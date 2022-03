HIGH SCHOOLS

Baseball

BLACKHAWK CHRITIAN 1, SNIDER 0

Snider 000 000 0 —0 3 1 Blackhawk Ch. 000 010 X —1 2 2

WP—Study. LP—Mohrman. 2B—Mohrman (S).

NORTHRIDGE 6, WEST NOBLE 0

West Noble 000 000 0 —0 2 4 Northridge 200 013 x —6 5 0

WP—N/A. LP—Patrick. 2B—Hochstetler (N), N/A (N).

Basketball

GIRLS

EAST 95, WEST 75

West 18 18 21 18 — 75 East 22 29 22 22 — 95

East: Barker 12, Pissott 3, Patterson 2, Rice 17, Gray 14, Watkins 2, Nivar 4, Clark 4, VanSlooten 3, Cooper 15, Oldacre 4, Latson 15

West: Beers 5, Betts 2, Jackson 7, Johnson 7, Whitehorn 1, Gayles 5, Jaquez 17, Bransford 4, Brady 6, Gardiner 8, Littlepage Buggs 9, Nnaji 4

Tennis

CARROLL 4, BLACKHAWK CHRISTIAN 1

Skender (C) d. Sanchez 6-0, 6-0; Shoup (C) d. Pickett 2-6, 6-3, 10-6; Lash/Thomas (C) d. N/A/N/A 6-1, 6-4; Zolman/Kramer (BC) d. Krzyzanowski/Kokonaing 2-6, 6-4, 10-4.

SNIDER 5 NEW HAVEN 0

Henry d. B. Snodgrass 6-3, 6-1; Sirivath d. M. Snodgrass 7-5, 6-0; Magner d. Colin 6-1, 6-0; McGillicuddy-Schroeder d. Didion-Casiano 6-0, 6-0.

BREMEN 4, WEST NOBLE 1

Meyer (B) d. Kruger 6-1, 6-0; Bartlett (WN) d. Schripke 7-5, 6-4; Meyter (B) d. Trinklein 6-0, 6-1; Miller/Laidig (B) d. Macias/Hilbish 6-1, 6-0; Wilson/Resor (B) d. Seigel/Moreno 6-1, 6-0.