MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Philadelphia 3 0 1 10 7 2 Columbus 2 0 2 8 10 5 Chicago 2 0 2 8 5 1 Orlando City 2 1 2 8 5 3 New York 2 1 1 7 8 4 Atlanta 2 1 1 7 8 8 D.C. United 2 2 0 6 5 4 Charlotte FC 2 3 0 6 6 7 Cincinnati 2 3 0 6 5 10 N.Y. City FC 1 2 1 4 4 4 New England 1 2 1 4 6 8 Toronto FC 1 2 1 4 5 8 CF Montréal 0 3 1 1 5 11 Inter Miami CF 0 3 1 1 2 10

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Los Angeles FC 3 0 1 10 9 2 Real Salt Lake 3 1 1 10 6 4 Minn. United 2 0 2 8 4 2 Austin FC 2 1 1 7 11 3 FC Dallas 2 1 1 7 7 3 Colorado 2 1 1 7 6 4 LA Galaxy 2 2 0 6 4 4 Sporting K.C. 2 3 0 6 4 8 Portland 1 1 3 6 6 8 Houston 1 1 2 5 3 3 Seattle 1 2 1 4 4 5 Nashville 1 2 1 4 3 5 San Jose 0 3 1 1 4 9 Vancouver 0 3 1 1 2 9

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

March 27

Orlando City 1, Portland 1

Saturday

FC Dallas at Chicago, 3:30 p.m.

CF Montréal at Cincinnati, 4 p.m.

New York City FC at Toronto FC, 4 p.m.

Nashville at Columbus, 6 p.m.

Atlanta at D.C. United, 7:30 p.m.

New York at New England, 7:30 p.m.

Los Angeles FC at Orlando City, 7:30 p.m.

Charlotte FC at Philadelphia, 7:30 p.m.

Austin FC at San Jose, 7:30 p.m.

Houston at Miami, 8 p.m.

Seattle at Minnesota, 8 p.m.

Sporting Kansas City at Vancouver, 8 p.m.

Real Salt Lake at Colorado, 9 p.m.

Sunday

LA Galaxy at Portland, 4:30 p.m.

World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts q-Canada 13 8 4 1 23 6 28 United States 13 7 4 2 21 8 25 Mexico 13 7 4 2 15 8 25 Costa Rica 13 6 4 3 11 8 22 Panama 13 5 3 5 16 19 18 El Salvador 13 2 4 7 8 16 10 Jamaica 13 1 5 7 10 21 8 Honduras 13 0 4 9 6 24 4

q-qualified

Oct. 13

United States 2, Costa Rica 1

Canada 4, Panama 1

Jamaica 2, Honduras 0

Mexico 2, El Salvador 0

Nov. 12

Panama 3, Honduras 2

Canada 1, Costa Rica 0

United States 2, Mexico 0

Jamaica 1, El Salvador 1

Nov. 16

United States 1, Jamaica 1

Panama 2, El Salvador 1

Costa Rica 2, Honduras 1

Canada 2, Mexico 1

Jan. 27

United States 1, El Salvador 0

Mexico 2, Jamaica 1

Canada 2, Honduras 0

Costa Rica 1, Panama 0

Jan. 30

Canada 2, United States 0

Mexico 0, Costa Rica 0

Panama 3, Jamaica 2

El Salvador 2, Honduras 0

Feb. 2

Costa Rica 1, Jamaica 0

United States 3, Honduras 0

Canada 2, El Salvador 0

Mexico 1, Panama 0

March 24

El Salvador 1, Jamaica 1

Honduras 1, Panama 1

Costa Rica 1, Canada 0

United States 0, Mexico 0

March 27

Canada 4, Jamaica 0

Costa Rica 2, El Salvador 1

Mexico 1, Honduras 0

United States 5, Panama 1

Wednesday*

Canada at Panama, 9 p.m.

Honduras at Jamaica, 9 p.m.

El Salvador at Mexico, 9 p.m.

United States at Costa Rica, 9 p.m.

*End of qualifying

LATE SUNDAY

U.S. 5, PANAMA 1

Panama 0 1 — 1 United States 4 1 — 5

First half—1, United States, Pulisic 3, penalty kick, 17th minute. 2, United States, Arriola 1 (ARobinson), 23rd minute. 3, United States, Ferreira 1 (Arriola), 27th minute. 4, United States, Pulisic 4, penalty kick, 45th—4 minute.

Second half—5, United States, Pulisic 5 (ARobinson), 65th minute. 6, Panama, Godoy 3 (Davis), 86th minute.

Yellow cards—Godoy, Pan, 45th+3; Blackburn, Pan, 45th+3; Davis, Pan, 57th; Pulisic, US, 69th; Long, US, 85th. Red cards—None.

Referee—Ivan Barton, El Salvador. Assistant referees—David Moran, El Salvador, Zachari Zeegelaar, El Salvador. 4th official—Jaime Herrera, El Salvador. VAR—Marco Ortiz, Mexico. AVAR—Ismael Cornejo, El Salvador.

A—25,022.

Lineups

Panama—Luis Mejia; Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Éric Davis; Adalberto Carrasquilla (Cristian Martínez, 64th), Aníbal Godoy; Alberto Quintero, Édgar Barcenas (Víctor Medina, 46th), Freddy Góndola (José Luis Rodríguez, 46th); Rolando Blackburn (Gabriel Torres, 46th

United States—Zack Steffen; Shaq Moore, Walker Zimmerman, Miles Robinson (Aaron Long, 65th), Antonee Robinson; Tyler Adams (Jordan Morris, 71st), Yunus Musah (Kellyn Acosta, 46th), Luca de la Torre; Paul Arriola (Gio Reyna, 46th), Christian Pulisic (Giancluca Busio, 71st), Jesús Ferreira