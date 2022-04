Boston New York

ab r h bi ab r h bi Hernández cf 4 0 0 0 Dnaldsn 3b 5 0 1 0 Devers 3b 4 1 1 0 Rizzo 1b 3 1 1 2 Bogaerts ss 3 1 1 0 Higshioka c 0 0 0 0 Martinez dh 4 0 1 1 Judge rf 5 0 2 0 Dalbec 1b 2 1 1 1 Stanton dh 5 0 3 1 Arroyo rf-2b 3 1 0 1 Gallo lf 4 0 0 0 Verdugo lf 3 0 1 0 Torres 2b 3 0 1 0 Plawecki c 4 0 0 0 Hicks cf 4 0 1 0 Araúz 2b 2 0 0 1 Knr-Flfa ss 3 1 1 0 Bradley Jr. rf 1 0 0 0 Trevino c 3 1 1 0 LMh ph-1b 1 0 0 0 Totals 30 4 5 4 Totals 36 3 11 3 Boston 200 101 000—4 New York 001 200 000—3

DP—Boston 2, New York 1. LOB—Boston 6, New York 11. 2B—Martinez (2), Kiner-Falefa (1), Torres (1). HR—Dalbec (1). SB—Judge (1). SF—Arroyo (1), Araúz (1).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 3 0 1.000 — — 3-0 W-3 3-0 0-0 New York 2 1 .667 1 — 2-1 L-1 2-1 0-0 Toronto 2 1 .667 1 — 2-1 L-1 2-1 0-0 Boston 1 2 .333 2 1 1-2 W-1 0-0 1-2 Baltimore 0 3 .000 3 2 0-3 L-3 0-0 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 2 1 .667 — — 2-1 W-2 0-0 2-1 Kansas City 2 1 .667 — — 2-1 L-1 2-1 0-0 Cleveland 1 2 .333 1 1 1-2 W-1 0-0 1-2 Detroit 1 2 .333 1 1 1-2 L-2 1-2 0-0 Minnesota 1 2 .333 1 1 1-2 W-1 1-2 0-0

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 3 1 .750 — — 3-1 W-1 0-0 3-1 Seattle 2 1 .667 ½ — 2-1 L-1 0-0 2-1 Oakland 1 2 .333 1½ 1 1-2 W-1 0-0 1-2 Texas 1 2 .333 1½ 1 1-2 W-1 0-0 1-2 Los Angeles 1 3 .250 2 1½ 1-3 L-1 1-3 0-0

Today

Cleveland (Civale 0-0) at Kansas City (Hernández 0-0), 2:10 p.m.

Milwaukee (Houser 0-0) at Baltimore (Zimmermann 0-0), 3:05 p.m.

Colorado (Gomber 0-0) at Texas (Hearn 0-0), 4:05 p.m.

Boston (Wacha 0-0) at Detroit (Manning 0-0), 5:10 p.m.

Oakland (Blackburn 0-0) at Tampa Bay (Patiño 0-0), 6:40 p.m.

Toronto (Manoah 0-0) at N.Y. Yankees (Taillon 0-0), 7:05 p.m.

Seattle (Flexen 0-0) at Minnesota (Bundy 0-0), 7:40 p.m.

Miami (Hernandez 0-0) at L.A. Angels (Lorenzen 0-0), 9:38 p.m.

Sunday

Oakland 4, Philadelphia 1

Chicago White Sox 10, Detroit 1

Tampa Bay 8, Baltimore 0

Texas 12, Toronto 6

Cleveland 17, Kansas City 3

Minnesota 10, Seattle 4

Houston 4, L.A. Angels 1

Boston 4, N.Y. Yankees 3

Tuesday

Boston at Detroit, 1:10 p.m.

Cleveland at Cincinnati, 4:10 p.m.

Seattle at White Sox, 4:10 p.m.

Oakland at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Milwaukee at Baltimore, 7:05 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Miami at L.A. Angels, 7:07 p.m.

Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Kansas City at St. Louis, 7:45 p.m.

Colorado at Texas, 8:05 p.m.

Houston at Arizona, 9:40 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 3 1 .750 — — 3-1 L-1 0-0 3-1 Philadelphia 2 1 .667 ½ — 2-1 L-1 2-1 0-0 Atlanta 2 2 .500 1 ½ 2-2 L-1 2-2 0-0 Miami 1 2 .333 1½ 1 1-2 L-1 0-0 1-2 Washington 1 3 .250 2 1½ 1-3 W-1 1-3 0-0

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 2 1 .667 — — 2-1 L-1 2-1 0-0 St. Louis 2 1 .667 — — 2-1 L-1 2-1 0-0 Cincinnati 2 2 .500 ½ ½ 2-2 W-1 0-0 2-2 Milwaukee 1 2 .333 1 1 1-2 W-1 0-0 1-2 Pittsburgh 1 2 .333 1 1 1-2 W-1 0-0 1-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Diego 3 1 .750 — — 3-1 W-3 0-0 3-1 Colorado 2 1 .667 ½ — 2-1 W-2 2-1 0-0 San Francisco 2 1 .667 ½ — 2-1 W-1 2-1 0-0 Los Angeles 1 2 .333 1½ 1 1-2 L-2 0-0 1-2 Arizona 1 3 .250 2 1½ 1-3 L-3 1-3 0-0

Today

Pittsburgh (Thompson 0-0) at St. Louis (Hudson 0-0), 2:15 p.m.

Milwaukee (Houser 0-0) at Baltimore (Zimmermann 0-0), 3:05 p.m.

Colorado (Gomber 0-0) at Texas (Hearn 0-0), 4:05 p.m.

N.Y. Mets (Walker 0-0) at Philadelphia (Suárez 0-0), 6:45 p.m.

Washington (Sánchez 0-0) at Atlanta (Ynoa 0-0), 7:20 p.m.

Miami (Hernandez 0-0) at L.A. Angels (Lorenzen 0-0), 9:38 p.m.

San Diego (Martínez 0-0) at San Francisco (Wood 0-0), 9:45 p.m.

Sunday

Oakland 4, Philadelphia 1

Washington 4, N.Y. Mets 2

Cincinnati 6, Atlanta 3

Milwaukee 5, Chicago Cubs 4

Pittsburgh 9, St. Louis 4

Colorado 9, L.A. Dodgers 4

San Francisco 3, Miami 2

San Diego 10, Arizona 5

Tuesday

Cleveland at Cincinnati, 4:10 p.m.

Cubs at Pittsburgh, 4:12 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 6:45 p.m.

Milwaukee at Baltimore, 7:05 p.m.

Miami at L.A. Angels, 7:07 p.m.

Washington at Atlanta, 7:20 p.m.

Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Kansas City at St. Louis, 7:45 p.m.

Colorado at Texas, 8:05 p.m.

Houston at Arizona, 9:40 p.m.

San Diego at San Fran., 9:45 p.m.

IP H R ER BB SO

Boston

Houck 3 1/3 6 3 3 3 3 Brasier 2/3 1 0 0 0 0 Crawfrd W,1-1 2 4 0 0 0 3 Strahm H,1 1 0 0 0 0 0 Robles H,1 1 0 0 0 1 0 Diekman S,1-1 1 0 0 0 0 3

New York

Montgomery 3 1/3 4 3 3 1 4 Schmidt L,0-1 2 2/3 1 1 1 0 1 Luetge 1 0 0 0 0 1 Loáisiga 1 0 0 0 2 0 Peralta 1 0 0 0 1 2

Crawford pitched to 1 batter in the 7th.

HBP—Montgomery (Dalbec), Houck (Torres). WP—Houck, Brasier, Montgomery.

Umpires—Home, Tripp Gibson; First, Chad Fairchild; Second, Laz Diaz; Third, Brian O’Nora. T—3:40. A—40,108 (47,309).

NATIONAL LEAGUE

MILWAUKEE 5,

CHICAGO CUBS 4