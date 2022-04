Seattle Chicago

ab r h bi ab r h bi Frazier 2b 5 0 0 0 Andersn ss 4 0 2 0 France 1b 4 0 0 0 Robert cf 4 0 0 0 Winker lf 4 1 0 0 Abreu dh 4 0 0 0 Haniger dh 4 1 1 2 Sheets 1b 4 0 1 0 Crawford ss 5 0 2 0 Vaughn lf 4 0 0 0 Suárez 3b 3 1 0 0 García 2b 4 0 0 0 Kelenic rf 4 1 2 2 McGuire c 2 0 0 0 Rodríguez cf 3 0 1 0 Engel rf 3 1 0 0 Raleigh c 3 1 1 1 Burger 3b 3 0 1 1 Totals 35 5 7 5 Totals 32 1 4 1 Seattle 020 000 120—5 Chicago 000 010 000—1

E—Raleigh (2), García 2 (3). LOB—Seattle 10, Chicago 5. 2B—Crawford (3). HR—Kelenic (1), Raleigh (1), Haniger (3). SB—Rodríguez (2), Crawford (1), Kelenic (2).

IP H R ER BB SO

Seattle

Gilbert W,1-0 5 4 1 0 0 4 Muñoz H,1 1 0 0 0 0 3 Stckenridr H,1 1 0 0 0 1 0 Castillo 1 0 0 0 0 1 Sewald 1 0 0 0 0 1

Chicago

Lambert L,0-1 3 2 2 2 1 1 Banks 2 0 0 0 2 0 Foster 1 1/3 1 0 0 0 2 Sousa 2/3 1 2 2 1 0 Ruiz 2/3 3 1 1 1 2 Severino 1 1/3 0 0 0 1 3

HBP—Severino (France). Umpires—Home, Mark Ripperger; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Cory Blaser. T—3:01. A—13,391 (40,615).

OAKLAND 6,

TAMPA BAY 3

Oakland Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Kemp 2b 4 0 0 0 Díaz 1b 4 0 0 0 Brown rf 0 0 0 0 Franco ss 4 0 0 0 Pinder lf 5 1 1 1 Ramirez dh 4 1 1 0 Murphy dh 4 0 2 1 Arozrena lf 4 1 1 0 Neuse 1b-2b 4 1 1 0 B.Lowe 2b 4 1 2 2 McKiny rf-1b 3 0 0 0 Margot rf 4 0 1 1 Andrus ss 4 1 2 0 Zunino c 3 0 0 0 Smith 3b 3 2 1 0 Kiermr cf 3 0 1 0 Allen c 4 0 0 0 Walls 3b 3 0 0 0 Pache cf 4 1 2 1 Totals 35 6 9 3 Totals 33 3 6 3 Oakland 031 110 000—6 Tampa Bay 010 000 200—3

E—McKinney (1), Arozarena (1). DP—Oakland 1, Tampa Bay 1. LOB—Oakland 5, Tampa Bay 3. 2B—Murphy 2 (3), Arozarena (2), Ramirez (2). HR—B.Lowe (3).

IP H R ER BB SO

Oakland

Irvin W,1-1 6 1/3 5 3 3 0 2 Acevedo H,2 2/3 0 0 0 0 2 Puk H,1 1 1 0 0 0 0 Jiménez S,1 1 0 0 0 0 0

Tampa Bay

Fleming L,1-1 3 1/3 7 5 3 1 6 Springs 2/3 0 0 0 1 1 Sanders 3 2 1 1 1 2 Beeks 2 0 0 0 0 3

Umpires—Home, Adam Hamari; First, Jerry Layne; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Chad Whitson. T—2:33. A—8,287 (25,000).

NATIONAL LEAGUE

MILWAUKEE 5,

ST. LOUIS 1

St. Louis Milwaukee ab r h bi ab r h bi Carlson rf 4 0 0 0 Wong 2b 4 1 2 1 Gldscmdt 1b 3 0 0 0 Admes ss 4 0 0 0 O’Neill lf 4 0 0 0 Yelich lf 4 1 1 0 Arenado 3b 4 0 1 0 MCthn dh 4 0 1 1 Pujols dh 3 0 1 0 Tellez 1b 3 1 1 0 DeJong ss 4 0 0 0 Renfroe rf 4 0 1 1 Bader cf 3 0 1 0 Narváez c 4 1 2 2 Molina c 3 0 1 0 Cain cf 4 0 0 0 Edman 2b 2 1 1 1 Ptersn 3b 2 1 1 0 Totals 30 1 5 1 Totals 33 5 9 5 St. Louis 000 000 010—1 Milwaukee 112 001 00x—5

E—Wong (1), Narváez (2). LOB—St. Louis 5, Milwaukee 7. 2B—Yelich (3), Narváez (1). 3B—Wong (2). HR—Edman (2), Narváez (1). SB—Peterson (2), Wong (1). S—Edman (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis

Wnwrgt L,1-1 4 1/3 8 4 4 2 7 VerHagen 2 2/3 1 1 1 1 3 Brooks 1 0 0 0 0 1

Milwaukee

Woodruff W,1-1 5 3 0 0 1 2 Gott 2 1 0 0 0 2 Gustave 2 1 1 1 0 1

Umpires—Home, Lance Barrett; First, Ramon De Jesus; Second, Bill Welke; Third, Alfonso Marquez. T—3:04. A—42,794 (41,900).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 4 2 .667 — — 4-2 W-1 2-1 2-1 Tampa Bay 4 3 .571 ½ — 4-3 L-2 4-3 0-0 Boston 3 3 .500 1 ½ 3-3 W-2 0-0 3-3 New York 3 3 .500 1 ½ 3-3 L-1 3-3 0-0 Baltimore 1 5 .167 3 2½ 1-5 L-2 1-2 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 4 2 .667 — — 4-2 L-1 2-1 2-1 Cleveland 4 2 .667 — — 4-2 W-4 0-0 4-2 Kansas City 2 3 .400 1½ 1 2-3 L-3 2-2 0-1 Detroit 2 4 .333 2 1½ 2-4 L-2 2-4 0-0 Minnesota 2 4 .333 2 1½ 2-4 L-2 2-4 0-0

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 4 2 .667 — — 4-2 L-1 0-0 4-2 Oakland 4 3 .571 ½ — 4-3 W-2 0-0 4-3 Los Angeles 3 3 .500 1 ½ 3-3 W-2 3-3 0-0 Seattle 3 4 .429 1½ 1 3-4 W-1 0-0 3-4 Texas 1 4 .200 2½ 2 1-4 L-2 0-2 1-2

Today

Minnesota (Ryan 0-1) at Boston (Pivetta 0-1), 2:10 p.m.

N.Y. Yankees (Montgomery 0-0) at Baltimore (Lyles 0-1), 7:05 p.m.

Oakland (Jefferies 1-0) at Toronto (Stripling 0-0), 7:07 p.m.

San Francisco (Rodón 0-0) at Cleveland (Plesac 0-0), 7:10 p.m.

Tampa Bay (TBD) at Chicago White Sox (Cease 1-0), 7:10 p.m.

L.A. Angels (Detmers 0-0) at Texas (TBD), 8:05 p.m.

Detroit (Skubal 0-1) at Kansas City (Bubic 0-1), 8:10 p.m.

Houston (Odorizzi 0-0) at Seattle (Gonzales 0-1), 9:42 p.m.

Thursday

Oakland 6, Tampa Bay 3

Seattle 5, Chicago White Sox 1

Toronto at N.Y. Yankees, late

L.A. Angels at Texas, late

Detroit at Kansas City, late

Saturday

Tampa Bay at White Sox, 2:10 p.m.

Oakland at Toronto, 3:07 p.m.

Detroit at Kansas City, 4:10 p.m.

Minnesota at Boston, 4:10 p.m.

San Francisco at Cleveland, 6 p.m.

L.A. Angels at Texas, 7:05 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 7:05 p.m.

Houston at Seattle, 9:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 5 2 .714 — — 5-2 W-2 0-0 5-2 Atlanta 3 4 .429 2 1 3-4 L-1 3-4 0-0 Philadelphia 3 4 .429 2 1 3-4 L-3 3-3 0-1 Washington 3 5 .375 2½ 1½ 3-5 L-1 1-3 2-2 Miami 2 4 .333 2½ 1½ 2-4 W-1 1-0 1-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 3 2 .600 — — 3-2 L-1 2-1 1-1 St. Louis 3 2 .600 — — 3-2 L-1 3-1 0-1 Milwaukee 4 3 .571 — — 4-3 W-3 1-0 3-3 Pittsburgh 3 3 .500 ½ ½ 3-3 W-2 2-1 1-2 Cincinnati 2 4 .333 1½ 1½ 2-4 L-2 0-2 2-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Colorado 4 1 .800 — — 4-1 W-4 2-1 2-0 San Francisco 4 2 .667 ½ — 4-2 W-2 4-2 0-0 Los Angeles 3 2 .600 1 — 3-2 W-2 0-0 3-2 San Diego 4 3 .571 1 — 4-3 L-2 0-0 4-3 Arizona 2 4 .333 2½ 1½ 2-4 W-1 2-4 0-0

Today

Arizona (Davies 0-0) at N.Y. Mets (Bassitt 1-0), 1:10 p.m.

Washington (Fedde 0-0) at Pittsburgh (Keller 0-1), 6:35 p.m.

Philadelphia (Eflin 0-0) at Miami (López 0-0), 6:40 p.m.

San Francisco (Rodón 0-0) at Cleveland (Plesac 0-0), 7:10 p.m.

St. Louis (Mikolas 0-0) at Milwaukee (Peralta 0-0), 8:10 p.m.

Chicago Cubs (Stroman 0-0) at Colorado (Márquez 0-0), 8:40 p.m.

Atlanta (Wright 1-0) at San Diego (TBD), 9:40 p.m.

Cincinnati (Gutierrez 0-1) at L.A. Dodgers (Gonsolin 0-0), 10:10 p.m.

Thursday

Milwaukee 5, St. Louis 1

Pittsburgh 9, Washington 4

Miami 4, Philadelphia 3

Atlanta at San Diego, late

Chicago Cubs at Colorado, late

Cincinnati at L.A. Dodgers, late

Saturday

Arizona at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Atlanta at San Diego, 4:05 p.m.

Philadelphia at Miami, 6 p.m.

San Francisco at Cleveland, 6 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:35 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 10 p.m.

MIAMI 4,

PHILADELPHIA 3

Philadelphia Miami ab r h bi ab r h bi Schwarber lf 5 1 1 0 Soler lf 4 0 0 0 Realmuto c 4 1 4 0 DeLaCruz lf 0 0 0 0 Harper rf 4 0 1 3 Cooper 1b 3 1 1 1 Cstllanos dh 4 0 1 0 J.Sánchz cf 4 1 2 1 Hoskins 1b 3 0 0 0 Aguilar dh 3 0 1 0 Gregorius ss 4 0 2 0 Berti pr-dh 0 0 0 0 Camargo 3b 4 0 1 0 García rf 3 1 1 0 Stott 2b 4 0 0 0 Wendle 3b 4 0 1 2 Vierling cf 2 1 0 0 Stallings c 4 0 0 0 Bohm ph 1 0 1 0 Rojas ss 2 0 0 0 Muzziotti pr 0 0 0 0 ChshlmJr 2b 2 1 0 0 Totals 35 3 11 3 Totals 29 4 6 4 Philadelphia 100 000 200—3 Miami 000 310 00x—4

DP—Philadelphia 1, Miami 2. LOB—Philadelphia 9, Miami 6. 2B—Schwarber (1), Camargo (1), Harper (2), Wendle (2). 3B—J.Sánchez (1). HR—Cooper (1). SB—Realmuto (1). SF—Harper (1).

IP H R ER BB SO

Philadelphia

Gibson L,1-1 4 2/3 5 4 4 3 6 Bellatti 1/3 0 0 0 0 0 Norwood 1 1 0 0 1 1 Hand 1 0 0 0 0 1 Knebel 1 0 0 0 1 0

Miami

Alcntra W,1-0 6 1/3 7 2 2 1 5 Okert H,1 1/3 1 1 1 1 1 Bass H,1 1/3 0 0 0 0 0 Sulser H,2 1 1 0 0 0 0 Bender S,2 1 2 0 0 0 0

HBP—Alcantara (Vierling). WP—Bass. Umpires—Home, Alan Porter; First, Jim Wolf; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner. T—3:23. A—31,184 (36,742).

PITTSBURGH 9,

WASHINGTON 4