Softball

PFW 4, VALPARAISO 5

PFW 102 100 0 —4 10 0 Valpo 020 003 x —5 10 1

WP—Nietz. LP—McConnell. 2B—Hale (P), Hang 2 (P). HR—Mosher (P), Westphal 2 (V).

Volleyball

MIVA TOURNAMENT

Quarterfinals

Saturday

Lindenwood at Loyola Chicago, 6 p.m.

Quincy at Ball St., 7 p.m.

Ohio St. at Lewis, 7 p.m.

PFW at McKendree, 7 p.m.

NAIA POOL PLAY

At West Des Moines, Iowa

All matches at 11 a.m.

Tuesday

Georgetown 3, Indiana Tech 2

Today

Benedictine Mesa vs. Georgetown

Thursday

Indiana Tech vs. Benedictine Mesa

GEORGETOWN 3, INDIANA TECH 2

Georgetown 24-16-25-25-15: Aces—3 tied with 1. Assists—Dobrowolski 53. Digs—Bride 15. Kills—Gunn 21.

Indiana Tech 26-25-23-13-7: Aces—Capo, Hermes 1. Assists—Jones 32. Digs—Hermes 14. Kills—Milan 12.