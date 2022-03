AUTO RACING

Xfinity

NALLEY CARS 250

At Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 mile

(Start position in parentheses)

1. (4) Ty Gibbs, Toyota, 172 laps, 40 pts.

2. (14) Austin Hill, Chevrolet, 172, 43.

3. (7) AJ Allmendinger, Chev., 172, 44.

4. (24) Riley Herbst, Ford, 172, 33.

5. (10) Landon Cassill, Chev., 172, 33.

6. (26) Mason Massey, Chev., 172, 31.

7. (3) Brandon Jones, Toyota, 172, 32.

8. (28) Kyle Weatherman, Chev., 172, 29.

9. (13) Sheldon Creed, Chev., 172, 33.

10. (9) Ryan Sieg, Ford, 172, 27.

11. (21) JJ Yeley, Ford, 172, 26.

12. (32) Ryan Vargas, Chevrolet, 172, 25.

13. (19) Jeff. Earnhardt, Toyota, 172, 24.

14. (16) Brett Moffitt, Chevrolet, 172, 24.

15. (12) Jeb Burton, Chevrolet, 172, 28.

16. (27) Anthony Alfredo, Chev., 172, 21.

17. (35) Shane Lee, Toyota, 172, 20.

18. (11) Brandon Brown, Chev., 172, 26.

19. (17) Alex Labbe, Chevrolet, 172, 18.

20. (37) Tommy J Martins, Chev., 172, 24

21. (15) Sam Mayer, Chevrolet, 172, 23.

22. (36) Josh Williams, Chev., 172, 15.

23. (23) Joe Graf Jr, Ford, 172, 14.

24. (31) Kyle Sieg, Ford, 172, 13.

25. (25) Stefan Parsons, Chev., 172, 12.

26. (1) Noah Gragson, Chevrolet, 172, 20.

27. (38) Jesse Iwuji, Chevrolet, 172, 10.

28. (5) Trevor Bayne, Toyota, 172, 15.

29. (20) Bayley Currey, Chevrolet, 172, 8.

30. (22) Myatt Snider, Chevrolet, 171, 7.

31. (33) Matt Mills, Chevrolet, 165, 6.

32. (29) Sage Karam, Chevrolet, 154, 11.

33. (2) Josh Berry, Chevrolet, 153, 14.

34. (6) Justin Allgaier, Chevrolet, 152, 11.

35. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 113, 11.

36. (34) Loris Hezemans, Ford, 112, 0.

37. (18) Jeremy Clements, Chev., 106, 1.

38. (30) Jade Buford, Chevrolet, 105, 9.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 101.452 mph.

Time of Race: 2 hrs, 36 mins, 39 secs

Margin of Victory: 0.178 seconds.

Caution Flags: 10 for 56 laps.

Lead Changes: 11 among 10 drivers.

Lap Leaders: N.Gragson 0-25; B.Jones 26; N.Gragson 27-39; J.Berry 40-42; A.Allmendinger 43-83; S.Creed 84-98; T.Bayne 99-100; M.Snider 101-102; T.Bayne 103-138; A.Hill 139-165; R.Sieg 166-171; T.Gibbs 172

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Allmendinger, 1 time for 41 laps; N.Gragson, 2 times for 38 laps; T.Bayne, 2 times for 38 laps; A.Hill, 1 time for 27 laps; S.Creed, 1 time for 15 laps; R.Sieg, 1 time for 6 laps; J.Berry, 1 time for 3 laps; M.Snider, 1 time for 2 laps; T.Gibbs, 1 time for 1 lap; B.Jones, 1 time for 1 lap.

Wins: N.Gragson, 1; T.Gibbs, 1; A.Hill, 1.

Top five in Points: 1. N.Gragson, 203; 2. T.Gibbs, 164; 3. J.Allgaier, 161; 4. A.Allmendinger, 160; 5. J.Berry, 150.

Trucks

FR8 208

At Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 miles

(Start position in parentheses)

1. (19) C. Heim, Toyota, 135 laps, 40 pts.

2. (15) Ben Rhodes, Toyota, 135, 35.

3. (4) Ty Majeski, Toyota, 135, 43.

4. (1) Chandler Smith, Toyota, 135, 45.

5. (25) Zane Smith, Ford, 135, 32.

6. (2) Stewart Friesen, Toyota, 135, 41.

7. (11) Ryan Preece, Ford, 135, 0.

8. (9) Tanner Gray, Ford, 135, 37.

9. (18) Derek Kraus, Chevrolet, 135, 36.

10. (7) Austin Wayne Self, Chev., 135, 27.

11. (10) Tyler Ankrum, Toyota, 135, 33.

12. (8) Grant Enfinger, Chevrolet, 135, 34.

13. (22) Jack Wood, Chevrolet, 135, 24.

14. (20) Chase Purdy, Toyota, 135, 23.

15. (34) Jesse Little, Chevrolet, 135, 22.

16. (16) Christian Eckes, Toyota, 135, 35.

17. (29) Chris Hacker, Toyota, 135, 20.

18. (33) Jordan Anderson, Chev., 135, 19.

19. (31) Matt Jaskol, Toyota, 135, 18.

20. (30) Spencer Boyd, Chev., 134, 17.

21. (21) Kris Wright, Chevrolet, 134, 16.

22. (23) Timmy Hill, Toyota, 134, 15.

23. (36) Ross Chastain, Chev., 133, 0.

24. (12) J.H. Nemechek, Toyota, 133, 25.

25. (3) Matt Crafton, Toyota, 133, 23.

26. (26) Colby Howard, Chev., 133, 11.

27. (5) Carson Hocevar, Chev., 132, 12.

28. (35) Brennan Poole, Toyota, 130, 0.

29. (32) Blaine Perkins, Chevrolet, 126, 8.

30. (6) Matt DiBenedetto, Chev., 123, 7.

31. (17) Tate Fogleman, Toyota, 91, 6.

32. (28) Thad Moffitt, Chevrolet, 79, 5.

33. (24) Lawless Alan, Chevrolet, 75, 4.

34. (13) Dean Thompson, Chev., 68, 7.

35. (14) Matt Mills, Chevrolet, 52, 0.

36. (27) Hailie Deegan, Ford, 24, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 109.184 mph.

Time of Race: 1 hr, 54 mins, 15 secs.

Margin of Victory: 0.173 seconds.

Caution Flags: 7 for 40 laps.

Lead Changes: 18 among 10 drivers.

Lap Leaders: C.Smith 0; S.Friesen 1-33; M.Crafton 34; C.Eckes 35-37; S.Friesen 38-50; J.Nemechek 51-56; C.Smith 57; T.Majeski 58; J.Nemechek 59-63; S.Friesen 64-66; G.Enfinger 67-80; R.Preece 81-84; C.Heim 85-97; B.Rhodes 98-105; C.Heim 106; B.Rhodes 107; C.Heim 108-114; C.Smith 115-134; C.Heim 135

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): S.Friesen, 3 times for 49 laps; C.Heim, 4 times for 22 laps; C.Smith, 2 times for 21 laps; G.Enfinger, 1 time for 14 laps; J.Nemechek, 2 times for 11 laps; B.Rhodes, 2 times for 9 laps; R.Preece, 1 time for 4 laps; C.Eckes, 1 time for 3 laps; T.Majeski, 1 time for 1 lap; M.Crafton, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Smith, 1; Z.Smith, 1; C.Heim, 1.

Top five in Points: 1. C.Smith, 132; 2. T.Gray, 119; 3. T.Majeski, 115; 4. S.Friesen, 106; 5. B.Rhodes, 105

IndyCar

XPEL 375

After Saturday qualifying; race today

At Fort Worth, Texas.

Lap length: 1.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (7) Felix Rosenqvist, 0:46.8906 (221.110 mph).; 2. (3) Scott McLaughlin, 0:46.8936 (221.096).; 3. (51) Takuma Sato, 0:46.8940 (221.094).; 4. (12) Will Power, 0:46.9106 (221.016).; 5. (9) Scott Dixon, 0:46.9116 (221.011).; 6. (6) Helio Castroneves, 0:46.9633 (220.768).; 7. (2) Josef Newgarden, 0:46.9654 (220.758).; 8. (21) Rinus Veekay, 0:46.9676 (220.748).; 9. (26) Colton Herta, 0:46.9986 (220.602).; 10. (5) Pato O’Ward, 0:47.0035 (220.579).;

11. (10) Alex Palou, 0:47.0052 (220.571).; 12. (27) Alexander Rossi, 0:47.0293 (220.458).; 13. (28) Romain Grosjean, 0:47.0392 (220.412).; 14. (8) Marcus Ericsson, 0:47.0494 (220.364).; 15. (60) Simon Pagenaud, 0:47.0550 (220.338).; 16. (20) Conor Daly, 0:47.1300 (219.987).; 17. (29) Devlin DeFrancesco, 0:47.1513 (219.888).; 18. (48) Jimmie Johnson, 0:47.1562 (219.865).; 19. (18) David Malukas, 0:47.1564 (219.864).; 20. (77) Callum Ilott, 0:47.2428 (219.462).;

21. (33) Ed Carpenter, 0:47.2966 (219.212).; 22. (4) Dalton Kellett, 0:47.3343 (219.038).; 23. (14) Kyle Kirkwood, 0:47.3396 (219.013).; 24. (45) Jack Harvey, 0:47.3899 (218.781).; 25. (30) Christian Lundgaard, 0:47.4103 (218.687).; 26. (11) JR Hildebrand, 0:47.4326 (218.584).; 27. (15) Graham Rahal, 0:47.4703 (218.410).

Formula One

BAHRAIN GRAND PRIX

After Saturday qualifying; race today

At Sakhir, Bahrain.

Lap length: 5.41 kilometers

Third session

1. Charles Leclerc, 1 minute, 30.558 secs.

2. Max Verstappen, 1:30.681.

3. Carlos Sainz Jr, 1:30.687.

4. Sergio Perez, 1:30.921.

5. Lewis Hamilton, 1:31.238.

6. Valtteri Bottas, 1:31.560.

7. Kevin Magnussen, 1:31.808.

8. Fernando Alonso, 1:32.195.

9. George Russell, 1:32.216.

10. Pierre Gasly, 1:32.338.

Eliminated after second session

11. Esteban Ocon, 1:31.782.

12. Mick Schumacher, 1:31.998.

13. Lando Norris, 1:32.008.

14. Alexander Albon, 1:32.664.

15. Guanyu Zhou, 1:33.543.

Eliminated after first session

16. Yuki Tsunoda, 1:32.750.

17. Nico Hulkenberg, 1:32.777.

18. Daniel Ricciardo, 1:32.945.

19. Lance Stroll, 1:33.032.

20. Nicholas Latifi, 1:33.634.