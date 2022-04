Toronto New York

ab r h bi ab r h bi Springer cf-rf 5 0 1 1 Rizzo 1b 4 1 2 1 Bichette ss 5 1 1 0 Judge rf 4 1 2 1 GuereroJr 1b 4 3 4 4 Dnldsn dh 5 1 1 0 Hernández rf 3 0 0 0 Gallo lf 3 0 0 0 Zimmer cf 1 0 0 0 LMhieu 3b 4 0 2 1 GurrielJr dh 3 1 1 0 Torres 2b 4 1 1 1 Kirk c 2 0 0 0 Hicks cf 4 0 2 0 Biggio pr 0 1 0 0 Knr-Flfa ss 3 0 0 0 Heineman c 0 0 0 0 Stanton ph 1 0 0 0 M.Chapmn 3b 4 0 1 1 Gnzalz ss 0 0 0 0 Tapia lf 3 0 0 0 Higshika c 4 0 0 0 Espinal 2b 4 0 0 0 Totals 34 6 8 6 Totals 36 4 10 4 Toronto 102 000 120—6 New York 000 030 010—4

E—Higashioka (1). DP—Toronto 1, New York 0. LOB—Toronto 5, New York 8. 2B—Bichette (1), Guerrero Jr. (1), Donaldson (1), LeMahieu (2). HR—Guerrero Jr. 3 (4), Rizzo (3), Judge (1), Torres (1). S—Heineman (1).

IP H R ER BB SO

Toronto

Berríos 5 6 3 3 3 5 Cimber W,2-0 1 0 0 0 0 0 García H,3 1 1 0 0 0 1 Richards H,2 1 2 1 1 0 2 Romano S,4 1 1 0 0 0 1

New York

Cole 5 2/3 4 3 3 1 6 Green L,0-1 1 0 1 0 1 0 Loáisiga 1/3 2 1 1 0 0 Peralta 1 2 1 1 0 0 Sears 1 0 0 0 0 1

Green pitched to 4 batters in the 7th. Umpires—Home, Bruce Dreckman; First, Pat Hoberg; Second, Paul Emmel; Third, James Hoye. T—3:10. A—30,109 (47,309).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Tampa Bay 4 2 .667 — — 4-2 L-1 4-2 0-0 Toronto 4 2 .667 — — 4-2 W-1 2-1 2-1 Boston 3 3 .500 1 1 3-3 W-2 0-0 3-3 New York 3 3 .500 1 1 3-3 L-1 3-3 0-0 Baltimore 1 5 .167 3 3 1-5 L-2 1-2 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 4 1 .800 — — 4-1 W-4 2-0 2-1 Cleveland 4 2 .667 ½ — 4-2 W-4 0-0 4-2 Kansas City 2 3 .400 2 1½ 2-3 L-3 2-2 0-1 Detroit 2 4 .333 2½ 2 2-4 L-2 2-4 0-0 Minnesota 2 4 .333 2½ 2 2-4 L-2 2-4 0-0

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 4 2 .667 — — 4-2 L-1 0-0 4-2 Los Angeles 3 3 .500 1 1 3-3 W-2 3-3 0-0 Oakland 3 3 .500 1 1 3-3 W-1 0-0 3-3 Seattle 2 4 .333 2 2 2-4 L-4 0-0 2-4 Texas 1 4 .200 2½ 2½ 1-4 L-2 0-2 1-2

Today

Oakland (Irvin 0-1) at Tampa Bay (Rasmussen 0-0), 1:10 p.m.

Seattle (Gilbert 0-0) at Chicago White Sox (Lambert 0-0), 2:10 p.m.

Toronto (Gausman 0-0) at N.Y. Yankees (Severino 0-0), 7:05 p.m.

L.A. Angels (Ohtani 0-1) at Texas (TBD), 8:05 p.m.

Detroit (Mize 0-1) at Kansas City (Keller 0-0), 8:10 p.m.

Wednesday

Cleveland 7, Cincinnati 3

Boston 9, Detroit 7

L.A. Dodgers 7, Minnesota 0

Arizona 3, Houston 2

Oakland 4, Tampa Bay 2

Milwaukee 4, Baltimore 2

Toronto 6, N.Y. Yankees 4

Chicago White Sox 6, Seattle 4

Kansas City at St. Louis, ppd.

Friday

Minnesota at Boston, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 7 p.m.

Oakland at Toronto, 7 p.m.

San Francisco at Cleveland, 7 p.m.

Tampa Bay at White Sox, 7:10 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.

Houston at Seattle, 9:42 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 5 2 .714 — — 5-2 W-2 0-0 5-2 Philadelphia 3 3 .500 1½ ½ 3-3 L-2 3-3 0-0 Atlanta 3 4 .429 2 1 3-4 L-1 3-4 0-0 Washington 3 4 .429 2 1 3-4 W-1 1-3 2-1 Miami 1 4 .200 3 2 1-4 L-3 0-0 1-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 3 1 .750 — — 3-1 W-1 3-1 0-0 Chicago 3 2 .600 ½ — 3-2 L-1 2-1 1-1 Milwaukee 3 3 .500 1 ½ 3-3 W-2 0-0 3-3 Pittsburgh 2 3 .400 1½ 1 2-3 W-1 1-1 1-2 Cincinnati 2 4 .333 2 1½ 2-4 L-2 0-2 2-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Colorado 4 1 .800 — — 4-1 W-4 2-1 2-0 San Francisco 4 2 .667 ½ — 4-2 W-2 4-2 0-0 Los Angeles 3 2 .600 1 — 3-2 W-2 0-0 3-2 San Diego 4 3 .571 1 — 4-3 L-2 0-0 4-3 Arizona 2 4 .333 2½ 1½ 2-4 W-1 2-4 0-0

Today

St. Louis (Wainwright 1-0) at Milwaukee (Woodruff 0-1), 5:14 p.m.

Washington (Adon 0-1) at Pittsburgh (Brubaker 0-1), 6:35 p.m.

Philadelphia (Gibson 1-0) at Miami (Alcantara 0-0), 6:40 p.m.

Atlanta (Morton 1-0) at San Diego (Musgrove 0-0), 8:10 p.m.

Chicago Cubs (Steele 1-0) at Colorado (Freeland 0-1), 8:40 p.m.

Cincinnati (Sanmartin 0-1) at L.A. Dodgers (Buehler 1-0), 10:10 p.m.

Wednesday

Washington 3, Atlanta 1

Pittsburgh 6, Chicago Cubs 2

Cleveland 7, Cincinnati 3

N.Y. Mets 9, Philadelphia 6

L.A. Dodgers 7, Minnesota 0

Arizona 3, Houston 2

San Francisco 2, San Diego 1

Milwaukee 4, Baltimore 2

Kansas City at St. Louis, ppd.

Friday

Arizona at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.

San Francisco at Cleveland, 7 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 8:10 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at San Diego, 9:40 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 10 p.m.

INTERLEAGUE

CLEVELAND 7,

CINCINNATI 3