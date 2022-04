HIGH SCHOOLS

Baseball

COLUMBIA CITY 13, WAYNE 2

Columbia City 620 05 —13 6 0 Wayne 100 10 —2 3 1

WP—Bell. LP—Bruce. 2B—Osselaer (CC).

CARROLL 14, ANGOLA 4

Carroll 000 545 —14 11 0 Angola 103 000 —4 7 2

WP—Dierckman. LP—Grace. 3B—Dierckman (C), Joyal (C). HR—Sinish (C).

Softball

CARROLL 15, GARRETT 0

Carroll 514 50 —15 13 0 Garrett 000 00 —0 1 0

WP—Conner. LP—Bergman. 2B—Cupp (C), Zeidler (C), Goheen (C), Thomas (C).

LEO 11, BISHOP DWENGER 1

Leo 203 60 —11 7 1 Bishop Dwenger 000 10 —1 3 2

WP—Arroyo. LP—Perez. 2B—Linder (BD), Peters (L), Viggiano (L), Markle (L). 3B—May (L).

SCAI POLL

CLASS 4A

1. Roncalli 135, 2. Lake Central 113, 3. Columbus North 86, 4. New Palestine 82, 5. Noblesville 77, 6. Shelbyville 76, 7. Pendleton Heights 72, 8. Bedford North Lawrence 69, 9. Mooresville 65, 10. Castle 52, 11. Decatur Central 37, 12. Whiteland 36, 13. Crown Point 35, 14. Center Grove 29, 15. Penn 28, 16. Leo 15, T17. New Albany 9, T17. Jasper 9, T19. Munster 8, T19. Lawrence North 8, T21. Avon 7, T21. Floyd Central 7, T21. Brownsburg 7, T24. Carmel 5, T24. Fishers 5, 26. Portage 3, T27 East Central 2, T27. North Central 2

CLASS 3A

1. Guerin Catholic 62, 2. Danville 45, 3. Scottsburg 41, 4. Tri-West 36, T5. Kankakee Valley 31, T5. South Bend St. Joseph’s 31, T5. Yorktown 31, 8. Benton Central 29, 9. Brownstown Central 27, T10. Boonville 25, T10. Gibson Southern 25, 12. Northview 24, 13. Franklin 23, 14. Greensburg 20, 15. Hanover Central 19, T16. Northwestern 16, T16. Bishop Chatard 16, T18. Bishop Dwenger 13, T18. Cathedral 13, 20. New Prairie 12, 21. Heritage 10, T22. Beech Grove 7, T22. South Bend Clay 7, 24. Silver Creek 5, T25. Norwell 4, T25. Pike Central 4, T25. Edgewood 4, T25. Corydon Central 4, T29. Owen Valley 3, T29. Bellmont 3, 30. Griffith 1

CLASS 2A

1. Pioneer 88, 2. Sullivan 81, 3. Union County 59, 4. South Vermillion 43, 5. Evansville Mater Dei 41, 6. Frankton 40, 7. Madison-Grant 38, 8. Fairfield 34, 9. Eastern Hancock 27, 10. Linton-Stockton 25, 11. Boone Grove 22, T12. North Posey 19, T12. Illiana Christian 19, T14. Andrean 18, T14. Western Boone 18, T16. Hebron 16, T16. Wheeler 16, 18. Bremen 15, T19. Eastern (Greentown) 14, T19. South Ripley 14, 21. Cascade 10, T22. Winamac 7, T22. Rochester 7, T22. Rensselaer Central 7, T22. Elwood 7, 26. Eastbrook 5, 27. Speedway 4, T28. Delphi 3, T28. North Newton 3, T28. North Putnam 3, 31. Scecina Memorial 2, T32. Shenandoah 1, T32. Clinton Prairie 1

CLASS A

1. Tecumseh 85, 2. Clay City 70, 3. West Central 56, 4. Northeast Dubois 45, T5. Loogootee 37, T5. Hauser 37, 7. West Washington 36, 8. Cowan 31, 9. Barr-Reeve 30, T10. South Central (Union Mills) 25, T10. Northfield 25, 12. Riverton Parke 22, 13. Kouts 17, 14. Caston 16, 15. Trinity Lutheran 15, 16. Edinburgh 14, 17. North Vermillion 13, T18. Rising Sun 12, T18. South Central (Elizabeth) 12, T18. Springs Valley 12, 21. North Miami 11, 22. North Central 10, T23. Henryville 9, T23. Lutheran 9, T25. Morgan Township 8, T25. Parke Heritage 8, T27. Lanesville 7, T27. Wes-Del 7, T27. Shakamak 7, 30. Union City 6, T31. Tri-Central 5, T31. Orleans 5, T31. Fremont 5, T34. Bloomfield 4, T34. Southern Wells 4, 36. Frontier 3, T37. Covington 2, T37. North Daviess 2, 39. Jac-Cen-Del 1,

Tennis

DEKALB 4, CARROLL 1

Skender (C) d. Cruz 6-0, 6-1; Pfister (D) d. Shoup 6-0, 6-3; Blythe (D) d. Siegwarth 4-6, 6-2, 10-4; Hickman/Dick (D) d. Lash/Trulock 6-4, 6-2; Brunson/Pepple (D) d. Krzyazanowski/Stoneburner 6-4, 6-4.

WHITKO 5, WEST NOBLE 0

Arter d. Kruger 6-0, 6-1; Fugett d. Trinklein 6-0, 6-1; Frank d. Salas 6-0, 6-0; Thomas/Dyck d. Macias/Hilbish 6-0, 6-0; Schuman/Foutz d. Seigel/Moreno 6-1, 6-1.