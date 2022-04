AUTO RACING

Cup Series

LATE SATURDAY

BLUE-EMU MAXIMUM PAIN RELIEF 400

At Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) William Byron, Chevrolet, 403 laps, 58 points.

2. (14) Joey Logano, Ford, 403, 46.

3. (23) Austin Dillon, Chevrolet, 403, 39.

4. (12) Ryan Blaney, Ford, 403, 44.

5. (27) Ross Chastain, Chevrolet, 403, 32.

6. (18) Kurt Busch, Toyota, 403, 32.

7. (11) Kyle Busch, Toyota, 403, 30.

8. (2) Aric Almirola, Ford, 403, 39.

9. (19) Chase Briscoe, Ford, 403, 28.

10. (1) Chase Elliott, Chevrolet, 403, 47.

11. (13) Austin Cindric, Ford, 403, 31.

12. (15) Alex Bowman, Chev., 403, 25.

13. (24) Erik Jones, Chevrolet, 403, 24.

14. (6) Kevin Harvick, Ford, 403, 29.

15. (4) Chris Buescher, Ford, 403, 22.

16. (21) Bubba Wallace, Toyota, 403, 21.

17. (9) Brad Keselowski, Ford, 403, 20.

18. (22) Tyler Reddick, Chev., 403, 19.

19. (8) Kyle Larson, Chevrolet, 403, 18.

20. (7) Christopher Bell, Toyota, 402, 26.

21. (3) Cole Custer, Ford, 402, 30.

22. (20) Martin Truex Jr., Toyota, 401, 15.

23. (34) Ty Dillon, Chevrolet, 401, 14.

24. (36) AJ Allmendinger, Chev., 401, 0.

25. (16) Michael McDowell, Frd., 400, 12.

26. (29) Harrison Burton, Ford, 400, 11.

27. (28) R. Stenhouse Jr., Chev., 400, 10.

28. (25) Denny Hamlin, Toyota, 400, 9.

29. (30) Daniel Suárez, Chevrolet, 399, 8.

30. (10) Todd Gilliland, Ford, 399, 7.

31. (17) Justin Haley, Chevrolet, 398, 6.

32. (26) Corey Lajoie, Chevrolet, 397, 5.

33. (35) Cody Ware, Ford, 394, 4.

34. (32) JJ Yeley, Ford, 392, 0.

35. (31) Josh Bilicki, Chevrolet, 391, 0.

36. (33) BJ McLeod, Ford, 132, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 79.242 mph.

Time of Race: 2 hr., 40 min., 30 sec.

Margin of Victory: 0.303 seconds.

Caution Flags: 4 for 36 laps.

Lead Changes: 5 among 4 drivers.

Lap Leaders: C.Elliott 0-185; W.Byron 186-303; R.Blaney 304-308; W.Byron 309-319; A.Dillon 320; W.Byron 321-403

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): W.Byron, 3 times for 212 laps; C.Elliott, 1 time for 185 laps; R.Blaney, 1 time for 5 laps; A.Dillon, 1 time for 1 lap.

Wins: W.Byron, 2; R.Chastain, 1; A.Bowman, 1; C.Briscoe, 1; K.Larson, 1; A.Cindric, 1; D.Hamlin, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Elliott, 288; 2. R.Blaney, 285; 3. W.Byron, 276; 4. J.Logano, 261; 5. R.Chastain, 246; 6. A.Bowman, 237; 7. M.Truex, 237; 8. A.Almirola, 223; 9. K.Harvick, 222; 10. Ky.Busch, 221; 11. C.Briscoe, 220; 12. T.Reddick, 202; 13. K.Larson, 201; 14. A.Cindric, 201; 15. A.Dillon, 197; 16. Ku.Busch, 187.

IndyCar

ACURA GRAND PRIX OF LONG BEACH

At Long Beach, Calif.

Lap length: 1.968 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Josef Newgarden, Chev., 85 laps.

2. (6) Romain Grosjean, Honda, 85.

3. (3) Alex Palou, Honda, 85.

4. (7) Will Power, Chevrolet, 85.

5. (11) Pato O’Ward, Chevrolet, 85.

6. (16) Scott Dixon, Honda, 85.

7. (13) Graham Rahal, Honda, 85.

8. (5) Alexander Rossi, Honda, 85.

9. (14) Helio Castroneves, Honda, 85.

10. (12) Kyle Kirkwood, Chevrolet, 85.

11. (4) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 85.

12. (17) Conor Daly, Chevrolet, 85.

13. (15) Rinus Veekay, Chevrolet, 85.

14. (9) Scott McLaughlin, Chevrolet, 85.

15. (20) Jack Harvey, Honda, 85.

16. (26) Tatiana Calderon, Chevrolet, 84.

17. (22) Takuma Sato, Honda, 83.

18. (19) Christian Lundgaard, Honda, 83.

19. (10) Simon Pagenaud, Honda, 81.

20. (25) Jimmie Johnson, Honda, 73.

21. (18) David Malukas, Honda, 72.

22. (8) Marcus Ericsson, Honda, 66.

23. (1) Colton Herta, Honda, 55.

24. (21) Callum Ilott, Chevrolet, 55.

25. (23) Devlin DeFrancesco, Honda, 35.

26. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 5.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 93.977 mph.

Time of Race: 01:46:48.0102.

Margin of Victory: 1.2869 seconds.

Cautions: 4 for 14 laps.

Lead Changes: 5 among 5 drivers.

Lap Leaders: Herta 1-28, Newgarden 29, Power 30-31, DeFrancesco 32, Palou 33-54, Newgarden 55.

Points: Newgarden 118, McLaughlin 113, Palou 103, Power 102, Dixon 83, Grosjean 75, Veekay 67, Ericsson 66, O’Ward 63, Rahal 60.

Formula One

AUSTRALIAN GRAND PRIX

At Melbourne, Australia.

Lap length: 5 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (1) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 58 laps, 1:27:46.548.

2. (3) Sergio Perez, Mexico, Red Bull Racing, 58, +20.524 seconds.

3. (6) George Russell, Great Britain, Mercedes, 58, +25.593.

4. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Mercedes, 58, +28.543.

5. (4) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 58, +53.303.

6. (7) Daniel Ricciardo, Australia, McLaren, 58, +53.737.

7. (8) Esteban Ocon, France, Alpine, 58, +1:01.683.

8. (12) Valtteri Bottas, Finland, Alfa Romeo Racing, 58, +1:08.439.

9. (11) Pierre Gasly, France, Alphatauri, 58, +1:16.221.

10. (20) Alexander Albon, Thailand, Williams, 58, +1:19.382.

11. (14) Guanyu Zhou, China, Alfa Romeo Racing, 58, +1:21.695.

12. (19) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 58, +1:28.598.

13. (15) Mick Schumacher, Germany, Haas F1 Team, 57, +1 lap.

14. (16) Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1 Team, 57, +1 lap.

15. (13) Yuki Tsunoda, Japan, Alphatauri, 57, +1 lap.

16. (18) Nicholas Latifi, Canada, Williams, 57, +1 lap.

17. (10) Fernando Alonso, Spain, Alpine, 57, +1 lap.

18. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 38.

19. (17) Sebastian Vettel, Germany, Aston Martin, 22.

20. (9) Carlos Sainz Jr, Spain, Ferrari, 1.

Driver Standings

1. Charles Leclerc, Ferrari, 45 points.

2. Carlos Sainz Jr, Ferrari, 33.

3. Max Verstappen, Red Bull Racing, 25.

4. George Russell, Mercedes, 22.

5. Lewis Hamilton, Mercedes, 16.

6. Esteban Ocon, Alpine, 14.

7. Sergio Perez, Red Bull Racing, 12.

8. Kevin Magnussen, Haas F1 Team, 12.

9. Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing, 8.

10. Lando Norris, McLaren, 6.

11. Yuki Tsunoda, Alphatauri, 4.

11. Pierre Gasly, Alphatauri, 4.

13. Fernando Alonso, Alpine, 2.

14. Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing, 1.

Manufacturers Standings

1. Ferrari, 78.

2. Mercedes, 38.

3. Red Bull Racing, 37.

4. Alpine, 16.

5. Haas F1 Team, 12.

6. Alfa Romeo Racing, 9.

7. Alphatauri, 8.

8. McLaren, 6.

9. Aston Martin, 0.

10. Williams, 0.