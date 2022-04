Basketball

MEN

NCAA Tournament Glance

FIRST FOUR

March 15

Texas Southern 76, Texas A&M-CC 67

Indiana 66, Wyoming 58

March 16

Wright St. 93, Bryant 82

Notre Dame 89, Rutgers 87, 2OT

EAST REGIONAL

First Round

March 17

Baylor 85, Norfolk St. 49

North Carolina 95, Marquette 63

Saint Mary’s (Cal.) 82, Indiana 53

UCLA 57, Akron 53

Murray St. 92, San Francisco 87, OT

St. Peter’s 85, Kentucky 79, OT

March 18

Texas 81, Virginia Tech 73

Purdue 78, Yale 56

Second Round

March 19

North Carolina 93, Baylor 86, OT

UCLA 72, Saint Mary’s (Cal.) 56

St. Peter’s 70, Murray St. 60

March 20

Purdue 81, Texas 71

Regional Semifinals

March 25

North Carolina 73, UCLA 66

St. Peter’s 67, Purdue 64

Regional Championship

March 27

North Carolina 69, St. Peter’s 49

SOUTH REGIONAL

First Round

March 17

Michigan 75, Colorado St. 63

Tennessee 88, Longwood 56

March 18

Arizona 87, Wright St. 70

TCU 69, Seton Hall 42

Houston 82, UAB 68

Illinois 54, Chattanooga 53

Ohio St. 54, Loyola Chicago 41

Villanova 80, Delaware 60

Second Round

March 19

Michigan 76, Tennessee 68

March 20

Arizona 85, TCU 80, OT

Houston 68, Illinois 53

Villanova 71, Ohio St. 61

Regional Semifinals

March 24

Houston 72, Arizona 60

Villanova 63, Michigan 55

Regional Championship

March 26

Villanova 50, Houston 44

MIDWEST REGIONAL

First Round

March 17

Kansas 83, Texas Southern 56

Creighton 72, San Diego St. 69, OT

Richmond 67, Iowa 63

Providence 66, S. Dakota St. 57

March 18

Iowa St. 59, LSU 54

Wisconsin 67, Colgate 60

Miami 68, Southern Cal 66

Auburn 80, Jacksonville St. 61

Second Round

March 19

Kansas 79, Creighton 72

Providence 79, Richmond 51

March 20

Iowa St. 54, Wisconsin 49

Miami 79, Auburn 61

Regional Semifinals

March 25

Kansas 66, Providence 61

Miami 70, Iowa St. 56

Regional Championship

March 27

Kansas 76, Miami 50

WEST REGIONAL

First Round

March 17

Gonzaga 93, Georgia St. 72

Memphis 64, Boise St. 53

New Mexico St. 70, UConn 63

Arkansas 75, Vermont 71

March 18

Notre Dame 78, Alabama 64

Texas Tech 97, Montana St. 62

Michigan St. 74, Davidson 73

Duke 78, Cal St.-Fullerton 61

Second Round

March 19

Gonzaga 82, Memphis 78

Arkansas 53, New Mexico St. 48

March 20

Texas Tech 59, Notre Dame 53

Duke 85, Michigan St. 76

Regional Semifinals

March 24

Arkansas 74, Gonzaga 68

Duke 78, Texas Tech 73

Regional Championship

March 26

Duke 78, Arkansas 69

FINAL FOUR

At New Orleans

National Semifinals

Saturday

Duke vs. North Carolina, 8:49 p.m.

Kansas vs. Villanova, 6:09 p.m.

National Championship

Monday

Duke-North Carolina winner vs. Kansas-Villanova winner, 9:20 p.m.

National Invitational Tournament

First Round

March 15

Texas A&M 74, Alcorn St. 62

Oklahoma 89, Missouri St. 72

Oregon 83, Utah St. 72

Vanderbilt 82, Belmont 71

St. Bonaventure 76, Colorado 68

Washington St. 63, Santa Clara 50

VCU 90, Princeton 79

Xavier 72, Cleveland St. 68

North Texas 67, Texas St. 63, OT

March 16

Dayton 74, Toledo 55

SMU 68, Nicholls 58

Florida 79, Iona 74

Virginia 60, Mississippi St. 57

N. Iowa 80, Saint Louis 68

Wake Forest 74, Towson 64

BYU 93, Long Beach St. 72

Second Round

March 19

Texas A&M 75, Oregon 60

Wake Forest 80, VCU 74

BYU 90, N. Iowa 71

March 20

St. Bonaventure 70, Oklahoma 68

Vanderbilt 70, Dayton 68, OT

Washington St. 75, SMU 63

Virginia 71, North Texas 69, OT

Xavier 72, Florida 56

Quarterfinals

March 22

St. Bonaventure 52, Virginia 51

Xavier 75, Vanderbilt 73

March 23

Texas A&M 67, Wake Forest 52

Washington St. 77, BYU 58

At New York

Semifinals

March 29

Xavier 84, St. Bonaventure 77

Texas A&M 72, Washington St. 56

Championship

March 31

Xavier 73, Texas A&M 72

XAVIER 73,

TEXAS A&M 72

XAVIER (23-13): Nunge 6-11 3-5 15, N.Johnson 2-8 1-3 7, Jones 9-13 0-0 21, Kunkel 1-9 1-2 4, Odom 8-12 2-3 18, Freemantle 2-6 1-2 6, Hunter 1-1 0-0 2, Edwards 0-0 0-0 0. Totals 29-60 8-15 73.

TEXAS A&M (27-13): Coleman 2-4 3-4 7, Jackson 5-10 12-14 23, Obaseki 2-3 2-2 6, Radford 6-17 2-3 15, Taylor 1-4 2-2 4, Diarra 5-7 0-0 12, Hefner 1-4 0-0 3, Gordon 1-1 0-0 2, Henderson 0-0 0-0 0, Cash 0-1 0-0 0. Totals 23-51 21-25 72.

Halftime—Texas A&M 40-32. 3-Point Goals—Xavier 7-18 (Jones 3-5, N.Johnson 2-6, Freemantle 1-1, Kunkel 1-4, Nunge 0-2), Texas A&M 5-14 (Diarra 2-2, Hefner 1-3, Jackson 1-3, Radford 1-4, Taylor 0-2). Rebounds—Xavier 30 (Nunge 11), Texas A&M 31 (Coleman 9). Assists—Xavier 16 (Nunge 4), Texas A&M 6 (Diarra 3). Total Fouls—Xavier 20, Texas A&M 17. A—3,551 (19,812).

PAST WINNERS

2022: Xavier

2021: Memphis

2020: No tournament

2019: Texas

2018: Penn State

WOMEN

NCAA Tournament Glance

FIRST FOUR

March 16

Howard 55, Incarnate Word 51

Dayton 88, DePaul 57

March 17

Longwood 74, Mount St. Mary’s 70

Missouri St. 61, Florida St. 50

GREENSBORO REGIONAL

First Round

March 18

South Carolina 79, Howard 21

Miami 78, South Florida 66

Georgia 70, Dayton 54

Iowa St. 78, Texas-Arlington 71

Creighton 84, Colorado 74

Iowa 98, Illinois St. 58

March 19

North Carolina 79, Stephen F. Austin 66

Arizona 72, UNLV 67

Second Round

March 20

South Carolina 49, Miami 33

Iowa St. 67, Georgia 44

Creighton 64, Iowa 62

March 21

North Carolina 63, Arizona 45

Regional Semifinals

March 25

South Carolina 69, North Carolina 61

Creighton 76, Iowa St. 68

Regional Championship

March 27

South Carolina 80, Creighton 50

WICHITA REGIONAL

First Round

March 18

Louisville 83, Albany (NY) 51

Gonzaga 68, Nebraska 55

South Dakota 75, Mississippi 61

Baylor 89, Hawaii 49

March 19

Belmont 73, Oregon 70, 2OT

Tennessee 80, Buffalo 67

Villanova 61, BYU 57

Michigan 74, American 39

Second Round

Sunday, March 20

Louisville 68, Gonzaga 59

South Dakota 61, Baylor 47

March 21

Tennessee 70, Belmont 67

Michigan 64, Villanova 49

Regional Semifinals

Saturday, March 26

Louisville 76, Tennessee 64

Michigan 52, South Dakota 49

Regional Championship

March 28

Louisville 62, Michigan 50

SPOKANE REGIONAL

First Round

March 18

Stanford 78, Montana St. 37

Kansas 77, Georgia Tech 58

Florida Gulf Coast 84, Virginia Tech 81

Maryland 102, Delaware 71

Utah 92, Arkansas 69

Texas 70, Fairfield 52

March 19

Ohio St. 63, Missouri St. 56

LSU 83, Jackson St. 77

Second Round

March 20

Stanford 91, Kansas 65

Maryland 89, Florida Gulf Coast 65

Texas 78, Utah 56

March 21

Ohio St. 79, LSU 64

Regional Semifinals

March 25

Stanford 72, Maryland 66

Texas 66, Ohio St. 63

Regional Championship

March 27

Stanford 59, Texas 50

BRIDGEPORT REGIONAL

First Round

March 19

NC State 96, Longwood 68

Kansas St. 50, Washington St. 40

Notre Dame 89, UMass 78

Oklahoma 78, IUPUI 72

Princeton 69, Kentucky 62

Indiana 85, Charlotte 51

UCF 69, Florida 52

UConn 83, Mercer 38

Second Round

March 21

NC State 89, Kansas St. 57

Notre Dame 108, Oklahoma 64

Indiana 56, Princeton 55

UConn 52, UCF 47

Regional Semifinals

March 26

NC State 66, Notre Dame 63

UConn 75, Indiana 58

Regional Championship

March 28

UConn 91, NC State 87, 2OT

FINAL FOUR

At Minneapolis

National Semifinals

Today

South Carolina vs. Louisville, 7 p.m.

Stanford vs. UConn, 9:30 p.m.

National Championship

Sunday, April 3

South Carolina-Louisville winner vs. Stanford-UConn winner, 8 p.m.

National Invitation Tournament

Semifinals

March 31

Seton Hall 74, Middle Tennessee 73

S. Dakota St. 62, UCLA 59

Championship

Saturday

S. Dakota St. vs. Seton Hall, 3 p.m.

AP PLAYER OF THE YEAR VOTING

(Selected by the 30-member national media panel that selects the weekly Top 25)

Aliyah Boston, South Carolina 23 Caitlin Clark, Iowa 6 6 NaLyssa Smith, Baylor 1 1

AP PLAYER OF YEAR

u-unanimous

2022: Aliyah Boston, South Carolina

2021: Paige Bueckers, UConn

2020: u-Sabrina Ionescu, Oregon

2019: Megan Gustafson, Iowa

2018: A’ja Wilson, South Carolina

2017: Kelsey Plum, Washington

2016: u-Breanna Stewart, UConn

2015: Breanna Stewart, UConn

2014: Breanna Stewart, UConn

2013: Brittney Griner, Baylor

2012: Brittney Griner, Baylor

2011: Maya Moore, UConn

2010: Tina Charles, UConn

2009: Maya Moore, UConn

2008: Candace Parker, Tennessee

2007: Courtney Paris, Oklahoma

2006: Seimone Augustus, LSU

2005: Seimone Augustus, LSU

2004: Alana Beard, Duke

2003: Diana Taurasi, UConn

2002: Sue Bird, UConn

2001: Ruth Riley, Notre Dame

AP COACH OF THE YEAR VOTING

(Selected by the 30-member national media panel that selects the weekly Top 25)

Kim Mulkey, Baylor 10 Dawn Staley, South Carolina 8 Tara VanDerveer, Stanford 3 Nicki Collen, Baylor 2 Wes Moore, NC State 2 Kim Barnes Arico, Michigan 1 Kyra Elzy, Kentucky 1 Kelly Rae Finley, Florida 1 Jeff Judkins, BYU 1 Vic Schaefer, Texas 1

AP COACH OF YEAR LIST

2022: Kim Mulkey, Baylor

2021: Brenda Frese, Maryland

2020: Dawn Staley, South Carolina

2019: Kim Mulkey, Baylor

2018: Muffet McGraw, Notre Dame

2017: Geno Auriemma, UConn

2016: Geno Auriemma, UConn

2015: Sue Semrau, Florida State

2014: Muffet McGraw, Notre Dame

2013: Muffet McGraw, Notre Dame

2012: Kim Mulkey, Baylor

2011: Geno Auriemma, UConn; Katie Meier, Miami; and Tara VanDerveer, Stanford

2010: Connie Yori, Nebraska

2009: Geno Auriemma, UConn

2008: Geno Auriemma, UConn

2007: Gail Goestenkors, Duke

2006: Sylvia Hatchell, North Carolina

2005: Joanne P. McCallie, Michigan State

2004: Joe Curl, Houston

2003: Geno Auriemma, UConn

2002: Brenda Oldfield, Minnesota

2001: Muffet McGraw, Notre Dame

2000: Geno Auriemma, UConn

1999: Carolyn Peck, Purdue

1998: Pat Summitt, Tennessee

1997: Geno Auriemma, UConn