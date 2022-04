High-A Central

SCHEDULE

Friday

Lake County at Lansing, 6 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 6 p.m.

Quad Cities at South Bend, 7 p.m.

TINCAPS at Dayton, 7 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 7:30 p.m.

Peoria at Wisconsin, 7:40 p.m.

Saturday

TINCAPS at Dayton, 1 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 1 p.m.

Peoria at Wisconsin, 2 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 3 p.m.

Quad Cities at South Bend, 4 p.m.

Lake County at Lansing, 6 p.m.

Sunday

TINCAPS at Dayton, 1 p.m.

Lake County at Lansing, 1 p.m.

W. Michigan at Great Lakes, 1 p.m.

Quad Cities at South Bend, 2 p.m.

Peoria at Wisconsin, 2 p.m.

Beloit at Cedar Rapids, 3 p.m.

Basketball

MEN

NCAA TOURNAMENT

FIRST FOUR

March 15

Texas Southern 76, Texas A&M-CC 67

Indiana 66, Wyoming 58

March 16

Wright St. 93, Bryant 82

Notre Dame 89, Rutgers 87, 2OT

EAST REGIONAL

First Round

March 17

Baylor 85, Norfolk St. 49

North Carolina 95, Marquette 63

Saint Mary’s (Cal.) 82, Indiana 53

UCLA 57, Akron 53

Murray St. 92, San Francisco 87, OT

St. Peter’s 85, Kentucky 79, OT

March 18

Texas 81, Virginia Tech 73

Purdue 78, Yale 56

Second Round

March 19

North Carolina 93, Baylor 86, OT

UCLA 72, Saint Mary’s (Cal.) 56

St. Peter’s 70, Murray St. 60

March 20

Purdue 81, Texas 71

Regional Semifinals

March 25

North Carolina 73, UCLA 66

St. Peter’s 67, Purdue 64

Regional Championship

March 27

North Carolina 69, St. Peter’s 49

SOUTH REGIONAL

First Round

March 17

Michigan 75, Colorado St. 63

Tennessee 88, Longwood 56

March 18

Arizona 87, Wright St. 70

TCU 69, Seton Hall 42

Houston 82, UAB 68

Illinois 54, Chattanooga 53

Ohio St. 54, Loyola Chicago 41

Villanova 80, Delaware 60

Second Round

March 19

Michigan 76, Tennessee 68

March 20

Arizona 85, TCU 80, OT

Houston 68, Illinois 53

Villanova 71, Ohio St. 61

Regional Semifinals

March 24

Houston 72, Arizona 60

Villanova 63, Michigan 55

Regional Championship

March 26

Villanova 50, Houston 44

MIDWEST REGIONAL

First Round

March 17

Kansas 83, Texas Southern 56

Creighton 72, San Diego St. 69, OT

Richmond 67, Iowa 63

Providence 66, S. Dakota St. 57

March 18

Iowa St. 59, LSU 54

Wisconsin 67, Colgate 60

Miami 68, Southern Cal 66

Auburn 80, Jacksonville St. 61

Second Round

March 19

Kansas 79, Creighton 72

Providence 79, Richmond 51

March 20

Iowa St. 54, Wisconsin 49

Miami 79, Auburn 61

Regional Semifinals

March 25

Kansas 66, Providence 61

Miami 70, Iowa St. 56

Regional Championship

March 27

Kansas 76, Miami 50

WEST REGIONAL

First Round

March 17

Gonzaga 93, Georgia St. 72

Memphis 64, Boise St. 53

New Mexico St. 70, UConn 63

Arkansas 75, Vermont 71

March 18

Notre Dame 78, Alabama 64

Texas Tech 97, Montana St. 62

Michigan St. 74, Davidson 73

Duke 78, Cal St.-Fullerton 61

Second Round

March 19

Gonzaga 82, Memphis 78

Arkansas 53, New Mexico St. 48

March 20

Texas Tech 59, Notre Dame 53

Duke 85, Michigan St. 76

Regional Semifinals

March 24

Arkansas 74, Gonzaga 68

Duke 78, Texas Tech 73

Regional Championship

March 26

Duke 78, Arkansas 69

FINAL FOUR

At New Orleans

National Semifinals

April 2

Kansas 81, Villanova 65

North Carolina 81, Duke 77

National Championship

April 4

Kansas 72, North Carolina 69

LATE MONDAY

KANSAS 72,

NORTH CAROLINA 69

NORTH CAROLINA (29-10): Manek 4-8 2-2 13, Bacot 3-13 9-13 15, Davis 5-17 5-5 15, Love 5-24 2-2 13, Black 1-2 0-0 2, Johnson 5-9 0-0 11, McKoy 0-0 0-0 0. Totals 23-73 18-22 69.

KANSAS (34-6): McCormack 7-15 1-2 15, Wilson 5-13 4-4 15, Agbaji 4-9 3-8 12, Braun 6-14 0-0 12, D.Harris 1-5 0-0 2, R.Martin 5-9 0-0 14, Lightfoot 1-1 0-0 2, Adams 0-0 0-0 0, Coleman-Lands 0-0 0-0 0. Totals 29-66 8-14 72.

Halftime—North Carolina 40-25. 3-Point Goals—North Carolina 5-23 (Manek 3-6, Johnson 1-3, Love 1-8, Black 0-1, Davis 0-5), Kansas 6-17 (R.Martin 4-6, Agbaji 1-4, Wilson 1-5, Braun 0-1, D.Harris 0-1). Rebounds—North Carolina 49 (Bacot 15), Kansas 34 (Braun 12). Assists—North Carolina 9 (Bacot, Davis, Love, Black 2), Kansas 11 (Braun, D.Harris 3). Total Fouls—North Carolina 13, Kansas 16. A—69,423 (55,674).

CHAMPIONSHIP SCORES

2022: Kansas 72, North Carolina 69

2021: Baylor 86, Gonzaga 70

2019: Virginia 85, Texas Tech 77, OT

2018: Villanova 79, Michigan 62

2017: North Carolina 71, Gonzaga 65

2016: Villanova 77, North Carolina 74

2015: Duke 68, Wisconsin 63

2014: UConn 60, Kentucky 54

2013: Louisville 82, Michigan 76

2012: Kentucky 67, Kansas 59

2011: UConn 53, Butler 41

2010: Duke 61, Butler 59

2009: North Carolina 89, Michigan St. 72

2008: Kansas 75, Memphis 68, OT

2007: Florida 84, Ohio State 75

2006: Florida 73, UCLA 57

2005: North Carolina 75, Illinois 70

2004: UConn 82, Georgia Tech 73

2003: Syracuse 81, Kansas 78

2002: Maryland 64, Indiana 52

2001: Duke 82, Arizona 72

2000: Michigan State 89, Florida 76

1999: UConn 77, Duke 74

1998: Kentucky 78, Utah 69

1997: Arizona 84, Kentucky 79, OT

1996: Kentucky 76, Syracuse 67

1995: UCLA 89, Arkansas 78

1994: Arkansas 76, Duke 72

1993: North Carolina 77, Michigan 71

1992: Duke 71, Michigan 51

1991: Duke 72, Kansas 65

1990: UNLV 103, Duke 73

1989: Michigan 80, Seton Hall 79, OT

1988: Kansas 83, Oklahoma 79

1987: Indiana 74, Syracuse 73

1986: Louisville 72, Duke 69

1985: Villanova 66, Georgetown 64

1984: Georgetown 84, Houston 75

1983: N.C. State 54, Houston 52

1982: North Carolina 63, Georgetown 62

1981: Indiana 63, North Carolina 50

1980: Louisville 59, UCLA 54

1979: Michigan State 75, Indiana State 64

1978: Kentucky 94, Duke 88

1977: Marquette 67, North Carolina 59

1976: Indiana 86, Michigan 68

1975: UCLA 92, Kentucky 85

1974: N.C. State 76, Marquette 64

1973: UCLA 87, Memphis State 66

1972: UCLA 81, Florida State 76

1971: UCLA 68, Villanova 62

1970: UCLA 80, Jacksonville 69

Most Valuable Players

2022: Ochai Agbaji, Kansas

2021: Jared Butler, Baylor

2020: No tournament

2019: Kyle Guy, Virginia

2018: Donte DiVincenzo, Villanova

2017: Joel Berry, North Carolina

2016: Ryan Arcidiacono, Villanova

2015: Tyus Jones, Duke

2014: Shabazz Napier, UConn

2013: Luke Hancock, Louisville

2012: Anthony Davis, Kentucky

2011: Kemba Walker, UConn

2010: Kyle Singler, Duke

2009: Wayne Ellington, North Carolina

2008: Mario Chalmers, Kansas

2007: Corey Brewer,Florida

2006: Joakim Noah, Florida

2005: Sean May, North Carolina

2004: Emeka Okafor, UConn

2003: Carmelo Anthony, Syracuse

2002: Juan Dixon, Maryland

2001: Shane Battier, Duke

2000: Mateen Cleaves, Michigan St.

MOST NCAA CHAMPIONSHIPS

11: UCLA

8: Kentucky

6: North Carolina

5: Duke

5: Indiana

4: UConn

4: Kansas

3: Villanova

FERRIS MOWERS

TOP 25 COACHES POLL

Rec Pts Pvs 1. Kansas (32) 34-6 800 3 2. North Carolina 29-10 741 NR 3. Duke 32-7 706 10 4. Villanova 30-8 705 5 5. Gonzaga 28-4 644 1 6. Arizona 33-4 619 2 7. Houston 32-6 540 15 8. Arkansas 28-9 518 18 9. Baylor 27-7 499 4 10. Purdue 29-8 463 9 11. UCLA 27-8 453 12 12. Texas Tech 27-10 440 11 13. Providence 27-6 400 13 14. Auburn 28-6 386 7 15. Tennessee 27-8 379 8 16. Miami 26-11 264 NR 16. Kentucky 26-8 264 6 18. Wisconsin 25-8 228 14 19. Illinois 23-10 223 16 20. Saint Mary’s 26-8 149 16 21. Iowa 26-10 133 19 22. Murray St. 31-3 15 20 23. Iowa St. 22-13 112 NR 24. Saint Peter’s 22-12 111 NR 25. Michigan 19-15 108 NR

Others receiving votes: Texas 104; UConn 59; USC 45; Michigan St. 35; Virginia Tech 24; Ohio St. 23; Creighton 22; Notre Dame 20; TCU 19; Memphis 15; Boise St. 9; Xavier 9; Colorado St. 4; San Francisco 4; Seton Hall 3; LSU 2; Rutgers 2; Texas A&M 1.

Hockey

MEN

NCAA DIVISION I

FROZEN FOUR

At Boston

National Semifinals

Thursday

Michigan vs. Denver, 5 p.m.

Minnesota St. vs. Minnesota, 8:30 p.m.

National Championship

Saturday

Semifinal winners, 8 p.m.

Volleyball

NAIA POOL PLAY

At West Des Moines, Iowa

All matches at, 11 a.m.

Tuesday

Indiana Tech vs. Georgetown

April 13

Benedictine Mesa vs. Georgetown

April 14

Indiana Tech vs. Benedictine Mesa