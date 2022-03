WGC

DELL MATCH PLAY

At Austin Country Club

At Austin, Texas

(Seedings in parentheses; x-won group) x-Won group

GROUP ONE

Friday

Patrick Reed (23), United States, def. Jon Rahm (1), Spain, 3 and 2.

Sebastian Munoz (58), Colombia, def. Cameron Young (40), United States, 1 up.

Standings

x-Rahm 2-1-0, Reed 1-1-1, Munoz 1-1-1, Young 1-2-0.

GROUP TWO

Friday

Collin Morikawa (2), United States, def. Jason Kokrak (22), United States, 1 up.

Robert MacIntyre (61), Scotland, def. Sergio Garcia (43), Spain, 4 and 2.

Standings

x-Morikawa 2-0-1 Garcia 1-1-1 Kokrak 1-2-0, MacIntyre 1-2-0.

GROUP THREE

Friday

Will Zalatoris (24), United States, def. Viktor Hovland (3), Norway, 1 up.

Cameron Tringale (45), def. Sepp Straka (63), Austria, 5 and 3.

Standings

x-Zalatoris 2-1-0, Hovland 2-1-0, Straka 1-2-0, Tringale 1-2-0.

(Zalatoris defeated Hovland on the second playoff hole)

GROUP FOUR

Friday

Patrick Cantlay (4), United States, def. Sungjae Im (21), South Korea, 2 and 1.

Keith Mitchell (62), United States, def. Seamus Power (42), Ireland, 2 and 1.

Standings

x-Power 2-1-0, Cantlay 1-1-1, Mitchell 1-1-1, Im 1-2-0.

GROUP FIVE

Friday

Scottie Scheffler (5), United States, def. Matt Fitzpatrick (20), England, 5 and 4.

Ian Poulter (59), England, def. Tommy Fleetwood (41), England, 4 and 3.

Standings

x-Scheffler 2-1-0, Fitzpatrick 2-1-0, Fleetwood 1-2-0, Poulter 1-2-0.

(Scheffler defeated Fitzpatrick on the sixth playoff hole)

GROUP SIX

Friday

Kevin Kisner (29), United States, def. Justin Thomas (6), United States, 4 and 3.

Marc Leishman (37), Australia, def. Luke List (53), United States, 3 and 2.

Standings

x-Kisner 3-0-0, Thomas 1-2-0, List 1-2-0, Leishman 1-2-0

GROUP SEVEN

Friday

Tony Finau (18), United States, def. Xander Schauffele (7), United States, 4 and 2.

Takumi Kanaya (56), Japan, def. Lucas Herbert (39), Australia, 5 and 4.

Standings

x-Kanaya 2-1-0, Herbert 2-1-0, Schauffele 1-2-0, Finau 1-2-0.

(Kanaya defeated Herbert on the first playoff hole)

GROUP EIGHT

Friday

Dustin Johnson (8), United States, def. Max Homa (30), United States, 1 up.

Mackenzie Hughes (51), Canada, def. Matthew Wolff (38), United States, 1 up.

Standings

x-Johnson 3-0-0, Hughes 2-1-0, Homa 1-2-0, Wolff 0-3-0.

GROUP NINE

Friday

Talor Gooch (27), United States, def. Bryson DeChambeau (9), United States, 2 up.

Richard Bland (54), England, def. Lee Westwood (47), England, 2 and 1.

Standings

x-Bland 2-0-1, Gooch 2-1-0, Westwood 1-2-0, DeChambeau 0-2-1.

GROUP 10

Friday

Louis Oosthuizen (10), South Africa, def. Paul Casey (19), England, conceded (injury).

Corey Conners (36), Canada, def. Alex Noren (50), Sweden, 3 and 2.

Standings

x-Conners 3-0-0, Noren 2-1-0, Oosthuizen 1-2-0, Casey 0-3-0.

GROUP 11

Friday

Adam Scott (32), Australia, def. Jordan Spieth (11), United States, 3 and 2.

Justin Rose (46), England, halved with Keegan Bradley (60), United States.

Standings

x-Scott 2-0-1, Rose 1-1-1, Bradley 0-1-2, Spieth 1-2-0.

GROUP 12

Friday

Billy Horschel (12), United States, havled with. Thomas Pieters (26), Belgium.

Tom Hoge (33), United States, halved with Min Woo Lee (49), Australia.

Standings

x-Horschel 2-0-1, Pieters 1-1-1, Lee 1-1-1, Hoge 0-2-1.

GROUP 13

Friday

Tyrrell Hatton (13), England, def. Daniel Berger (17), United States, 2 up.

Si Woo Kim (48), South Korea, def. Christiaan Bezuidenhout (52), South Africa, 6 and 4.

Standings

x-Hatton 3-0-0, Kim 2-1-0, Berger 2-1-0, Bezuidenhout 0-3-0.

GROUP 14

Friday

Kevin Na (25), United States, def. Joaquin Niemann (14), Chile, 1 up.

Maverick McNealy (64), United States, def. Russell Henley (34), United States, 2 and 1.

Standings

x-Na 2-0-1, McNealy 2-0-1, Niemann 1-2-0, Henley 0-3-0.

(Na defeated McNealy on the first playoff hole

GROUP 15

Friday

Abraham Ancer (15), Mexico, def. Webb Simpson (31), United States, 2 up.

Brian Harman (44), United States, halved with Bubba Watson (57), United States.

Standings

x-Ancer 2-0-1, Watson 1-1-1, Simpson 1-2-0, Harman 0-1-2.

GROUP 16

Friday

Brooks Koepka (16), United States, def. Shane Lowry (28), Ireland, 1 up.

Harold Varner III (35), United States, def. Erik van Rooyen (55), South Africa, 5 and 4.

Standings

x-Koepka 3-0-0, Varner 2-1-0, Lowry 1-2-0, van Rooyen 0-3-0.

PGA

CORALES PUNTACANA CHAMPIONSHIP

At Corales Golf Club

At Punta Cana, Dominican Republic

Yardage: 7,670; Par: 72

Second Round

Ben Martin 66-66—132 Alex Smalley 69-65—134 Chad Ramey 70-65—135 Adam Schenk 67-68—135 Graeme McDowell 68-68—136 Nate Lashley 69-68—137 Wyndham Clark 70-68—138 Thomas Detry 69-69—138 David Lipsky 73-65—138 Greyson Sigg 69-69—138 Brian Stuard 70-68—138 Vince Whaley 70-68—138 Bill Haas 72-67—139 Ben Kohles 72-67—139 David Lingmerth 69-70—139 Justin Lower 74-65—139 Andrew Novak 70-69—139 Cameron Percy 71-68—139 Vaughn Taylor 68-71—139 Sahith Theegala 71-68—139 Martin Trainer 69-70—139 Ryan Armour 69-71—140 Rafael Campos 72-68—140 Kevin Chappell 73-67—140 Brandon Hagy 70-70—140 Rasmus Hojgaard 73-67—140 Seth Reeves 70-70—140 Chase Seiffert 70-70—140 Nick Taylor 72-68—140 Jhonattan Vegas 70-70—140 Danny Willett 71-69—140 Kiradech Aphibarnrat 68-73—141 Brice Garnett 74-67—141 Kramer Hickok 73-68—141 Hudson Swafford 74-67—141 Curtis Thompson 72-69—141 Brandon Wu 69-72—141 Scott Brown 71-71—142 Wesley Bryan 70-72—142 Hayden Buckley 68-74—142 Jonathan Byrd 70-72—142 Greg Chalmers 73-69—142 Tyler Duncan 71-71—142 Robert Garrigus 70-72—142 Michael Gligic 72-70—142 Rick Lamb 72-70—142 Hank Lebioda 71-71—142 Bryson Nimmer 70-72—142 Seung-Yul Noh 71-71—142 Sean O’Hair 71-71—142 Matthias Schwab 73-69—142 Kevin Stadler 72-70—142 Dylan Wu 73-69—142 Austin Cook 73-70—143 Jason Dufner 70-73—143 Patrick Flavin 72-71—143 Scott Gutschewski 73-70—143 Bo Hoag 74-69—143 John Huh 73-70—143 Jim Knous 73-70—143 Trey Mullinax 73-70—143 D.A. Points 72-71—143 D.J. Trahan 70-73—143 Peter Uihlein 75-68—143 Camilo Villegas 74-69—143

LPGA

JTBC CLASSIC

At Aviara Golf Club

At Carlsbad, Calif.

Yardage: 6,609; Par: 72

Second Round

Nanna Koerstz Madsen 66-67—133 Hye Jin Choi 67-68—135 Lydia Ko 68-67—135 Na Rin An 69-67—136 Jin Young Ko 65-71—136 Maude-Aimee Leblanc 68-68—136 Pajaree Anannarukarn 68-69—137 Janie Jackson 70-68—138 Brittany Altomare 71-68—139 Nasa Hataoka 70-69—139 Charley Hull 69-70—139 Jessica Korda 69-70—139 Leona Maguire 69-70—139 Inbee Park 71-68—139 Atthaya Thitikul 69-70—139 Hyo Joo Kim 73-67—140 Cheyenne Knight 67-73—140 Minjee Lee 69-71—140 Yealimi Noh 71-69—140 In Gee Chun 69-72—141 Lauren Coughlin 71-70—141 Haylee Harford 71-70—141 Muni He 70-71—141 Moriya Jutanugarn 69-72—141 Alison Lee 69-72—141 Xiyu Lin 70-71—141 Pernilla Lindberg 73-68—141 Stephanie Meadow 69-72—141 Emily Pedersen 71-70—141 Madelene Sagstrom 71-70—141 Jasmine Suwannapura 71-70—141 Amy Yang 72-69—141 Chella Choi 72-70—142 Jenny Coleman 72-70—142 Hannah Green 73-69—142 In-Kyung Kim 69-73—142 Stephanie Kyriacou 73-69—142 Mo Martin 68-74—142 Gerina Mendoza-Piller 70-72—142 Anna Nordqvist 71-71—142 Annie Park 72-70—142 Sarah Schmelzel 70-72—142 Kelly Tan 72-70—142 Alana Uriell 69-73—142 Lilia Vu 71-71—142 Gemma Dryburgh 67-76—143 Allison Emrey 72-71—143 Austin Ernst 72-71—143 Ayaka Furue 72-71—143 Jaye Marie Green 71-72—143 Mina Harigae 73-70—143 Eun-Hee Ji 70-73—143 Danielle Kang 69-74—143 Jeong Eun Lee 71-72—143 Stacy Lewis 70-73—143 Hee Jeong Lim 73-70—143 Morgane Metraux 71-72—143 Sanna Nuutinen 73-70—143 Ryann O’Toole 68-75—143 Sophia Popov 73-70—143 Paula Reto 72-71—143 Hinako Shibuno 71-72—143 Emma Talley 69-74—143 Lexi Thompson 73-70—143 Marina Alex 73-71—144 Isi Gabsa 72-72—144 Yaeeun Hong 71-73—144 Jiwon Jeon 76-68—144 Ariya Jutanugarn 69-75—144 Cristie Kerr 72-72—144 A Lim Kim 75-69—144 Frida Kinhult 71-73—144 Katherine Kirk 71-73—144 Jeongeun Lee6 70-74—144 Kaitlyn Papp 77-67—144 Katherine Perry-Hamski 71-73—144 Pornanong Phatlum 72-72—144 Lizette Salas 72-72—144 Jenny Shin 76-68—144 Jennifer Song 72-72—144 Dewi Weber 71-73—144

DP World

QATAR MASTERS

At Doha Golf Club

At Doha, Qatar

Yardage: 7,466; Par: 72

Second Round