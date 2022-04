AUTO RACING

IndyCar

ACURA GRAND PRIX OF LONG BEACH

After Saturday qualifying; race today

At Long Beach, Calif.

Lap length: 1.968 miles

(Car number in parentheses)

1. (26) Colton Herta, 1:05.3095 (108.480 mph).; 2. (2) Josef Newgarden, 1:05.7550 (107.745).; 3. (10) Alex Palou, 1:05.8667 (107.563).; 4. (7) Felix Rosenqvist, 1:05.9349 (107.451).; 5. (27) Alexander Rossi, 1:06.0674 (107.236).; 6. (28) Romain Grosjean, No Time (No Speed).; 7. (12) Will Power, 1:05.8745 (107.550).; 8. (8) Marcus Ericsson, 1:05.9548 (107.419).; 9. (3) Scott McLaughlin, 1:06.0507 (107.263).; 10. (60) Simon Pagenaud, 1:06.0678 (107.235).

11. (5) Pato O’Ward, 1:06.0726 (107.228).; 12. (14) Kyle Kirkwood, 1:06.2604 (106.924).; 13. (15) Graham Rahal, 1:06.6896 (106.235).; 14. (06) Helio Castroneves, 1:06.2467 (106.946).; 15. (21) Rinus Veekay, 1:06.7049 (106.211).; 16. (9) Scott Dixon, 1:06.3241 (106.821).; 17. (29) Devlin DeFrancesco, 1:06.7418 (106.152).; 18. (20) Conor Daly, 1:06.4489 (106.620).; 19. (18) David Malukas, 1:06.7925 (106.072).; 20. (30) Christian Lundgaard, 1:06.5049 (106.530).

21. (45) Jack Harvey, 1:06.9708 (105.789).; 22. (77) Callum Ilott, 1:06.6672 (106.271).; 23. (51) Takuma Sato, 1:07.1001 (105.586).; 24. (4) Dalton Kellett, 1:06.7679 (106.111).; 25. (48) Jimmie Johnson, 1:09.0287 (102.636).; 26. (11) Tatiana Calderon, 1:07.4789 (104.993).