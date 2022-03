PGA

VALSPAR CHAMPIONSHIP

At Innisbrook, Copperhead

At Palm Harbor, Fla.

Yardage: 7,340; Par: 71

First Round

Sam Burns 33-31—64 Adam Hadwin 31-33—64 David Lipsky 32-32—64 Jhonattan Vegas 32-32—64 Danny Lee 33-32—65 Davis Riley 34-31—65 Scott Stallings 34-31—65 Richy Werenski 33-32—65 Kramer Hickok 32-34—66 Doc Redman 33-33—66 Justin Thomas 36-30—66 Stewart Cink 35-32—67 Matt Fitzpatrick 35-32—67 Tommy Fleetwood 34-33—67 Brice Garnett 35-32—67 Brian Harman 33-34—67 Dustin Johnson 33-34—67 Blake Kennedy 35-32—67 Brooks Koepka 33-34—67 Matt Kuchar 35-32—67 William McGirt 33-34—67 Matthew NeSmith 34-33—67 Louis Oosthuizen 36-31—67 Pat Perez 34-33—67 Chez Reavie 35-32—67 Xander Schauffele 34-33—67 Greyson Sigg 33-34—67 Webb Simpson 36-31—67 J.J. Spaun 35-32—67 Kevin Streelman 36-31—67 Sahith Theegala 35-32—67 Gary Woodland 35-32—67 Paul Barjon 34-34—68 Wesley Bryan 35-33—68 Wyndham Clark 36-32—68 Joel Dahmen 32-36—68 Luke Donald 37-31—68 Tyrrell Hatton 35-33—68 Andrew Landry 34-34—68 Troy Merritt 35-33—68 Collin Morikawa 33-35—68 Alex Noren 36-32—68 Henrik Norlander 35-33—68 Austin Smotherman 34-34—68 Robert Streb 35-33—68 Brian Stuard 36-32—68 Cameron Tringale 34-34—68 Jimmy Walker 34-34—68 Bubba Watson 33-35—68 Kiradech Aphibarnrat 35-34—69 Joseph Bramlett 34-35—69 Tyler Duncan 34-35—69 Luke Guthrie 37-32—69 Jim Herman 37-32—69 Lee Hodges 39-30—69 Viktor Hovland 34-35—69 Martin Kaymer 34-35—69 Patton Kizzire 35-34—69 Kelly Kraft 34-35—69 Shane Lowry 35-34—69 Denny McCarthy 34-35—69 Mito Pereira 35-34—69 J.T. Poston 35-34—69 Sam Ryder 34-35—69 Nick Taylor 35-34—69 Matt Wallace 34-35—69 Bernd Wiesberger 35-34—69 Aaron Wise 34-35—69 Abraham Ancer 37-33—70 Christiaan Bezuidenhout 36-34—70 Keegan Bradley 36-34—70 Jason Day 37-33—70 Tommy Gainey 36-34—70 Brandon Hagy 35-35—70 James Hahn 36-34—70 Mark Hensby 38-32—70 Harry Higgs 35-35—70 Kevin Kisner 37-33—70 Hank Lebioda 37-33—70 Adam Long 34-36—70 Max McGreevy 35-35—70 Seung-Yul Noh 36-34—70 Alex Smalley 34-36—70 Henrik Stenson 37-33—70 Jackson Suber 34-36—70 Curtis Thompson 35-35—70 Brendon Todd 33-37—70 Danny Willett 35-35—70 Dylan Wu 36-34—70 Ryan Brehm 35-36—71 Alex Fitzpatrick 35-36—71 Branden Grace 37-34—71 Bill Haas 36-35—71 Mackenzie Hughes 38-33—71 John Huh 36-35—71 Russell Knox 36-35—71 Greg Koch 35-36—71 Jason Kokrak 36-35—71 Nate Lashley 34-37—71 Peter Malnati 35-36—71 Taylor Moore 36-35—71 Carlos Ortiz 39-32—71 C.T. Pan 38-33—71 Matthias Schwab 36-35—71 Roger Sloan 36-35—71 Adam Svensson 37-34—71 Hayden Buckley 37-35—72 Lanto Griffin 38-34—72 Emiliano Grillo 38-34—72 Seth Reeves 37-35—72 Adam Schenk 37-35—72 Vaughn Taylor 36-36—72 Michael Thompson 40-32—72 Martin Trainer 35-37—72 Harold Varner III 39-33—72 Brandon Wu 37-35—72 Kevin Yu 36-36—72

DP World

STEYN CITY CHAMPIONSHIP

At The Club at Steyn City

At Johannesburg

Yardage: 7,716; Par: 72

First Round