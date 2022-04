The Masters

Qualifiers for the Masters

The 91 players eligible and expected to compete in the 86th Masters, to be played Friday-Monday. Tiger Woods is included, though he has not indicated if he will be playing. Players listed only in the first category for which they are eligible (a-amateur).

MASTERS CHAMPIONS: Hideki Matsuyama, Dustin Johnson, Tiger Woods, Patrick Reed, Sergio Garcia, Danny Willett, Jordan Spieth, Bubba Watson, Adam Scott, Charl Schwartzel, Zach Johnson, Mike Weir, Vijay Singh, Jose Maria Olazabal, Bernhard Langer, Fred Couples, Sandy Lyle, Larry Mize.

PGA CHAMPIONS (five years): Collin Morikawa, Brooks Koepka, Justin Thomas.

U.S. OPEN CHAMPIONS (five years): Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Gary Woodland.

BRITISH OPEN CHAMPIONS (five years): Shane Lowry, Francesco Molinari.

PLAYERS CHAMPIONSHIP WINNERS (three years): Cameron Smith, Rory McIlroy.

U.S. AMATEUR CHAMPION AND RUNNER-UP: a-James Piot, a-Austin Greaser.

BRITISH AMATEUR CHAMPION: a-Laird Shepherd.

U.S. MID-AMATEUR CHAMPION: a-Stewart Hagestad.

ASIA-PACIFIC AMATEUR CHAMPION: a-Keita Nakajima.

LATIN AMERICAN AMATEUR CHAMPION: a-Aaron Jarvis.

TOP 12 AND TIES-2021 MASTERS: Will Zalatoris, Xander Schauffele, Marc Leishman, Justin Rose, Corey Conners, Tony Finau, Stewart Cink, Brian Harman, Si Woo Kim, Robert MacIntyre, Kevin Na, Webb Simpson.

TOP FOUR AND TIES-2021 PGA CHAMPIONSHIP: Louis Oosthuizen, Padraig Harrington, Harry Higgs, Paul Casey.

TOP FOUR AND TIES-2021 U.S. OPEN: Harris English, Guido Migliozzi.

PGA TOUR WINNERS SINCE 2021 MASTERS (FULL FEDEX CUP POINTS AWARDED): Sam Burns, K.H. Lee, Jason Kokrak, Patrick Cantlay, Garrick Higgo, Cameron Davis, Lucas Glover, Cameron Champ, Abraham Ancer, Kevin Kisner, Max Homa, Sungjae Im, Lucas Herbert, Viktor Hovland, Talor Gooch, Hudson Swafford, Luke List, Tom Hoge, Scottie Scheffler, Joaquin Niemann, Sepp Straka.

FIELD FROM THE 2021 TOUR CHAMPIONSHIP: Billy Horschel, Daniel Berger, Erik van Rooyen.

TOP 50 FROM FINAL WORLD RANKING IN 2021: Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Matthew Wolff, Lee Westwood, Mackenzie Hughes, Tommy Fleetwood, Ryan Palmer, Christiaan Bezuidenhout, Min Woo Lee, Takumi Kanaya.

TOP 50 FROM WORLD RANKING ONE WEEK BEFORE THE MASTERS: Thomas Pieters, Harold Varner III, Seamus Power, Russell Henley, Cameron Young.

PGA

FEDEX CUP LEADERS

Through April 3

Pts Money 1. Scottie Scheffler 2,170 $7,398,014 2. Sam Burns 1,390 $3,953,031 3. Cameron Smith 1,354 $5,797,375 4. Hideki Matsuyama 1,321 $4,028,633 5. Tom Hoge 1,168 $3,418,201 6. Talor Gooch 1,140 $3,153,057 7. Viktor Hovland 1,074 $3,692,256 8. Sungjae Im 960 $2,598,857 9. Joaquin Niemann 849 $3,081,496 10. J.J. Spaun 842 $2,312,107 11. Luke List 823 $2,407,817 12. Max Homa 822 $2,450,349 13. Collin Morikawa 802 $2,902,546 14. Justin Thomas 759 $2,296,240 15. Kevin Kisner 753 $3,057,355 16. Sepp Straka 751 $2,479,750 17. Jon Rahm 735 $2,148,830 18. Seamus Power 733 $2,074,328 19. Cameron Young 729 $2,309,114 20. Russell Henley 716 $2,109,305 21. Maverick McNealy 704 $1,949,429 22. Will Zalatoris 701 $2,138,962 23. Patrick Cantlay 693 $2,068,711 24. Cameron Tringale 665 $2,129,771 25. Lucas Herbert 662 $1,837,475 26. Jason Kokrak 662 $1,864,899 27. Rory McIlroy 656 $2,386,111 28. Keith Mitchell 614 $2,022,108 29. Hudson Swafford 594 $1,583,604 30. Mackenzie Hughes 592 $1,624,251 31. Matt Jones 587 $1,719,562 32. Billy Horschel 564 $1,890,508 33. Marc Leishman 535 $1,437,255 34. Si Woo Kim 528 $1,449,643 35. Matthew Wolff 525 $1,379,926 36. Corey Conners 505 $1,740,363 37. Adam Hadwin 500 $1,650,123 38. Mito Pereira 497 $1,199,333 39. Sebastian Munoz 496 $1,452,802 40. Chad Ramey 493 $1,100,898 41. Denny McCarthy 482 $1,273,567 42. Davis Riley 478 $1,268,164 43. Keegan Bradley 477 $1,985,191 44. Matt Kuchar 472 $1,308,271 45. Jordan Spieth 455 $1,387,964 46. Troy Merritt 452 $1,256,060 47. Beau Hossler 446 $1,315,912 48. Tyrrell Hatton 441 $1,685,014 49. Shane Lowry 436 $1,437,446 50. Xander Schauffele 436 $1,289,614 51. Lanto Griffin 433 $1,232,109 52. Sahith Theegala 422 $1,147,047 53. Matt Fitzpatrick 421 $1,323,561 54. Alex Noren 419 $1,253,456 55. Anirban Lahiri 418 $2,443,896 56. Gary Woodland 414 $1,368,800 57. Brendan Steele 410 $1,456,472 58. Brooks Koepka 399 $1,249,728 59. Patrick Reed 389 $1,040,856 60. Scott Stallings 389 $1,001,656 61. Adam Scott 385 $1,312,199 62. Danny Lee 384 $968,559 63. Chris Kirk 380 $1,192,316 64. Carlos Ortiz 378 $980,917 65. Russell Knox 368 $1,331,739 66. Nick Watney 364 $962,232 67. Aaron Wise 356 $1,027,554 68. Daniel Berger 347 $1,158,969 69. Joel Dahmen 345 $1,007,569 70. Brian Harman 343 $1,026,223 71. Alex Smalley 340 $815,452 72. Taylor Pendrith 336 $966,624 73. Harold Varner III 327 $1,223,611 74. Matthew NeSmith 325 $832,710 75. Jhonattan Vegas 325 $797,639 76. Abraham Ancer 318 $1,076,095 77. C.T. Pan 315 $946,220 78. Andrew Putnam 311 $813,017 79. Paul Casey 304 $1,704,626 80. Ryan Brehm 304 $682,536

