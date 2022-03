WGC

DELL MATCH PLAY

At Austin Country Club

At Austin, Texas

(Seedings in parentheses; x-won group)

GROUP ONE

Thursday

Jon Rahm (1), Spain, def. Cameron Young (40), U.S., 5 and 4.

Patrick Reed (23), U.S., halved with Sebastian Munoz (58), Colombia.

Today

Jon Rahm (1), Spain, vs. Patrick Reed (23), U.S..

Cameron Young (40), U.S., vs. Sebastian Munoz (58), Colombia.

Standings

Rahm 2-0-0, Young 1-1-0, Reed 0-1-1, Munoz 0-1-1.

GROUP TWO

Thursday

Collin Morikawa (2), U.S., halved with Sergio Garcia (43), Spain.

Jason Kokrak (22), U.S., def. Robert MacIntyre (61), Scotland, 3 and 2.

Today

Collin Morikawa (2), U.S., vs. Jason Kokrak (22), U.S..

Sergio Garcia (43), Spain, vs. Robert MacIntyre (61), Scotland.

Standings

Morikawa 1-0-1 Garcia 1-0-1 Kokrak 1-1-0, MacIntyre 0-2-0.

GROUP THREE

Thursday

Viktor Hovland (3), Norway, def. Cameron Tringale (45), U.S., 2 and 1.

Sepp Straka (63), Austria, def. Will Zalatoris (24), U.S., 4 and 2.

Today

Viktor Hovland (3), Norway, vs. Will Zalatoris (24), U.S..

Cameron Tringale (45), vs. Sepp Straka (63), Austria.

Standings

Hovland 2-0-0, Zalatoris 1-1-0, Straka 1-1-0, Tringale 0-2-0.

GROUP FOUR

Thursday

Seamus Power (42), Ireland, def. Patrick Cantlay (4), U.S., 5 and 4.

Sungjae Im (21), South Korea, def. Keith Mitchell (62), U.S., 5 and 3.

Today

Patrick Cantlay (4), U.S., vs. Sungjae Im (21), South Korea.

Seamus Power (42), Ireland, vs. Keith Mitchell (62), U.S..

Standings

Power 2-0-0, Im 1-1-0, Cantlay 0-1-1, Mitchell 0-1-1.

GROUP FIVE

Thursday

Tommy Fleetwood (41), England, def. Scottie Scheffler (5), U.S., 2 and 1.

Matt Fitzpatrick (20), England, def. Ian Poulter (59), England, 4 and 2.

Today

Scottie Scheffler (5), U.S., vs. Matt Fitzpatrick (20), England.

Tommy Fleetwood (41), England, vs. Ian Poulter (59), England.

Standings

Fitzpatrick 2-0-0, Scheffler 1-1-0, Fleetwood 1-1-0, Poulter 0-2-0.

GROUP SIX

Thursday

Justin Thomas (6), U.S., def. Marc Leishman (37), Australia, 5 and 4.

Kevin Kisner (29), U.S., def. Luke List (53), U.S., 1 up.

Today

Justin Thomas (6), U.S., vs. Kevin Kisner (29), U.S..

Marc Leishman (37), Australia, vs. Luke List (53), U.S..

Standings

Kisner 2-0-0, Thomas 1-1-0, List 1-1-0, Leishman 0-2-0

GROUP SEVEN

Thursday

Lucas Herbert (39), Australia, def. Xander Schauffele (7), U.S., 1 up.

Takumi Kanaya (56), Japan, def. Tony Finau (18), U.S., 1 up.

Today

Xander Schauffele (7), U.S., vs. Tony Finau (18), U.S..

Lucas Herbert (39), Australia, vs. Takumi Kanaya (56), Japan.

Standings

Herbert 2-0-0, Schauffele 1-1-0, Kanaya 1-1-0, Finau 0-2-0.

GROUP EIGHT

Thursday

Dustin Johnson (8), U.S., def. Matthew Wolff (38), U.S., 4 and 2.

Mackenzie Hughes (51), Canada, def. Max Homa (30), U.S., 2 up.

Today

Dustin Johnson (8), U.S., vs. Max Homa (30), U.S..

Matthew Wolff (38), U.S., vs. Mackenzie Hughes (51), Canada.

Standings

Johnson 2-0-0, Homa 1-1-0, Hughes 1-1-0, Wolff 0-2-0.

GROUP NINE

Thursday

Lee Westwood (47), England, def. Bryson DeChambeau (9), U.S., 1 up.

Richard Bland (54), England, def. Talor Gooch (27), U.S., 1 up.

Today

Bryson DeChambeau (9), U.S., vs. Talor Gooch (27), U.S..

Lee Westwood (47), England, vs. Richard Bland (54), England.

Standings

Bland 1-0-1, Gooch 1-1-0, Westwood 1-1-0, DeChambeau 0-1-1.

GROUP 10

Thursday

Corey Conners (36), Canada, def. Louis Oosthuizen (10), S. Africa, 2 and 1.

Alex Noren (50), Sweden, def. Paul Casey (19), England, conceded (injury).

Today

Louis Oosthuizen (10), South Africa, vs. Paul Casey (19), England.

Corey Conners (36), Canada, vs. Alex Noren (50), Sweden.

Standings

Conners 2-0-0, Noren 2-0-0, Oosthuizen 0-2-0, Casey 0-2-0.

GROUP 11

Thursday

Justin Rose (46), England, def. Jordan Spieth (11), U.S., 3 and 2.

Adam Scott (32), Australia, halved with. Keegan Bradley (60), U.S..

Today

Jordan Spieth (11), U.S., vs. Adam Scott (32), Australia.

Justin Rose (46), England, vs. Keegan Bradley (60), U.S..

Standings

Scott 1-0-1, Spieth 1-1-0, Rose 1-1-0, Bradley 0-1-1.

GROUP 12

Thursday

Billy Horschel (12), U.S., def. Tom Hoge (33), U.S., 3 and 2.

Min Woo Lee (49), Australia, def. Thomas Pieters (26), Belgium, 1 up.

Today

Billy Horschel (12), U.S., vs. Thomas Pieters (26), Belgium.

Tom Hoge (33), U.S., vs. Min Woo Lee (49), Australia.

Standings

Horschel 2-0-0, Pieters 1-1-0, Lee 1-1-0, Hoge 0-2-0.

GROUP 13

Thursday

Tyrrell Hatton (13), England, def. Si Woo Kim (48), South Korea, 1 up.

Daniel Berger (17), U.S., def. Christian Bezuidenhout (52), South Africa, 2 and 1.

Today

Tyrrell Hatton (13), England, vs. Daniel Berger (17), U.S..

Si Woo Kim (48), South Korea, vs. Christiaan Bezuidenhout (52), S. Africa.

Standings

Hatton 2-0-0, Kim 1-1-0, Berger 1-1-0, Bezuidenhout 0-2-0.

GROUP 14

Thursday

Joaquin Niemann (14), Chile, def. Russell Henley (34), U.S., 2 and 1.

Kevin Na (25), U.S., halved with. Maverick McNealy (64), U.S..

Today

Joaquin Niemann (14), Chile, vs. Kevin Na (25), U.S..

Russell Henley (34), U.S., vs. Maverick McNealy (64), U.S..

Standings

McNealy 1-0-1, Na 1-0-1, Niemann 1-1-0, Henley 0-2-0.

GROUP 15

Thursday

Abraham Ancer (15), Mexico, halved with Brian Harman (44), U.S..

Bubba Watson (57), U.S., def. Webb Simpson (31), U.S., 1 up.

Today

Abraham Ancer (15), Mexico, vs. Webb Simpson (31), U.S..

Brian Harman (44), U.S., vs. Bubba Watson (57), U.S..

Standings

Ancer 1-0-1, Simpson 1-1-0, Watson 1-1-0, Harman 0-1-1.

GROUP 16

Thursday

Brooks Koepka (16), U.S., def. Harold Varner III (35), U.S., 2 and 1.

Shane Lowry (28), Ireland, def. Erik van Rooyen (55), South Africa, 2 up.

Today

Brooks Koepka (16), U.S., vs. Shane Lowry (28), Ireland.

Harold Varner III (35), U.S., vs. Erik van Rooyen (55), South Africa.

Standings

Koepka 2-0-0, Varner 1-1-0, Lowry 1-1-0, van Rooyen 0-2-0.

PGA

CORALES PUNTACANA CHAMPIONSHIP

At Corales Golf Club

At Punta Cana, Dominican Republic

Yardage: 7,670; Par: 72

First Round

Ben Martin 36-30—66 Adam Schenk 33-34—67 Kiradech Aphibarnrat 34-34—68 Hayden Buckley 32-36—68 Graeme McDowell 34-34—68 Vaughn Taylor 33-35—68 Ryan Armour 35-34—69 Thomas Detry 32-37—69 Nate Lashley 34-35—69 David Lingmerth 33-36—69 Greyson Sigg 34-35—69 Alex Smalley 34-35—69 Martin Trainer 34-35—69 Brandon Wu 34-35—69 Dominic Bozzelli 34-36—70 Wesley Bryan 35-35—70 Jonathan Byrd 34-36—70 Wyndham Clark 34-36—70 Jason Dufner 32-38—70 Tommy Gainey 34-36—70 Robert Garrigus 36-34—70 Brandon Hagy 35-35—70 Bryson Nimmer 35-35—70 Andrew Novak 35-35—70 Chad Ramey 35-35—70 Seth Reeves 35-35—70 Chase Seiffert 35-35—70 Brian Stuard 35-35—70 D.J. Trahan 35-35—70 Jhonattan Vegas 32-38—70 Vince Whaley 33-37—70 Scott Brown 35-36—71 Joel Dahmen 35-36—71 Tyler Duncan 34-37—71 J.J. Henry 34-37—71 Hank Lebioda 36-35—71 Seung-Yul Noh 34-37—71 Sean O’Hair 35-36—71 Cameron Percy 33-38—71 David Skinns 35-36—71 Sahith Theegala 35-36—71 Danny Willett 35-36—71 Rafael Campos 36-36—72 Joshua Creel 35-37—72 Andrew Filbert 34-38—72 Patrick Flavin 34-38—72 Michael Gligic 35-37—72 Bill Haas 34-38—72 Mark Hubbard 36-36—72 Ben Kohles 36-36—72 Rick Lamb 36-36—72 D.A. Points 35-37—72 Aaron Rai 38-34—72 Doc Redman 37-35—72 Roger Sloan 34-38—72 Kevin Stadler 34-38—72 Callum Tarren 33-39—72 Nick Taylor 37-35—72 Curtis Thompson 35-37—72

LPGA

JTBC CLASSIC

At Aviara Golf Club

At Carlsbad, Calif.

Yardage: 6,609; Par: 72

First Round

Jin Young Ko 32-33—65 Nanna Koerstz Madsen 32-34—66 Hye Jin Choi 33-34—67 Gemma Dryburgh 33-34—67 Cheyenne Knight 34-33—67 Pajaree Anannarukarn 32-36—68 Lydia Ko 34-34—68 Maude-Aimee Leblanc 31-37—68 Mo Martin 37-31—68 Ryann O’Toole 31-37—68 Na Rin An 35-34—69 In Gee Chun 35-34—69 Charley Hull 32-37—69 Ariya Jutanugarn 38-31—69 Moriya Jutanugarn 33-36—69 Danielle Kang 35-34—69 Haeji Kang 34-35—69 In-Kyung Kim 33-36—69 Jessica Korda 35-34—69 Minjee Lee 34-35—69 Alison Lee 35-34—69 Leona Maguire 36-33—69 Stephanie Meadow 35-34—69 Emma Talley 33-36—69 Atthaya Thitikul 35-34—69 Alana Uriell 35-34—69 Maria Fassi 36-34—70 Nasa Hataoka 34-36—70 Muni He 34-36—70 Jillian Hollis 34-36—70 Janie Jackson 36-34—70 Eun-Hee Ji 37-33—70 Agathe Laisne 36-34—70 Mirim Lee 33-37—70 Jeongeun Lee6 33-37—70 Stacy Lewis 38-32—70 Xiyu Lin 36-34—70 Gerina Mendoza-Piller 36-34—70 Sarah Schmelzel 36-34—70 Pannarat Thanapolboonyaras 34-36—70 Albane Valenzuela 35-35—70 Brittany Altomare 34-37—71 Cydney Clanton 36-35—71 Lauren Coughlin 38-33—71 Olivia Cowan 35-36—71 Dana Finkelstein 35-36—71 Jaye Marie Green 36-35—71 Haylee Harford 35-36—71 Yaeeun Hong 35-36—71 Frida Kinhult 35-36—71 Katherine Kirk 37-34—71 Jeong Eun Lee 35-36—71 Min Lee 37-34—71 Brittany Lincicome 33-38—71 Ruixin Liu 35-36—71 Morgane Metraux 34-37—71 Yealimi Noh 36-35—71 Anna Nordqvist 35-36—71 Inbee Park 34-37—71 Emily Pedersen 35-36—71 Katherine Perry-Hamski 34-37—71 Madelene Sagstrom 36-35—71 Hinako Shibuno 35-36—71 Jasmine Suwannapura 36-35—71 Lilia Vu 37-34—71 Dewi Weber 33-38—71

DP World

QATAR MASTERS

At Doha Golf Club

At Doha, Qatar

Yardage: 7,466; Par: 72

First Round