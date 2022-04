Baseball

PFW 6, MICHIGAN 3

PFW 100 401 000 —6 7 2 Michigan 120 000 000 —3 11 1

WP—Myer. LP—Cleveland. 2B—Bickel (P), Evenson (P), Miles (P), Stewart (M), Van Remortel (M). HR—Lang (P).

INDIANA TECH 15,

WRIGHT STATE LAKE 2

Wright St. Lake 100 001 0 —2 4 2 Indiana Tech 150 252 x —15 16 1

WP—Massey. LP—Keen. 2B—Garrett (WSL), Lacey (WSL), Bates (IT), Gray (IT), Stahl 2 (IT), Busick (IT). HR—Stahl (IT), Busick (IT).

Hockey

MEN

NCAA DIVISION I

FROZEN FOUR

At Boston

National Semifinals

Today

Michigan vs. Denver, 5 p.m.

Minnesota St. vs. Minnesota, 8:30 p.m.

National Championship

Saturday

Semifinal winners, 8 p.m.

Softball

EASTERN ILLINOIS 13, PFW 8

PFW 150 100 1 —8 6 2 E. Illinois 200 146 x —13 15 1

WP—Rehmeier. LP—Brinkerhoff. 2B—Solis (P), Milkowski (EI). HR—Hale (P), Hang (P), Cravens (EI), Burton (EI), Milkowski (EI).

EASTERN ILLINOIS 3, PFW 2

PFW 001 001 0 —2 4 0 E. Illinois 100 000 2 —3 5 0

WP—Rehmeier. LP—Eyre. 2B—Uyema (P), Cravens (EI). HR—Jenkins (P).

Volleyball

NAIA POOL PLAY

At West Des Moines, Iowa

All matches at 11 a.m.

Tuesday

Indiana Tech vs. Georgetown

Wednesday

Benedictine Mesa vs. Georgetown

April 14

Indiana Tech vs. Benedictine Mesa