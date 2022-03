AUTO RACING

Cup Series

RUOFF MORTGAGE 500 LINEUP

After Saturday qualifying; race today

At Avondale, Ariz.

Lap length: 1 mile

(Car number in parentheses)

1. (12) Ryan Blaney, Ford, 132.709 mph.

2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 132.353.

3. (24) William Byron, Chev., 132.275.

4. (20) Christopher Bell, Toyota, 132.270.

5. (10) Aric Almirola, Ford, 131.984.

6. (14) Chase Briscoe, Ford, 131.945.

7. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 131.941.

8. (2) Austin Cindric, Ford, 131.873.

9. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 131.772.

10. (22) Joey Logano, Ford, 129.922.

11. (18) Kyle Busch, Toyota, 132.091.

12. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 131.757.

13. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 131.579.

14. (43) Erik Jones, Chevrolet, 131.071.

15. (45) Kurt Busch, Toyota, 130.885.

16. (4) Kevin Harvick, Ford, 130.819.

17. (1) Ross Chastain, Chev., 130.724.

18. (6) Brad Keselowski, Ford, 130.700.

19. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 130.501.

20. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 130.425.

21. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 130.326.

22. (34) Michael McDowell, Frd, 130.138.

23. (99) Daniel Suárez, Chev., 130.110.

24. (21) Harrison Burton, Ford, 130.091.

25. (41) Cole Custer, Ford, 130.006.

26. (17) Chris Buescher, Ford, 129.898.

27. (23) Bubba Wallace, Toyota, 129.786.

28. (31) Justin Haley, Chevrolet, 129.660.

29. (16) AJ Allmendinger, Chev., 129.468.

30. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 128.361.

31. (77) Landon Cassill, Chev., 127.276.

32. (51) Cody Ware, Ford, 127.262.

33. (38) Todd Gilliland, Ford, 127.213.

34. (78) BJ McLeod, Ford, 126.533.

35. (15) Garrett Smithley, Ford, 123.317.

36. (47) Ricky Stenhouse Jr., Chev., .000.

Xfinity Series

UNITED RENTALS 200

At Avondale, Ariz.

Lap length: 1 mile

(Start position in parentheses)

1. (2) Noah Gragson, Chevrolet, 200 laps, 59 points.

2. (5) Brandon Jones, Toyota, 200, 51.

3. (8) Josh Berry, Chevrolet, 200, 42.

4. (1) Trevor Bayne, Toyota, 200, 50.

5. (11) John H. Nemechek, Toy., 200, 0.

6. (3) Ty Gibbs, Toyota, 200, 37.

7. (17) AJ Allmendinger, Chev., 200, 37.

8. (15) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 32.

9. (22) Landon Cassill, Chev., 200, 34.

10. (24) Justin Allgaier, Chev., 200, 41.

11. (4) Ryan Sieg, Ford, 199, 26.

12. (16) Jeb Burton, Chevrolet, 199, 25.

13. (26) Brandon Brown, Chev., 199, 24.

14. (9) Sheldon Creed, Chev., 199, 23.

15. (18) Brett Moffitt, Chevrolet, 199, 22.

16. (35) Ryan Ellis, Chevrolet, 199, 21.

17. (12) Austin Hill, Chevrolet, 199, 20.

18. (14) Jeremy Clements, Chev., 199, 19.

19. (23) Alex Labbe, Chevrolet, 199, 18.

20. (13) Bayley Currey, Chev., 199, 17.

21. (19) Stefan Parsons, Chev., 198, 16.

22. (7) Sam Mayer, Chevrolet, 198, 17.

23. (31) Mason Massey, Chev., 198, 14.

24. (25) Myatt Snider, Chevrolet, 198, 13.

25. (32) JJ Yeley, Ford, 198, 12.

26. (28) Nick Sanchez, Chev., 198, 11.

27. (36) Joe Graf Jr, Ford, 197, 10.

28. (33) Jade Buford, Chevrolet, 197, 9.

29. (38) Ryan Vargas, Chevrolet, 197, 8.

30. (10) Kyle Weatherman, Chev., 197, 7.

31. (29) David Starr, Ford, 196, 6.

32. (20) Kyle Sieg, Ford, 196, 5.

33. (27) Kaz Grala, Chevrolet, 196, 0.

34. (34) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 196, 3.

35. (30) Josh Williams, Chevrolet, 178, 2.

36. (6) Parker Retzlaff, Ford, 158, 1.

37. (37) Anthony Alfredo, Chev., 147, 1.

38. (21) Riley Herbst, Ford, 20, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 98.692 mph.

Time of Race: 2 hr., 1 min., 35 sec.

Margin of Victory: 2.555 seconds.

Caution Flags: 4 for 33 laps.

Lead Changes: 16 among 6 drivers.

Lap Leaders: T.Bayne 0-33; N.Gragson 34-41; T.Bayne 42; N.Gragson 43-44; T.Bayne 45-48; N.Gragson 49; B.Jones 50-54; N.Gragson 55-60; B.Jones 61-69; N.Gragson 70-94; J.Allgaier 95-99; B.Jones 100-101; J.Nemechek 102-112; N.Gragson 113-169; R.Sieg 170-171; B.Jones 172-185; N.Gragson 186-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): N.Gragson, 7 times for 114 laps; T.Bayne, 3 times for 38 laps; B.Jones, 4 times for 30 laps; J.Nemechek, 1 time for 11 laps; J.Allgaier, 1 time for 5 laps; R.Sieg, 1 time for 2 laps.

Wins: N.Gragson, 1; T.Gibbs, 1; A.Hill, 1.

Top 14 in Points: 1. N.Gragson, 203; 2. T.Gibbs, 164; 3. J.Allgaier, 161; 4. A.Allmendinger, 160; 5. J.Berry, 150; 6. D.Hemric, 135; 7. B.Jones, 121; 8. R.Sieg, 98; 9. S.Mayer, 97; 10. R.Herbst, 95; 11. A.Hill, 94; 12. T.Bayne, 94; 13. B.Brown, 92; 14. S.Creed, 89.

NHRA

AMALIE MOTOR OIL GATORNATIONALS

At Gainesville, Fla.

Pairings based on results in qualifying, which ended Saturday.

Top Fuel

1. Tripp Tatum, 3.674 seconds, 331.53 mph vs. 16. Lex Joon, 4.060, 295.66; 2. Brittany Force, 3.684, 337.75 vs. 15. Clay Millican, 4.056, 248.52; 3. Steve Torrence, 3.697, 329.50 vs. 14. Tony Schumacher, 3.983, 266.32; 4. Mike Salinas, 3.709, 332.10 vs. 13. Krista Baldwin, 3.865, 297.55; 5. Doug Kalitta, 3.718, 330.47 vs. 12. Alex Laughlin, 3.858, 319.98; 6. Justin Ashley, 3.722, 330.96 vs. 11. Josh Hart, 3.783, 306.88; 7. Spencer Massey, 3.735, 324.12 vs. 10. Doug Foley, 3.775, 313.44; 8. Austin Prock, 3.761, 326.71 vs. 9. Billy Torrence, 3.763, 328.78.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.831, 333.41 vs. 16. John Smith, Dodge Charger, 9.754, 102.99; 2. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.891, 328.22 vs. 15. John Force, Camaro, 8.924, 75.58; 3. Cruz Pedregon, Charger, 3.891, 327.35 vs. 14. Jim Campbell, Charger, 8.903, 68.36; 4. Matt Hagan, Charger, 3.898, 320.13 vs. 13. Dave Richards, Mustang, 8.773, 85.61; 5. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.907, 326.40 vs. 12. Terry Haddock, Mustang, 8.436, 87.67; 6. Blake Alexander, Mustang, 3.918, 319.98 vs. 11. J.R. Todd, Supra, 8.381, 86.92; 7. Bob Tasca III, Mustang, 4.057, 249.63 vs. 10. Ron Capps, Charger, 7.487, 90.36; 8. Chad Green, Mustang, 4.075, 313.66 vs. 9. Paul Lee, Charger, 4.495, 200.44.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.468, 211.66 vs. 16. Stefan Emryd, Dodge Dart, 6.989, 188.86; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.482, 212.06 vs. 15. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.577, 210.24; 3. Erica Enders, Camaro, 6.510, 211.89 vs. 14. Bo Butner, Camaro, 6.571, 209.92; 4. Rodger Brogdon, Camaro, 6.510, 210.31 vs. 13. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.556, 210.11; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.511, 211.63 vs. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.549, 210.44; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.511, 211.10 vs. 11. Mason McGaha, Camaro, 6.534, 210.31; 7. Camrie Caruso, Camaro, 6.516, 210.70 vs. 10. Cristian Cuadra, Mustang, 6.528, 211.43; 8. Dallas Glenn, Camaro, 6.524, 209.43 vs. 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.528, 211.93.