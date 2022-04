HIGH SCHOOLS

Baseball

NORTHROP 10, WAYNE 0

Northrop 101 301 4 —10 11 1 Wayne 000 000 0 —0 6 1

WP—Whitsett. LP—Saylor. 2B—Siren 2 (N), Berkey (W).

NORWELL 9, MISSISSINEWA 3

Mississinewa 102 000 0 —3 4 2 Norwell 050 211 x —9 9 1

WP—Bailer. LP—Williams. 2B—Bailey (M), Graft (N), Leidig (N). 3B—Graft (N).

CARROLL 4, BISHOP LUERS 0

Luers 000 000 0 —0 3 0 Carroll 130 000 x —4 6 1

WP—Saunders. LP—Martinez. 2B—Duba (C), Malott (C).

HOMESTEAD 5, HUNTINGTON NORTH 3

Huntington N. 030 000 0 —3 2 3 Homestead 101 210 x —5 6 1

WP—Graber. LP—Tinkel. 2B—Hockemeyer (Ho).

SNIDER 16, NORTH SIDE 2

North Side 000 20 —2 1 3 Snider 132 (10)x —16 7 1

WP—Fenn. LP—C. Cox. 2B—Mohrman (S), Moon (S). 3B—Fry (S). HR—Oliva (NS).

GARRETT 8, WESTVIEW 5

Westview 200 030 0 —5 11 8 Garrett 201 050 x —8 8 0

WP—Byers. LP—Morturd. 2B—Wire (Wv), Morturd (Wv), Holcomb (G), Molargik (G).

WEST NOBLE 17, HAMILTON 0

Hamilton 000 00 —0 6 11 West Noble 084 5x —17 7 1

WP—Shields. LP—Spaw. 2B—Hurraw (H), Bacon (WN), Bradley (WN). 3B—Bradley (WN).

LATE MONDAY

BISHOP LUERS 10, SOUTH SIDE 0

South Side 000 00 —0 1 4 Bishop Luers 450 1x —10 8 0

WP—Zay. LP—Stow. 2B—Hart (SS).

BISHOP LUERS 14, SOUTH SIDE 4

Bishop Luers 020 430 5 —14 9 3 South Side 040 000 0 —4 5 3

WP—North. LP—Hart. 2B—Heflin (BL), Zay (BL), Hepner (SS), Hapner (SS). 3B—Martinez (BL), McInturf (BL).

HUNTINGTON NORTH 6, PERU 5

Huntington N. 401 100 0 —6 10 2 Peru 000 410 0 —5 10 1

WP—Dohrman. LP-Astrup.

Golf

SNIDER 209, NEW HAVEN 241

At Whispering Creek

Snider: Wolf 48, Schenkel 50, Amin 55, White 56

New Haven: Ulery 52, Johnson 59, Cooper 64, Turner 66

COLUMBIA CITY 155,

CHURUBUSCO 241, WHITKO N/S

At Sycamore

Columbia City: Al. Hedrick 37, Bledsoe 39, An. Hedrick 39, Hoag 40, Wilson 40

Churubusco: Crick 53, Meeks 61, Eminger 63, Scherer 64

Whitko: Kreps 55, Burnworth 61, Cornel 65

NORTHROP 186,

BLACKHAWK CHRISTIAN 228

At Cherry Hill

Northrop: Blomeke 44, Davis 45, Davidson 46, Rogers 51, Vongphachanh 67.

Blackhawk Christian: Overholt 52, Tracey 56, Nigg 56, Beer 64, Gibson 69.

Softball

HOMESTEAD 6, CARROLL 2

Carroll 010 010 0 —2 8 2 Homestead 030 030 x —6 4 0

WP—Mejia. LP—Garcia. 2B—Richardson (C), Rosenbaum (H).

LATE MONDAY

HERITAGE 3, WAYNE TRACE 2

Wayne Trace 000 110 0 —2 6 1 Heritage 101 100 x —3 6 1

Wayne Trace individual statistics not available

WP—Fuller. HR—James.

Tennis

CONCORDIA 3, CARROLL 2

Skender (Ca) d. Dolde 6-3, 6-0; Harris (Co) d. Shoup 7-5, 6-2; Siegwarth (Ca) d. Jansing 6-2, 6-2; Pennekamp/Bean (Co) d. Lash/Trulock 6-2, 6-1; Linder/Jones (Co) d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-4, 6-2.

ANGOLA 5, NEW HAVEN 0

Locane d. Snodgrass, 6-0, 6-0; Aldred d. Snodgrass 6-0, 6-0, Powers d. Colin, 6-1, 6-0, Harris/Ball d. Rowland/Clark 6-1, 6-0; Wise/Christman d. Didion/Casiano 6-1, 6-0.

NORWELL 5, COLUMBIA CITY 0

Au. Heyerly d. Sheets 6-4, 7-6 (3); McNabb d. Miner 6-0, 6-0; Ad Heyerly d. Anton 6-0, 6-2; Johnson/Toliver d. Schrader/McCoy 6-0, 6-0; Xayyachak/Fernandez d. Woodward/Hoskins 2-6, 6-4, 6-4.

LAKELAND 5, WEST NOBLE 0

Olinger d. Kruger 6-2, 6-4; Schackow d. Macias 6-4, 6-0; Trump d. Marin 6-1, 6-3; Rasbaugh/Brim d. Hilbish/Seigel 6-2, 6-3; Romer/Smart d. Trinklein/Moreno 7-6 (7-5), 7-5.

BISHOP DWENGER 4, BELMONT 1

Selking (B) d. Reidy 6-2, 6-1; Moser (BD) d. Faurote 7-5, 6-2; Rodenbeck (BD) d. Snyder 6-3, 6-0; Brust/Mulligan (BD) d. Schirack/Kintz 6-2, 5-7, 6-4; Klinger/Farrar d. Ortiz/Jin (6-3, 4-6, 6-0).

Track & Field

BOYS

FREMONT 116, HAMILTON 5

FREMONT 73, EASTSIDE 58

EASTSIDE 110, HAMILTON 1

3200R—Eastside 10:04; 110H—Brace (F) 16.0; 100—Collins (F) 11.4; 400R—Fremont 46.68; 400—Diaz (E) 58.92; 300H—Brace (F) 44.93; 800—Burns (E) 2:26; 200—Hart (F) 23.31; 3200—Diaz (E) 12:37; 1600R—Fremont 3:55; HJ—Brace (D) 5-10; PV—Gaskill (F) 11-0; LJ—Gaskill (F) 17-9; D—Sebert (E) 161-2; SP—Sebert (E) 50-6.5.

NORWELL 70, NEW HAVEN 67

100—Stopenhagen (No) 11.0; 200—Clopton (NH) 23.0; 400—Myles (NH) 53.00; 800—Arnos (NH) 2:13; 1600—Arnos (NH) 4:56; 3200—Walden (No) 11:05; 110H—J.Parker (No) 15.57; 300H—J. Parker (No) 43.0; 400R—New Haven 44.0; 1600R—Norwell 3:42; 3200R—Norwell 9:10; PV—Zimmer (No) 11-6; HJ—Frauigher (No) 6-2; LJ—Clopton (NH) 20-7; SP—Zeddis (No) 41-7; D—Bardor (NH) 127-0.

FAIRFIELD 79.666,

CENTRAL NOBLE 52.333

100—Helms (F) 11.24; 200—Helms (F) 24.31; 400—Helms (F) 55.38; 800—Hochstetler (F) 2:20.61; 1600—Decker (F) NA; 3200—Decker (F) 11:52.13; 110H—Thompson (CN) 17.98; 300H—Thompson (CN) 45.84; 100R—Central Noble 46.14; 400R—Fairfield 3:55.09; 800R—Fairfield 10:12.40; HJ—Smith (CN) 5-3; PV—Hopf (CN) 8-6; LJ—Smith (CN) 18-11; SP—Massaro (F) 47-3; D—Massaro (F) 148-9.

GIRLS

FREMONT 95, HAMILTON 18

EASTSIDE 65, FREMONT 63

EASTSIDE 112, HAMILTON 14

3200R—Eastside 12:00; 100H—Kreischer (E) 17.24; 100—Baker (F) 13.48; 1600—Gannon (F) 6:13; 400R—Fremont 55.34; 400—Kreischer (E) 1:03; 300H—Kessler (E) 49.68; 800—Gochenour (F) 2:48; 200—Hoffelder (E) 28.4; 3200—Gannon (F) 13:19; 1600R—Eastside 4:31; HJ—Parr (F) 4-10; PV—Kimpel (E) 6-0; LJ—Zuccolotto (F) 12-10; D—Kaiser (H) 78-8; SP—Kaiser (H) 27-2.

NORWELL 94, NEW HAVEN 39

100—Ganaway (NH) 13.02; 200—Ganaway (NH) 27.0; 400—Archbold (No) 1:07; 800—Rinehart (No) 2:47; 1600—Reinhard (No) 6:03; 3200—Kahn (No) 12:44; 100H—NA (NH) 15.83; 300H—Bailey (No) 49.0; 400R—Norwell 56.0; 1600R—Norwell 4:35; 3200R—Norwell NA; PV—Meredith (No) 8-0; SP—Dommer (NH) 31-2.5; LJ—Ganaway (NH) 15-0; HJ—Brooks (NA) 4-4; D—Dommer (NH) 110-7.5

FAIRFIELD 69, CENTRAL NOBLE 62

100—Zolman (CN) 12.75; 200—Zolman (CN) 27.10; 400—Platti (CN) 1:13.07; 800—Rinehold (CN) 2:49.61; 1600—Rinehold (CN) NA; 3200—Kuhn (F) 13:44.04; 100H—Paris (CN) 17.79; 300H—Paris (CN) 56.49; 100R—Central Noble 52.79; 400R—Central Noble 4:52.29; 800R—Fairfield 13:36.20; HJ—Zolman (CN) 4-8; PV—Stofleth (F) 9-0; LJ—Stofleth (F) 14-4; SP—Thacker (F) 24-4; D—Baker (F) 90-4.