PGA

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

At TPC Sawgrass

At Ponte Vedra Beach, Fla.

Yardage: 7,256; Par: 72

Partial Second Round

Suspended due to weather

Tommy Fleetwood 33-33—66 Tom Hoge 31-35—66 Kramer Hickok 33-34—67 Joaquin Niemann 32-35—67 Keith Mitchell 33-34—67 Anirban Lahiri 32-35—67 Brian Harman 32-36—68 Sam Burns 32-36—68 Abraham Ancer 35-33—68 Taylor Pendrith 34-34—68 Kevin Kisner 33-35—68 Harold Varner III 34-35—69 Will Zalatoris 33-36—69 Louis Oosthuizen 35-34—69 Cameron Smith 34-35—69 Jon Rahm 34-35—69 Jhonattan Vegas 35-34—69 Alex Noren 34-35—69 Andrew Putnam 34-35—69 Sam Ryder 36-33—69 Russell Henley 33-36—69 Jason Day 33-36—69 Maverick McNealy 38-32—70 Francesco Molinari 37-33—70 K.H. Lee 36-34—70 Sebastián Muñoz 35-35—70 Jimmy Walker 34-36—70 Paul Casey 31-39—70 Joel Dahmen 36-34—70 Corey Conners 35-35—70 Tyrrell Hatton 36-34—70 Lanto Griffin 36-34—70 Pat Perez 35-35—70 Peter Malnati 35-35—70 Scott Piercy 34-36—70 Chesson Hadley 36-34—70 Talor Gooch 36-34—70 Russell Knox 37-34—71 Beau Hossler 37-34—71 Aaron Wise 36-35—71 Doc Redman 37-34—71 Richy Werenski 35-36—71 Sergio Garcia 35-36—71 Erik van Rooyen 36-35—71 Ryan Palmer 37-34—71 Adam Long 34-37—71 Viktor Hovland 37-34—71 Gary Woodland 34-37—71 Chris Kirk 36-35—71 Cameron Young 34-37—71 Lee Hodges 37-35—72 Mito Pereira 37-35—72 Sungjae Im 37-35—72 Martin Laird 35-37—72 Cameron Champ 37-35—72 Patrick Cantlay 36-36—72 Brandt Snedeker 36-36—72 Matthew Wolff 35-37—72 Hank Lebioda 37-35—72 Hayden Buckley 38-34—72 Keegan Bradley 37-35—72 Mackenzie Hughes 37-35—72 Jason Kokrak 36-36—72

Leaderboard

SCORE THRU Tommy Fleetwood -6 18 Tom Hoge -6 18 Brice Garnett -6 13 Kramer Hickok -5 18 Joaquin Niemann -5 18 Keith Mitchell -5 18 Anirban Lahiri -5 18 Daniel Berger -5 16 Brian Harman -4 18 Sam Burns -4 18 Abraham Ancer -4 18 Taylor Pendrith -4 18 Kevin Kisner -4 18

LPGA

HONDA THAILAND

At Pattaya Old Course

At Chon Buri, Thailand

Yardage: 6,576; Par: 72

Second Round

Nasa Hataoka 63-65—128 Su-Hyun Oh 63-65—128 Celine Boutier 65-64—129 Nanna Koerstz Madsen 65-64—129 Xiyu Lin 64-66—130 Brooke Henderson 65-67—132 Jennifer Kupcho 65-67—132 Carlota Ciganda 66-67—133 Alison Lee 65-68—133 Minjee Lee 69-64—133 Esther Henseleit 63-71—134 Hyo Joo Kim 69-65—134 Jeongeun Lee6 66-68—134 Gaby Lopez 68-66—134 Jaravee Boonchant 70-65—135 Hannah Green 70-65—135 Danielle Kang 66-69—135 Min Lee 67-68—135 So Yeon Ryu 69-66—135 Hinako Shibuno 67-68—135 Amy Yang 66-69—135 Megan Khang 69-67—136 A Lim Kim 67-69—136 Jeong Eun Lee 68-68—136 Lucy Li 67-69—136 Yu Liu 66-70—136 Leona Maguire 70-66—136 Lizette Salas 66-70—136 Lindsey Weaver-Wright 65-71—136 In Gee Chun 68-69—137 Stacy Lewis 67-70—137 Emily Pedersen 70-67—137 Madelene Sagstrom 68-69—137 Sarah Schmelzel 68-69—137 Patty Tavatanakit 71-66—137 Atthaya Thitikul 70-67—137 Marina Alex 71-67—138 Matilda Castren 70-68—138 Moriya Jutanugarn 70-68—138 Kaitlyn Papp 68-70—138 Yuka Saso 68-70—138 Emma Talley 69-69—138 Brittany Altomare 68-71—139 Pajaree Anannarukarn 68-71—139 Wei-Ling Hsu 69-70—139 Rina Tatematsu 69-70—139 Angel Yin 71-68—139

DP World

MYGOLFLIFE OPEN

At Pecanwood G&CC

At Hartbeespoort, South Africa

Yardage: 7,697; Par: 72

Second Round