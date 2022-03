PGA

VALSPAR CHAMPIONSHIP

At Innisbrook

At Palm Harbor, Fla.

Yardage: 7,340; Par: 71

Second Round

Matthew NeSmith 67-61—128 Adam Hadwin 64-66—130 Sam Burns 64-67—131 Scott Stallings 65-66—131 Justin Thomas 66-66—132 Davis Riley 65-68—133 Brian Harman 67-67—134 Xander Schauffele 67-67—134 Webb Simpson 67-67—134 Stewart Cink 67-68—135 Matt Fitzpatrick 67-68—135 Tommy Fleetwood 67-68—135 Martin Kaymer 69-66—135 David Lipsky 64-71—135 Troy Merritt 68-67—135 Louis Oosthuizen 67-68—135 Jhonattan Vegas 64-71—135 Richy Werenski 65-70—135 Gary Woodland 67-68—135 Joseph Bramlett 69-67—136 Tyrrell Hatton 68-68—136 Kevin Kisner 70-66—136 Patton Kizzire 69-67—136 Kevin Streelman 67-69—136 Kiradech Aphibarnrat 69-68—137 Joel Dahmen 68-69—137 Bill Haas 71-66—137 Brandon Hagy 70-67—137 Kramer Hickok 66-71—137 Brooks Koepka 67-70—137 Shane Lowry 69-68—137 Seung-Yul Noh 70-67—137 C.T. Pan 71-66—137 Pat Perez 67-70—137 Robert Streb 68-69—137 Brian Stuard 68-69—137 Brandon Wu 72-65—137 Tyler Duncan 69-69—138 Brice Garnett 67-71—138 Harry Higgs 70-68—138 John Huh 71-67—138 Dustin Johnson 67-71—138 Collin Morikawa 68-70—138 Alex Noren 68-70—138 Doc Redman 66-72—138 J.J. Spaun 67-71—138 Sahith Theegala 67-71—138 Michael Thompson 72-66—138 Paul Barjon 68-71—139

DP World

STEYN CITY CHAMPIONSHIP

At The Club at Steyn City

At Johannesburg

Yardage: 7,716; Par: 72

Second Round