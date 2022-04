MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Philadelphia 3 0 1 10 7 2 Columbus 2 0 2 8 10 5 Chicago 2 0 2 8 5 1 Orlando City 2 1 2 8 5 3 New York 2 1 1 7 8 4 Atlanta 2 1 1 7 8 8 D.C. United 2 2 0 6 5 4 Charlotte FC 2 3 0 6 6 7 Cincinnati 2 3 0 6 5 10 N.Y. City FC 1 2 1 4 4 4 New England 1 2 1 4 6 8 Toronto FC 1 2 1 4 5 8 CF Montréal 0 3 1 1 5 11 Inter Miami CF 0 3 1 1 2 10

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Los Angeles FC 3 0 1 10 9 2 Real Salt Lake 3 1 1 10 6 4 Minn. United 2 0 2 8 4 2 Austin FC 2 1 1 7 11 3 FC Dallas 2 1 1 7 7 3 Colorado 2 1 1 7 6 4 LA Galaxy 2 2 0 6 4 4 Sporting K.C. 2 3 0 6 4 8 Portland 1 1 3 6 6 8 Houston 1 1 2 5 3 3 Seattle 1 2 1 4 4 5 Nashville 1 2 1 4 3 5 San Jose 0 3 1 1 4 9 Vancouver 0 3 1 1 2 9

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

FC Dallas at Chicago, 3:30 p.m.

CF Montréal at Cincinnati, 4 p.m.

New York City FC at Toronto FC, 4 p.m.

Nashville at Columbus, 6 p.m.

Atlanta at D.C. United, 7:30 p.m.

New York at New England, 7:30 p.m.

Los Angeles FC at Orlando City, 7:30 p.m.

Charlotte FC at Philadelphia, 7:30 p.m.

Austin FC at San Jose, 7:30 p.m.

Houston at Miami, 8 p.m.

Seattle at Minnesota, 8 p.m.

Sporting Kansas City at Vancouver, 8 p.m.

Real Salt Lake at Colorado, 9 p.m.

Sunday

LA Galaxy at Portland, 4:30 p.m.

World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts q-Canada 14 8 4 2 23 7 28 q-Mexico 14 8 4 2 17 8 28 q-U.S. 14 7 4 3 21 10 25 Costa Rica 14 7 4 3 13 8 25 Panama 14 6 3 5 17 19 21 Jamaica 14 2 5 7 12 22 11 El Salvador 14 2 4 8 8 18 10 Honduras 14 0 4 10 7 26 4

q-qualified

March 27

Canada 4, Jamaica 0

Costa Rica 2, El Salvador 1

Mexico 1, Honduras 0

United States 5, Panama 1

March 30*

Panama 1, Canada 0

Jamaica 2, Honduras 1

Mexico 2, El Salvador 0

Costa Rica 2, United States 0

*End of qualifying

LATE WEDNESDAY

COSTA RICA 2, U.S. 0

United States 0 0 — 0 Costa Rica 0 2 — 2

First half—None.

Second half—1, Costa Rica, Vargas 1 (Aguilera), 51st minute. 2, Costa Rica, Contreras 2 (Bennette), 59th minute.

Yellow cards—Mora, CR, 63rd; Galo, CR, 82nd. Red cards—None.

Referee—Drew Fischer, Canada. Assistant referees—Michael Barwegen, Canada; Chris Wattam, Canada. 4th official—Pierre-Luc Lauziere, Canada. VAR—César Ramos, Mexico. AVAR—Óscar Macías, Mexico.

A—35,000.

Lineups

United States—Zack Steffen; DeAndre Yedlin (Shaq Moore, 61st), Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (Luca de la Torre, 46th), Yunus Musah, Kellyn Acosta; Tim Weah (Gio Reyna, 62nd), Christian Pulisic (Jordan Morris, 84th), Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 62nd)

Costa Rica—Keylor Navas (Esteban Alvarado, 79th); Carlos Martínez (Carlos Mora, 65th), Juan Pablo Vargas, Kendall Waston (Yeltsin Tejeda, 65th), Daniel Chacon, Ian Lawrence; Orlando Galo, Brandon Aguilera (Douglas López, 68th), Carlos Mora, Jewison Bennette (José Ortiz, 79th); Anthony Contreras

QUALIFIED TEAMS

Teams that have qualified for the World Cup. The draw is Today at Doha, Qatar:

Europe (13): Belgium, Croatia, Denmark, England, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Serbia, Spain, Switzerland

South America (4 or 5): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay

North and Central America and Caribbean (3 or 4): Canada, Mexico, United States

Africa (5): Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal, Tunisia

Asia (5 or 6): Iran, Japan, Qatar (host), Saudi Arabia, South Korea

Oceania (0 or 1): None