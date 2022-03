MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Philadelphia 3 0 1 10 7 2 Columbus 2 0 2 8 10 5 Chicago 2 0 2 8 5 1 New York 2 1 1 7 8 4 Orlando City 2 1 1 7 4 2 Atlanta 2 1 1 7 8 8 D.C. United 2 2 0 6 5 4 Cincinnati 2 2 0 6 5 8 N.Y. City FC 1 2 1 4 4 4 New England 1 2 1 4 6 8 Toronto FC 1 2 1 4 5 8 Charlotte FC 1 3 0 3 4 7 CF Montréal 0 3 1 1 5 11 Inter Miami CF 0 3 1 1 2 10

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Los Angeles FC 3 0 1 10 9 2 Real Salt Lake 3 0 1 10 6 3 Minn. United 2 0 2 8 4 2 Austin FC 2 1 1 7 11 3 FC Dallas 2 1 1 7 7 3 Colorado 2 1 1 7 6 4 LA Galaxy 2 2 0 6 4 4 Houston 1 1 2 5 3 3 Portland 1 1 2 5 5 7 Seattle 1 2 1 4 4 5 Nashville 1 2 1 4 3 5 Sporting K.C. 1 3 0 3 3 8 San Jose 0 3 1 1 4 9 Vancouver 0 3 1 1 2 9

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Today

Cincinnati at Charlotte FC, 5 p.m.

Real Salt Lake at Sporting K.C., 7 p.m.

Sunday

Orlando City at Portland, 4 p.m.

World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts Canada 12 7 4 1 19 6 25 United States 12 6 4 2 16 7 22 Mexico 12 6 4 2 14 8 22 Costa Rica 12 5 4 3 9 7 19 Panama 12 5 3 4 15 14 18 El Salvador 12 2 4 6 7 14 10 Jamaica 12 1 5 6 10 17 8 Honduras 12 0 4 8 6 23 4

Sept. 2

Honduras 1, Canada 1

Costa Rica 0, Panama 0

Mexico 2, Jamaica 1

United States 0, El Salvador 0

Sept. 5

Panama 3, Jamaica 0

Honduras 0, El Salvador 0

Mexico 1, Costa Rica 0

Canada 1, United States 1

Sept. 8

Canada 3, El Salvador 0

Mexico 1, Panama 1

Jamaica 1, Costa Rica 1

United States 4, Honduras 1

Oct. 7

United States 2, Jamaica 0

Costa Rica 0, Honduras 0

Canada 1, Mexico 1

El Salvador 1, Panama 0

Oct. 10

Costa Rica 2, El Salvador 1

Jamaica 0, Canada 0

Mexico 3, Honduras 0

Panama 1, United States 0

Oct. 13

United States 2, Costa Rica 1

Canada 4, Panama 1

Jamaica 2, Honduras 0

Mexico 2, El Salvador 0

Nov. 12

Panama 3, Honduras 2

Canada 1, Costa Rica 0

United States 2, Mexico 0

Jamaica 1, El Salvador 1

Nov. 16

United States 1, Jamaica 1

Panama 2, El Salvador 1

Costa Rica 2, Honduras 1

Canada 2, Mexico 1

Jan. 27

United States 1, El Salvador 0

Mexico 2, Jamaica 1

Canada 2, Honduras 0

Costa Rica 1, Panama 0

Jan. 30

Canada 2, United States 0

Mexico 0, Costa Rica 0

Panama 3, Jamaica 2

El Salvador 2, Honduras 0

Feb. 2

Costa Rica 1, Jamaica 0

United States 3, Honduras 0

Canada 2, El Salvador 0

Mexico 1, Panama 0

March 24

El Salvador 1, Jamaica 1

Honduras 1, Panama 1

Costa Rica 1, Canada 0

United States 0, Mexico 0

Sunday

Jamaica at Canada, 4 p.m.

Costa Rica at El Salvador, 5 p.m.

Mexico at Honduras, 7 p.m.

Panama at United States, 7 p.m.

Wednesday

Canada at Panama, 9 p.m.

Honduras at Jamaica, 9 p.m.

El Salvador at Mexico, 9 p.m.

United States at Costa Rica, 9 p.m.

LATE THURSDAY

U.S. 0, MEXICO 0

United States 0 0 — 0 Honduras 0 0 — 0

First half—None.

Second half—None.

Yellow cards—MRobinson, US, 9th; Álvarez, Mex, 21st; Yedlin, US, 26th; Weah. US, 39, Coach Tata Martino, Mex, 39th; Vega, Mex 90th. Red cards—None.

Referee—Mario Escobar, Guatemala. Assistant referees—Caleb Wales, Trinidad and Tobago, Henri Pupiro, Nicaragua. 4th official—Bryan Lopez, Nicaragua. VAR—Carol Anne Chenard, Canada. AVAR—Benjamin Pineda, Costa Rica.

A—47,000.

Lineups

United States—Zack Steffen; DeAndre Yedlin (Erik Palmer-Brown, 80th), Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (Aaron Long, 80th), Yunus Musah, Kellyn Acosta; Tim Weah (Gio Reyna, 60th), Ricardo Pepi (Jordan Pefok, 60th), Christian Pulisic (Jordan Morris, 84th)

Mexico—Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez (Érick Gutiérrez, 79th); Hirving Lozano, Jesús Corona (Alexis Vega 79th), Raúl Jiménez