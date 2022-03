PGA

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

At TPC Sawgrass

At Ponte Vedra Beach, Fla.

Yardage: 7,256; Par: 72

Second Round

Sam Burns 68-69—137 Tom Hoge 66-71—137 Erik Van Rooyen 71-67—138 Harold Varner III 69-69—138 Abraham Ancer 68-71—139 Paul Casey 70-69—139 Tommy Fleetwood 66-73—139 Keith Mitchell 67-72—139 Taylor Pendrith 68-71—139 Corey Conners 70-69—139 Anirban Lahiri 67-73—140 Doug Ghim 70-70—140 Cameron Smith 69-71—140 Joaquin Niemann 67-73—140 Will Zalatoris 69-71—140 Doc Redman 71-70—141 Justin Thomas 72-69—141 Louis Oosthuizen 69-72—141 Bubba Watson 73-68—141 Joel Dahmen 70-71—141 Jon Rahm 69-72—141 Sergio Garcia 71-71—142 Brendan Steele 73-69—142 Russell Henley 69-73—142 Daniel Berger 67-75—142 Kramer Hickok 67-75—142 Dustin Johnson 69-73—142 Hank Lebioda 72-70—142 Kevin Kisner 68-74—142 Russell Knox 71-71—142 Seamus Power 71-71—142 Brian Harman 68-74—142 Pat Perez 70-72—142 Adam Long 71-71—142

LPGA

HONDA LPGA THAILAND

At Pattaya Old Course

At Chon Buri, Thailand

Yardage: 6,576; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-N. Koerstz Madsen 65-64-66-67—262 Xiyu Lin 64-66-66-66—262 Celine Boutier 65-64-67-67—263 Brooke Henderson 65-67-66-67—265 Amy Yang 66-69-66-64—265 Hyo Joo Kim 69-65-67-65—266 Jennifer Kupcho 65-67-67-67—266 Danielle Kang 66-69-67-66—268 Jeongeun Lee6 66-68-70-64—268 Hinako Shibuno 67-68-66-67—268 Atthaya Thitikul 70-67-66-65—268 Nasa Hataoka 63-65-70-71—269 Esther Henseleit 63-71-70-65—269 Alison Lee 65-68-66-70—269 Minjee Lee 69-64-67-69—269 Lucy Li 67-69-64-69—269 Leona Maguire 70-66-69-64—269 Yuka Saso 68-70-69-62—269 Gaby Lopez 68-66-64-72—270 Patty Tavatanakit 71-66-68-65—270 Perrine Delacour 67-73-64-67—271 A Lim Kim 67-69-68-67—271 Su-Hyun Oh 63-65-73-70—271 So Yeon Ryu 69-66-68-68—271 Sarah Schmelzel 68-69-65-69—271 Emma Talley 69-69-67-66—271 Hannah Green 70-65-67-70—272 Megan Khang 69-67-69-67—272 Lizette Salas 66-70-73-64—273 Pajaree Anannarukarn 68-71-69-66—274 Matilda Castren 70-68-68-68—274 L. Weaver-Wright 65-71-67-71—274

DP World

MYGOLFLIFE OPEN

At Pecanwood G&CC

At Hartbeespoort, South Africa

Yardage: 7,697; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)