 63

INDIANA (20-12): Jackson-Davis 9-13 3-4 21, Kopp 1-3 0-1 3, Thompson 3-7 2-2 10, Johnson 5-15 3-4 13, Stewart 1-3 0-0 2, Phinisee 3-7 0-0 6, Galloway 4-6 0-0 8, Geronimo 0-0 2-2 2, Bates 0-1 0-0 0, Durr 0-1 0-0 0. Totals 26-56 10-13 65.

ILLINOIS (22-9): Hawkins 5-10 4-7 18, Cockburn 8-13 7-8 23, Frazier 4-10 1-1 11, Plummer 2-12 0-0 6, Williams 0-0 0-0 0, Curbelo 1-7 3-7 5, Payne 0-1 0-0 0, Goode 0-1 0-0 0, Melendez 0-2 0-0 0. Totals 20-56 15-23 63.

Halftime—Illinois 33-31. 3-Point Goals—Indiana 3-10 (Thompson 2-2, Kopp 1-3, Johnson 0-1, Stewart 0-1, Phinisee 0-3), Illinois 8-22 (Hawkins 4-7, Frazier 2-6, Plummer 2-7, Curbelo 0-1, Goode 0-1). Rebounds—Indiana 33 (Thompson 9), Illinois 34 (Cockburn, Curbelo 10). Assists—Indiana 16 (Johnson 6), Illinois 15 (Frazier 6). Total Fouls—Indiana 19, Illinois 13.

ACC TOURNAMENT

At Brooklyn, N.Y.

Tuesday

Boston College 66, Pittsburgh 46

Clemson 70, NC State 64

Louisville 84, Georgia Tech 74

Wednesday

Syracuse 96, Florida St. 57

Boston College 82, Wake Forest 77, OT

Virginia Tech 76, Clemson 75, OT

Virginia 51, Louisville 50

Thursday

Duke 88, Syracuse 79

Miami 71, Boston College 69, OT

Virginia Tech 87, Notre Dame 80

North Carolina 63, Virginia 43

Friday

Duke 80, Miami 76

Virginia Tech 72, North Carolina 59

Today

Duke vs. Virginia Tech, 8:30 p.m.

BIG EAST TOURNAMENT

At New York, N.Y.

Wednesday

Butler 89, Xavier 82, OT

St. John’s 92, DePaul 73

Seton Hall 57, Georgetown 53

Thursday

Providence 65, Butler 61

Creighton 74, Marquette 63

Villanova 66, St. John’s 65

UConn 62, Seton Hall 52

Friday

Creighton 85, Providence 58

Villanova 63, UConn 60

Today

Creighton vs. Villanova, 6:30 p.m.

MAC TOURNAMENT

At Cleveland, Ohio

Thursday

Toledo 72, Cent. Michigan 71

Akron 70, Buffalo 68

Kent St. 85, Miami (Ohio) 75

Ohio 77, Ball St. 67

Friday

Akron 70, Toledo 62

Kent St. 67, Ohio 61

Today

Akron vs. Kent St., 7:30 p.m.

NCAA AUTOMATIC BIDS

Bryant, Northeast

Chattanooga, Southern

Colgate, Patriot League

Delaware, Colonial Athletic

Georgia St., Sun Belt

Gonzaga, West Coast

Jacksonville St., Atlantic Sun

Longwood, Big South

Loyola Chicago, Missouri Valley

Murray St., Ohio Valley

South Dakota St., Summit League

Wright St., Horizon League

TOURNAMENT SCORES

American Athletic

Quarterfinal

Houston 69, Cincinnati 56

Tulane 69, Temple 60

SMU 83, Tulsa 58

Atlantic 10

Quarterfinal

Davidson 74, Fordham 56

Saint Louis 57, St. Bonaventure 56

Dayton 75, UMass 72

Big 12

Semifinal

Kansas 75, TCU 62

Big Sky

Semifinal

Montana St. 69, Weber St. 66

Conference USA

Semifinal

Louisiana Tech 42, North Texas 36

UAB 102, Middle Tennessee 98, 3OT

Metro Atlantic Athletic

Semifinal

Monmouth (NJ) 72, Rider 68

St. Peter’s 64, Quinnipiac 52

Mid-Eastern Athletic Conference

Semifinal

Norfolk St. 72, Morgan St. 63

Southeastern

Quarterfinal

Texas A&M 67, Auburn 62

Arkansas 79, LSU 67

Tennessee 72, Mississippi St. 59

Kentucky 77, Vanderbilt 71

Southland

Semifinal

Texas A&M-CC 71, Nicholls 64

SE Louisiana 74, New Orleans 65

Southwestern Athletic

Semifinal

Texas Southern 73, Grambling St. 54

NCAA DIII TOURNAMENT

Third Round

Friday

Mary Hardin-Baylor 89, CWRU 84, OT

Elmhurst 79, Calvin 77

Wabash 73, Williams 59

Ill. Wesleyan 77, Wheaton (Ill.) 73

Marietta 89, Oswego St. 81

Chris. Newport 93, Stockton 54

Randolph-Macon 92, UMass Dartmouth 69

WPI 56, Rensselaer 55

Quarterfinals

Today

Mary Hardin-Baylor vs. Elmhurst, 8 p.m.

Wabash vs. Ill. Wesleyan, 8:30 p.m.

Marietta vs. Chris. Newport, 7 p.m.

Randolph-Macon vs. WPI, 7:30 p.m.

NAIA TOURNAMENT

First and Second Rounds

At Montgomery, Alabama

Friday

Huntington 80, Georgetown (KY) 69

Faulkner (AL) 77, Florida Memorial 66

Today

Huntington vs. Faulkner (AL), 5 p.m.

HUNTINGTON 80, GEORGETOWN 69

Huntington 40 40 — 80 Georgetown 40 29 — 69

Huntington: West 1, Humrichous 14, Middlesworth 24, Pulver 13, Goodline 18, Sparks 10

Georgetown: wales 7, Boyd 13, Jones 29, LaMont 2, Brooks 10, Turay 8

At Wichita, Kansas

Friday

Saint Francis 91, Northwestern (Iowa) 85

Bethel (KS) 86, Briar Cliff (Iowa) 70

Today

Saint Francis vs. Bethel (KS), 7 p.m.

SAINT FRANCIS 91, NORTHWESTERN 85

Northwestern 30 55 — 85 Saint Francis 47 44 — 91

Saint Francis: Ejah 14, Mull 19, McKeeman 17, Cushingberry 21, Bailey 9, Burke 11

Northwestern: Van Kalsbeek 45, Geddes 2, Hilbrands 12, DeMeulenaere 10, Onken 7, Moser 9

At Marion

Friday

Indiana Tech 70, Southwestern (KS) 61

Ind. Wesleyan 80, Montreat (NC) 65

Today

Indiana Tech vs. Ind. Wesleyan, 6 p.m.

INDIANA TECH 70, SOUTHWESTERN 61

Southwestern 24 37 — 61 Indiana Tech 29 41 — 70

Indiana Tech: Stein 15, Smith 10, Kline 14, Helm 8, McKinney 8, Davison 9, J. Luciani 4, Lehrman 2

Southwestern: Clark 17, O’Brien 11, Kendrick 8, Pierce 10, Bol 6, Robinson 2, Kinser 7

At Bourbonnais, Illinois

Friday

Olivet Nazarene 90, Lourdes (OH) 88

Grace 73, Cumberlands (KY) 71

Today

Olivet Nazarene vs. Grace, 6 p.m.

GRACE 73, CUMBERLANDS 71

Cumberlands 34 37 — 71 Grace 40 33 — 73

Grace: J. Gibbs 8, Gill 2, Wadding 4, Davidson 18, Malone 17, Stoltzfus 3, C. Gibbs 7, Scott 14

Cumberlands: Hinson 26, Davis 13, Payton 4, Fitzgerald 2, Hall 2, Harris 24

WOMEN

MAC TOURNAMENT

At Cleveland, Ohio

Wednesday

Toledo 80, Ohio 67

Ball St. 60, N. Illinois 54

Buffalo 63, W. Michigan 49

Akron 81, Bowling Green 67

Friday

Ball St. 71, Toledo 66

Buffalo 82, Akron 43

Today

Ball St. vs. Buffalo, 11 a.m.

BALL STATE 71,

TOLEDO 66

BALL STATE (20-11): Latimer 2-3 4-6 8, Dis Agustsdottir 1-7 0-0 2, Freeman 7-16 3-4 19, Becki 4-6 3-4 12, Kiefer 5-8 1-1 12, Puiggros 2-5 0-0 5, Subirats 2-3 1-1 5, Rauch 2-5 4-5 8, Turner 0-0 0-0 0. Totals 25-53 16-21 71.

TOLEDO (26-5): Cook 1-5 2-2 4, Wiard 5-13 4-5 16, Lockett 6-16 2-8 14, Goss 4-6 0-0 9, Mikonowicz 3-10 3-4 9, Noveroske 1-1 0-0 2, Jansen 1-3 0-0 3, Garcia 3-5 2-2 9, Curry 0-0 0-0 0. Totals 24-59 13-21 66.

Ball St. 20 19 12 20 — 71 Toledo 15 10 21 20 — 66

3-Point Goals—Ball St. 5-15 (Dis Agustsdottir 0-3, Freeman 2-6, Becki 1-3, Kiefer 1-1, Puiggros 1-2), Toledo 5-15 (Wiard 2-3, Locket 0-3, Goss 1-3, Mikonowicz 0-1, Jansen 1-2, Garcia 1-3). Fouled Out—None. Rebounds—Ball St. 30 (Becki, Rauch 6), Toledo 38 (Wiard 7). Assists—Ball St. 12 (Becki 6), Toledo 8 (Lockett 4). Total Fouls—Ball St. 19, Toledo 19.

TOURNAMENT SCORES

America East

Championship

Albany (NY) 56, Maine 47

Big 12

Quarterfinal

Oklahoma 80, Kansas 68

Baylor 76, Oklahoma St. 36

Iowa St. 66, West Virginia 60

Big Sky

Championship

Montana St. 75, N. Arizona 64

Big West

Semifinal

Hawaii 69, UC Riverside 55

UC Irvine 84, UC Davis 75, OT

Colonial Athletic Association

Quarterfinal

Drexel 60, Hofstra 39

Coll. of Charleston 70, Elon 59

Delaware 61, William & Mary 35

Conference USA

Semifinal

Charlotte 66, North Texas 63

Ivy League

Princeton 72, Harvard 67

Columbia 67, Yale 38

Metro Atlantic Athletic

Semifinal

Fairfield 75, Niagara 38

Manhattan 72, Quinnipiac 59

Mid-Eastern Athletic Conference

Semifinal

Howard 68, Md.-Eastern Shore 54

Norfolk St. 53, Morgan St. 51

Missouri Valley

Quarterfinal

S. Illinois 77, Indiana St. 61

Illinois St. 68, Loyola Chicago 52

Missouri St. 63, Drake 49

Southland

Quarterfinal

Incarnate Word 90, McNeese St. 63

SE Louisiana 80, New Orleans 66

Southwestern Athletic

Semifinal

Alabama St. 74, Grambling St. 59

Jackson St. 59, Southern U. 46

Western Athletic

Semifinal

Stephen F. Austin 68, Utah Valley St. 42

Grand Canyon 64, Cal Baptist 60

NCAA AUTOMATIC BIDS

Albany (NY), American East

Belmont, Ohio Valley

Gonzaga, West Coast

Iowa, Big Ten

IUPUI, Horizon League

Kentucky, Southeastern

Longwood, Big South

Mercer, Southern

Montana St., Big Sky

NC State, Atlantic Coast

South Dakota, Summit League

Stanford, Pac-12

Texas-Arlington, Sun Belt

UConn, Big East

UMass, Atlantic 10

NCAA DIII TOURNAMENT

Third and Fourth Rounds

At Lexington, Kentucky

Friday

Trine 58, Springfield 49

Transylvania 63, Mary Hardin-Baylor 58

Today

Trine at Transylvania, 6 p.m.

TRINE 58, SPRINGFIELD 49

Springfield 10 9 17 13 — 49 Trine 17 18 13 10 — 58

Trine: Ardis 6, Wildman 4, Sloneker 6, Bieniewicz 24, A. Argyle 6, K. Argyle 4, Stewart 4, Underhill 4

Springfield: Wentland 9, Hourihan 20, Vinton 12, Lyons 4, Czeremcha 4

NAIA TOURNAMENT

First and Second Rounds

At Omaha, Nebraska

Friday

Dakota Wslyn. (SD) 69, Saint Francis 58

Bethel (TN) 79, Saint Xavier (IL) 69

Today

Dakota Wesleyan (SD) vs. Bethel (TN),

5:30 p.m.

DAKOTA WESLEYAN 69,

SAINT FRANCIS 58

Saint Francis 18 15 15 10 — 58 Dakota Wslyn 12 18 17 22 — 69

Dakota Wesleyan: Kirk 7, Hansen 7, Osthus 4, Reiner 22, Campbell 15, Ihnen 12, Gottlob 2

Saint Francis: Parrett 9, Crawford 6, Crowe 5, Kunkel 15, Pate 9, McKnight 8, Scaggs 6

At Dayton, Tennessee

Friday

Bryan (TN) 81, Webber Int’l (FL) 65

Pikeville (KY) 51, Indiana Tech 44

Today

Bryan (TN) vs. Pikeville (KY), 4 p.m.

PIKEVILLE 51, INDIANA TECH 44

Pikeville 12 15 8 16 — 51 Indiana Tech 10 8 14 12 — 44

Pikeville: Englert 13, Frazier 4, Stamper 14, Sideri 2, Feltner 10, Reed 3, McNulty 5

Indiana Tech: Andrews 15, Tuominen 8, Foy 13, Whitaker 5, Salisbury 1, Decker-Terres 2